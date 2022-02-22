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Маркетинг
Таня Боброва

Глава Coinbase приписал компании идею рекламы с QR-кодом на «Супербоуле» — агентство заявило, что это оно её предложило Статьи редакции

Рекламное агентство даже указало точные слайды презентации.

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Гендиректор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг рассказал в Twitter, как придумывалась реклама для «Супербоула», которая стала вирусной. Компания разместила QR-код, который перемещался по экрану и вёл на сайт биржи. Отсканировав код, новые пользователи могли получить $15 в биткоинах.

The Recount @therecount
Brilliant or wasteful? Coinbase spent somewhere around $7M for a #SuperBowl ad with just a QR code.

По его словам, сначала разные агентства предложили компании «кучу стандартных идей для рекламы на “Супербоуле”», но ни одна ему не понравилась. Обычно это бесполезные смешные ролики со знаменитостями, объяснил Армстронг.

Поэтому команда провела мозговой штурм и придумала много «диких идей», среди которых была идея разместить QR-код в конце видео. Но поскольку времени почти не оставалось, в итоге компания решила просто запустить видео с QR-кодом, рассказал Армстронг. Он отметил, что команда уложилась в бюджет менее $100 тысяч.

Ограничения порождают творчество, и основатели могут позволить команде нарушать правила маркетинга, заключил Армстронг. Он добавил, что ни одно агентство не сделало бы эту рекламу.

Brian Armstrong - barmstrong.eth @brian_armstrong
10/
I guess if there is a lesson here it is that constraints breed creativity, and that as founders you can empower your team to break the rules on marketing because you're not trying to impress your peers at AdWeek or wherever. No ad agency would have done this ad.
«Предполагаю, если тут и есть урок, то он в том, что ограничения порождают творчество, и как основатели вы можете позволить своей команде нарушить правила маркетинга, потому что вы не пытаетесь впечатлить ваших коллег в AdWeek или где-то ещё. Ни одно рекламное агентство не сделало бы эту рекламу»

Армстронгу ответила глава The Martin Agency Кристен Кавалло. Она заявила, что на самом деле Coinbase вдохновилась презентациями её агентства.

Kristen Cavallo @Cavallokristen
@brian_armstrong It was actually inspired by presentations our agency showed your team on 8/18 (pages 19-24) and 10/7 (pages 11-18) with ad concepts for the Super Bowl with floating QR codes on a blank screen.
«На самом деле ролик был вдохновлён презентацией нашего агентства от 18 августа (страницы 19-24) и 7 октября (страницы 11-18) с концепцией рекламы для “Супербоула” с плавающим QR-кодом на пустом экране»

В спор вмешалась директор по маркетингу Coinbase Кейт Рауч. Она заявила, что идеи с QR-кодами для разных кампаний предлагали несколько агентств, в том числе The Martin Agency. Но ни одна из них «концептуально не была тем, что искала команда» и осталась в черновиках.

По словам Рауч, только когда подключилось агентство Accenture Interactive и предложило вставить QR-код в популярный мем, команда дала «зелёный свет» этой идее. Accenture Interactive было творческим партнёром Coinbase.

Kate Rouch @kate_rouch
@Cavallokristen @brian_armstrong 4/5: It’s always tough when an agency of record is chosen right before a CMO starts. Ultimately when I onboarded I made the call that the Martin Agency wasn't a fit for Coinbase. They are a strong agency and I am sorry they left the relationship with a bad feeling.
«Всегда тяжело, когда агентство выбирается перед началом работы нового директора по маркетингу. В конце концов, когда я присоединилась, я позвонила The Martin Agency и сказала, что они не подходят Coinbase. Это сильное агентство, и мне жаль, что мы разошлись в плохих отношениях»

#coinbase #новость

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Алекс И

пролистал 😴

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Илья Попов

А я посмотрел ваш комментарий.

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Tim G

А ведь это отдельное искусство сочинять заголовки, которые не имеют ничего общего с правилами РЯ и логикой.

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