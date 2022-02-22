Глава Coinbase приписал компании идею рекламы с QR-кодом на «Супербоуле» — агентство заявило, что это оно её предложило Статьи редакции
Рекламное агентство даже указало точные слайды презентации.
Гендиректор криптобиржи Coinbase Брайан Армстронг рассказал в Twitter, как придумывалась реклама для «Супербоула», которая стала вирусной. Компания разместила QR-код, который перемещался по экрану и вёл на сайт биржи. Отсканировав код, новые пользователи могли получить $15 в биткоинах.
По его словам, сначала разные агентства предложили компании «кучу стандартных идей для рекламы на “Супербоуле”», но ни одна ему не понравилась. Обычно это бесполезные смешные ролики со знаменитостями, объяснил Армстронг.
Поэтому команда провела мозговой штурм и придумала много «диких идей», среди которых была идея разместить QR-код в конце видео. Но поскольку времени почти не оставалось, в итоге компания решила просто запустить видео с QR-кодом, рассказал Армстронг. Он отметил, что команда уложилась в бюджет менее $100 тысяч.
Ограничения порождают творчество, и основатели могут позволить команде нарушать правила маркетинга, заключил Армстронг. Он добавил, что ни одно агентство не сделало бы эту рекламу.
Армстронгу ответила глава The Martin Agency Кристен Кавалло. Она заявила, что на самом деле Coinbase вдохновилась презентациями её агентства.
В спор вмешалась директор по маркетингу Coinbase Кейт Рауч. Она заявила, что идеи с QR-кодами для разных кампаний предлагали несколько агентств, в том числе The Martin Agency. Но ни одна из них «концептуально не была тем, что искала команда» и осталась в черновиках.
По словам Рауч, только когда подключилось агентство Accenture Interactive и предложило вставить QR-код в популярный мем, команда дала «зелёный свет» этой идее. Accenture Interactive было творческим партнёром Coinbase.
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