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Андрей Фролов

Важный совет, если у вас есть рекламные push-уведомления и рассылки

Лось (19,6)
Честно говоря, кажется, что стоило бы сервисам сегодня отключить пуши, кроме самых важных. Вероятность попасть в глупую ситуацию запредельно высока.

Контекст:

Лось (19,6)
«Успейте» 😏
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Шизоидная обезьяна

Здравое предложение. У меня встречная просьба — немного усилить модерацию в эти дни на площадках Комитета.

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