Тинькофф не зачисляет миллион с Точки и не возвращает его назад

Из-за санкций возникла потребность воспользоваться частью средств с карты Тинькофф (как физ лица). Перевел туда банковским переводом с Точки (моё ИП) ночью воскресенья. Оплатил комиссию, чтобы дошло быстрее. Было указано - за 15 минут.