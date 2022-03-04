Маркетинг
Евгения Евсеева

Google приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России Статьи редакции

Запрет распространяется на поиск, YouTube и партнёрские сети.

«В свете непредвиденных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация развивается быстро, и мы будем делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — цитирует Reuters заявление компании.

Реклама недоступна как в поиске, так и в YouTube и партнёрских сетях. Соответствующее уведомление также появилось и в рекламном кабинете.

Источник: «Русский маркетинг»
  • 28 февраля Роскомнадзор пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине и потребовал от Google ограничить такие объявления.
  • 3 марта регулятор потребовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о вторжении России в Украину.

#новость #google #днрилнр

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Анастасия Андреева

Теперь YouTube Premium доступен и без оплаты)

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Alexandr Brovin

ADblock от Путина - mode ON 😆
FB вобще в ноль лежит.

А google, вчера роскомнадзор натягивал за пропаганду в рекламе, вот и бахнули всё, от греха подальше.
Google не хочет терять РФ рынок.

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Артем Порубаев

Пропаганда прям жёсткая была, я позавчера афигевал. Захотел перед сном ютуб включить а там такая реклама постоянно была 😕 иногда разбавляли рекламой дайсона

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Максим Данилушкин

Что скажешь тут, Гугл, я к Тебе хорошо отношусь, но плакать не буду ибо пользовался этими услугами, что бы сделать хорошо Тебе, а не себе. У меня другой мегапродуктивный провайдер. А для России, Дорогой, извини, но Ты ни о чём. Обнимаю.

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–4
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Andrey Lebedev

плакать не буду ибо пользовался этими услугами, что бы сделать хорошо Тебе, а не себе
 Идейный вы, однако, коммерсант. Я бы сказал филантроп. И по фото видно, что деньги у вас водятся серьёзные! Боюсь, что без вас Гуглу придётся туго. Много жертвовали?

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1
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Страстной Филипп

У меня VC без VPN не работает что-то…

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Степан Позняк

Ошибка 429 "Слишком много запросов"
Или ддос или с серверами что-то.
Хотя иногда ещё ошибка синтаксиса и токена. Может из-за рекламы гугловской тогда.
После нескольких перезагрузок таки открывается.

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Speed Racer

У меня все ок
МГТС и Мегафон

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Страстной Филипп
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Speed Racer

Поставь себе приложение. Какой на фиг браузер 🤭😁🤣

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Страстной Филипп

Это не отменяет проблемы. У меня и с домашнего, и с мобильного интернета лежит.

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Speed Racer

Ну Хз, у меня все летает

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Вадим Ц

Это Ddos скорее всего

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Данил Дудник

Гугл запретил самому себе зарабатывать

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Александр У

50% идёт Гуглу, а 50% автору видео, так что не только себе.
Мне с рекламы Ютуб в месяц в среднем 60$ приходило. Не много, но приятно, но теперь этого не будет.

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Данил Дудник

А в контекстной рекламе 100% идёт гуглу (за вычетом налогов) и там обороты явно больше)

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Farkhod Daniyarov

Не правда, 30% ведь выплачивается веб мастерам, плюс она выплачивает ещё налоги

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Вадим Ц

В контексте 30% вебмастерам? Покажите как настроить в кабинете Google ads, а то я терял 7 лет по несколько лямов в месяц))

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Evgeniy Dm

Google AdSense? Нет, не слышали...

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Ildarik

потрясающе..
"Update related to the war in UkraineDue to the ongoing war in Ukraine, we will be temporarily pausing Google ads from serving to users located in Russia."

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Вадим Демидов

Яндекс ликует?
Крайне неприятно, конечно, но будет сильно хуже, если гугл ещё и сервисы свои остановит.

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Alexandr Brovin

Володя, они ещё Gsuite бесплатный забрали!
Скажи им 😄

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Kuper Bad

Я уже давно замечаю, что контекстная реклама не переводит на сайт, кто рекламную кампанию делает.
Уверен эти хитрожопы за клики также как и ранее берут деньги.
Вот просто решили попозже об этом сообщить, чтобы бюджет все потратили.
Хоть у меня и стоит адблок. Но первую строку он всеравно не фильтрует.
А так раньше спокойно кликал ту рекламу, чтобы к релевантному запросу перейти.
Это обычно касалось магазинов техники, чтобы не скролить ниже, а по первой ссылки например зайти в мвидео

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Вадим Ц

Действительно, давно, 4 илм 5 дней...

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Speed Racer

Контекстная реклама в гугле существовала только за счёт пользователей которые не умеют поменять поисковик в телефоне или пользуются хромом в в Андроиде по дефолту…

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Вадим Ц

Google, я так надеялся что ты оживешь, ты меня оставил без работы? В Яндексе стоимость лидов в разы дороже выходит, да и без GTM как тонкости конверсий настраивать? Всё очень плохо, теперь уж точно

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Finogeev Yuriy

Не Гугл, а Путин. Надеюсь Путин не оживет

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Alex Frolov

Надо срочно разрабатывать 2-й поисковик для России и как можно быстрее, иначе Яндекс зажрется.
В такой ситуации на законодательном уровне нужно ограничить стоимость ставки за клик в Яндексе. Монополию нужно регулировать.

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