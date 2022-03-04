Google приостановил продажу рекламы в своих сервисах в России Статьи редакции
Запрет распространяется на поиск, YouTube и партнёрские сети.
«В свете непредвиденных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация развивается быстро, и мы будем делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — цитирует Reuters заявление компании.
Реклама недоступна как в поиске, так и в YouTube и партнёрских сетях. Соответствующее уведомление также появилось и в рекламном кабинете.
- 28 февраля Роскомнадзор пригрозил блокировать сайты за рекламу в Google Ads про «многочисленные жертвы» на Украине и потребовал от Google ограничить такие объявления.
- 3 марта регулятор потребовал от Google прекратить распространение «ложных» рекламных сообщений на YouTube с «дезинформацией» о вторжении России в Украину.
Теперь YouTube Premium доступен и без оплаты)
ADblock от Путина - mode ON 😆
FB вобще в ноль лежит.
А google, вчера роскомнадзор натягивал за пропаганду в рекламе, вот и бахнули всё, от греха подальше.
Google не хочет терять РФ рынок.
Пропаганда прям жёсткая была, я позавчера афигевал. Захотел перед сном ютуб включить а там такая реклама постоянно была 😕 иногда разбавляли рекламой дайсона
Что скажешь тут, Гугл, я к Тебе хорошо отношусь, но плакать не буду ибо пользовался этими услугами, что бы сделать хорошо Тебе, а не себе. У меня другой мегапродуктивный провайдер. А для России, Дорогой, извини, но Ты ни о чём. Обнимаю.
плакать не буду ибо пользовался этими услугами, что бы сделать хорошо Тебе, а не себе
Идейный вы, однако, коммерсант. Я бы сказал филантроп. И по фото видно, что деньги у вас водятся серьёзные! Боюсь, что без вас Гуглу придётся туго. Много жертвовали?
Ошибка 429 "Слишком много запросов"
Или ддос или с серверами что-то.
Хотя иногда ещё ошибка синтаксиса и токена. Может из-за рекламы гугловской тогда.
После нескольких перезагрузок таки открывается.
У меня все ок
МГТС и Мегафон
Поставь себе приложение. Какой на фиг браузер 🤭😁🤣
Ну Хз, у меня все летает
Это Ddos скорее всего
Гугл запретил самому себе зарабатывать
50% идёт Гуглу, а 50% автору видео, так что не только себе.
Мне с рекламы Ютуб в месяц в среднем 60$ приходило. Не много, но приятно, но теперь этого не будет.
А в контекстной рекламе 100% идёт гуглу (за вычетом налогов) и там обороты явно больше)
Не правда, 30% ведь выплачивается веб мастерам, плюс она выплачивает ещё налоги
В контексте 30% вебмастерам? Покажите как настроить в кабинете Google ads, а то я терял 7 лет по несколько лямов в месяц))
Google AdSense? Нет, не слышали...
потрясающе..
"Update related to the war in UkraineDue to the ongoing war in Ukraine, we will be temporarily pausing Google ads from serving to users located in Russia."
Яндекс ликует?
Крайне неприятно, конечно, но будет сильно хуже, если гугл ещё и сервисы свои остановит.
Володя, они ещё Gsuite бесплатный забрали!
Скажи им 😄
Я уже давно замечаю, что контекстная реклама не переводит на сайт, кто рекламную кампанию делает.
Уверен эти хитрожопы за клики также как и ранее берут деньги.
Вот просто решили попозже об этом сообщить, чтобы бюджет все потратили.
Хоть у меня и стоит адблок. Но первую строку он всеравно не фильтрует.
А так раньше спокойно кликал ту рекламу, чтобы к релевантному запросу перейти.
Это обычно касалось магазинов техники, чтобы не скролить ниже, а по первой ссылки например зайти в мвидео
Действительно, давно, 4 илм 5 дней...
Контекстная реклама в гугле существовала только за счёт пользователей которые не умеют поменять поисковик в телефоне или пользуются хромом в в Андроиде по дефолту…
Google, я так надеялся что ты оживешь, ты меня оставил без работы? В Яндексе стоимость лидов в разы дороже выходит, да и без GTM как тонкости конверсий настраивать? Всё очень плохо, теперь уж точно
Не Гугл, а Путин. Надеюсь Путин не оживет
Надо срочно разрабатывать 2-й поисковик для России и как можно быстрее, иначе Яндекс зажрется.
В такой ситуации на законодательном уровне нужно ограничить стоимость ставки за клик в Яндексе. Монополию нужно регулировать.
Но тогда они считали самым «жёстким сценарием» признание ДНР и ЛНР, а не войну.
Ночью пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сайту издания, а также BBC, «Радио Свободы», Deutsche Welle, Facebook, Twitter, App Store и Google Play.