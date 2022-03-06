Как уход отразится на таргетированной и контекстной рекламе в России и что делать малому бизнесу.

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4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России за «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов». На следующий день его материнская компания Meta сообщила, что приостановила всю рекламу в России и за её пределами на своих платформах — в Facebook, Instagram и Audience Network.

Согласно сообщению компании, рекламодатели в России больше не смогут создавать и редактировать объявления, а рекламодатели в других странах — нацеливать записи на россиян.

До этого подобное решение приняла Google: компания временно приостановила продажу рекламы в поиске, YouTube и партнёрских сетях. Организация пошла на этот шаг после требования Роскомнадзора блокировать сайты за рекламу в Google Ads про многочисленные жертвы в Украине.

По данным фирмы по отслеживанию данных Statista, у Facebook около 66 млн пользователей в России. Соцсеть утверждает, что в 2021 году заработала в среднем $19,68 на пользователя в Европе. На основе этих данных Forbes посчитал, что из-за блокировки она будет терять около $1,3 млрд в год.

Google, по данным РБК, в 2020 году выручила в России 85,6 млрд рублей. По курсу на тот момент это $1,1 млрд.

Для американских компаний уход из страны не критичный: Meta получает в стране чуть более 1% от общей выручки, Google — 0,5%. «Для этих ИТ-компаний российский рынок — это хлебные крошки по сравнению с "мировым пирогом"», — считает Дэн Айвз, аналитик технологической отрасли инвестиционной компании Wedbush Securities.

А российскому рекламному рынку в интернете, общий объём которого оценивался в 2020 году в 253 млрд рублей, или $3,4 млрд по курсу на тот момент, будет нелегко. Рекламодатели уйдут в «Яндекс», VK и TikTok, упадёт эффективность кампаний, а цены могут вырасти, считают эксперты.

Кто пострадает и куда пойдут рекламодатели

Как пишет Forbes со ссылкой на источники, в 2021 году на контекстную рекламу через Google Ads приходилось более 20% от всех онлайн-заказов россиян. В России техгигант уступал только «Яндексу».

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От приостановки рекламы в Google пострадают более 2 млн человек — редакции сайтов и авторы контента, заявляет сооснователь платформы Segmento Роман Нестер. По его словам, больше 1,5 млн сайтов жили на деньги от Google AdSense и более 10 тысяч YouTube-блогеров зарабатывали на пре-роллах.

Особенно сильно отключение монетизации ударит по блогерам с небольшой аудиторией, у которых не было контрактов с брендами, рассказал Forbes представитель маркетингового агентства HypeFactory. По его словам, большинство блогеров в среднем получало 40-70% своего дохода благодаря рекламе в YouTube.

Действия Google приведут к тому, что сайты потеряют половину денег, а блогеры и вовсе могут лишиться дохода, пишет Нестер. Рекламодатели же уйдут в «Яндекс», TikTok, myTarget — платформу для закупки рекламы во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и других проектах VK.

Эффективность в них измерять трудно — всё зависит от настроек, рекламируемого объекта и креативов, говорит vc.ru автор Telegram-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов. По словам главы маркетинга платформы для продвижения приложений Union Apps Артёма Смирнова, если по объёму трафика другие соцсети могут теоретически сравниться с Facebook и Instagram, то по эффективности, скорее всего, нет.

Алгоритмы Facebook хорошо работают и привлекают целевую аудиторию. По моему опыту у TikTok это не всегда получается — алгоритмы там новее, чем в Facebook, поэтому сырее. В myTarget свои проблемы — например, на мобильных приложениях недоступна оптимизация на покупки. И всё равно алгоритмы работают намного хуже, чем в Facebook. Артём Смирнов глава маркетинга Union Apps

Рекламодатели всё ещё могут использовать кабинет Facebook Ads Manager, чтобы настроить рекламу в Instagram — по параметру «русский язык» либо без страны с конкретным указанием городов. «Беда в том, что далеко не все пользуются VPN и, боюсь, что многие оставят попытки работать с рекламой в Facebook и Instagram после того, как не смогут попасть в Ads Manager», — говорит Ефимов.

Что будет с ценами

Переход в «Яндекс», TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники» приведёт к тому, что вырастут цены за клики и переходы, считают Нестер и Смирнов. На аукционах платформ появятся больше рекламодателей, которые будут бороться за право показывать своё объявление одному пользователю.

Например, раньше из 1000 рекламодателей условные 200 размещали объявления во «ВКонтакте», а 800 — в Facebook и Instagram, объясняет Смирнов. Сейчас из этих 800 человек 600 пойдут во «ВКонтакте». И рекламное место достанется тому, кто платит больше.

В результате для большинства бизнесов — особенно для малого — покупка рекламы во «ВКонтакте» может стать нерелевантной, просто потому что там будет очень дорого, отмечает он.

Частично с этим согласен и Александр Чижов, руководитель агентства «Студия Чижова». Он поясняет, что теоретически цены вырастут, особенно если учесть, что сам Instagram не заблокирован.

Это значит, что сами пользователи не перейдут оттуда в другие соцсети, но рекламодатели не смогут разместить объявления. А в случае блокировки Instagram аудитория перетекла бы во «ВКонтакте» — из-за роста количества пользователей на рекламодателя, цены бы сильно не поднялись. «Но на практике надо смотреть, кто вообще будет присутствовать на аукционе. Большую часть трафика закупали крупные бренды и заказчики, внушительная часть из которых приостанавливают деятельность в России, как следствие, и рекламную активность», — рассказывает он.

Чижов ожидает, что ограничения на закупку рекламы в Google и Facebook хорошая возможность для VK и «Яндекса» продемонстрировать бизнесу эффективность продвижения. Он считает, что компании могут сдерживать, может даже искусственно, цены на рекламу. Поэтому значительного роста не будет.

Очень надеюсь, что они не будут злоупотреблять по сути возникшей монополией на рекламный трафик в соцсетях. Александр Чижов руководитель агентства «Студия Чижова»

В «Яндексе» отметили, что сейчас прорабатывают меры поддержки рекламодателей и партнёров, но какие именно — не уточнили. VK заявила, что последовательно расширяет рекламный инвентарь и в ближайшее время не ожидает резких скачков цен.

Что нужно делать рекламодателям

Придётся перераспределять бюджет в другие источники для закупки трафика, говорит Смирнов. «Надо работать с тем, что есть. Возможно, уйти в In-app — привлекать трафик из мобильных приложений», — отмечет он.

Нужно готовиться к точному подсчёту ROI — показателя рентабельности вложений: сейчас как никогда важно очень быстро его считать, добавляет Нестер.

По его словам, волатильность рекламных кампаний будет такой же, как на рынках акций и валют: сегодня они окупят вложения, а в конце недели могут «тащить в минус», —говорит он.