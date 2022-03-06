Маркетинг
Рая Хачатрян

«Русский таргетинг ослеп на один глаз»: что будет с рекламой после ограничений Google и Facebook Статьи редакции

Как уход отразится на таргетированной и контекстной рекламе в России и что делать малому бизнесу.

5 5 комментариев
1337 просмотров

4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России за «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов». На следующий день его материнская компания Meta сообщила, что приостановила всю рекламу в России и за её пределами на своих платформах — в Facebook, Instagram и Audience Network.

Согласно сообщению компании, рекламодатели в России больше не смогут создавать и редактировать объявления, а рекламодатели в других странах — нацеливать записи на россиян.

До этого подобное решение приняла Google: компания временно приостановила продажу рекламы в поиске, YouTube и партнёрских сетях. Организация пошла на этот шаг после требования Роскомнадзора блокировать сайты за рекламу в Google Ads про многочисленные жертвы в Украине.

По данным фирмы по отслеживанию данных Statista, у Facebook около 66 млн пользователей в России. Соцсеть утверждает, что в 2021 году заработала в среднем $19,68 на пользователя в Европе. На основе этих данных Forbes посчитал, что из-за блокировки она будет терять около $1,3 млрд в год.

Google, по данным РБК, в 2020 году выручила в России 85,6 млрд рублей. По курсу на тот момент это $1,1 млрд.

Для американских компаний уход из страны не критичный: Meta получает в стране чуть более 1% от общей выручки, Google — 0,5%. «Для этих ИТ-компаний российский рынок — это хлебные крошки по сравнению с "мировым пирогом"», — считает Дэн Айвз, аналитик технологической отрасли инвестиционной компании Wedbush Securities.

А российскому рекламному рынку в интернете, общий объём которого оценивался в 2020 году в 253 млрд рублей, или $3,4 млрд по курсу на тот момент, будет нелегко. Рекламодатели уйдут в «Яндекс», VK и TikTok, упадёт эффективность кампаний, а цены могут вырасти, считают эксперты.

Кто пострадает и куда пойдут рекламодатели

Как пишет Forbes со ссылкой на источники, в 2021 году на контекстную рекламу через Google Ads приходилось более 20% от всех онлайн-заказов россиян. В России техгигант уступал только «Яндексу».

От приостановки рекламы в Google пострадают более 2 млн человек — редакции сайтов и авторы контента, заявляет сооснователь платформы Segmento Роман Нестер. По его словам, больше 1,5 млн сайтов жили на деньги от Google AdSense и более 10 тысяч YouTube-блогеров зарабатывали на пре-роллах.

Особенно сильно отключение монетизации ударит по блогерам с небольшой аудиторией, у которых не было контрактов с брендами, рассказал Forbes представитель маркетингового агентства HypeFactory. По его словам, большинство блогеров в среднем получало 40-70% своего дохода благодаря рекламе в YouTube.

Действия Google приведут к тому, что сайты потеряют половину денег, а блогеры и вовсе могут лишиться дохода, пишет Нестер. Рекламодатели же уйдут в «Яндекс», TikTok, myTarget — платформу для закупки рекламы во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и других проектах VK.

Эффективность в них измерять трудно — всё зависит от настроек, рекламируемого объекта и креативов, говорит vc.ru автор Telegram-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов. По словам главы маркетинга платформы для продвижения приложений Union Apps Артёма Смирнова, если по объёму трафика другие соцсети могут теоретически сравниться с Facebook и Instagram, то по эффективности, скорее всего, нет.

Алгоритмы Facebook хорошо работают и привлекают целевую аудиторию. По моему опыту у TikTok это не всегда получается — алгоритмы там новее, чем в Facebook, поэтому сырее. В myTarget свои проблемы — например, на мобильных приложениях недоступна оптимизация на покупки. И всё равно алгоритмы работают намного хуже, чем в Facebook.

Артём Смирнов
глава маркетинга Union Apps

Рекламодатели всё ещё могут использовать кабинет Facebook Ads Manager, чтобы настроить рекламу в Instagram — по параметру «русский язык» либо без страны с конкретным указанием городов. «Беда в том, что далеко не все пользуются VPN и, боюсь, что многие оставят попытки работать с рекламой в Facebook и Instagram после того, как не смогут попасть в Ads Manager», — говорит Ефимов.

Купить рекламу Отключить

Что будет с ценами

Переход в «Яндекс», TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники» приведёт к тому, что вырастут цены за клики и переходы, считают Нестер и Смирнов. На аукционах платформ появятся больше рекламодателей, которые будут бороться за право показывать своё объявление одному пользователю.

Например, раньше из 1000 рекламодателей условные 200 размещали объявления во «ВКонтакте», а 800 — в Facebook и Instagram, объясняет Смирнов. Сейчас из этих 800 человек 600 пойдут во «ВКонтакте». И рекламное место достанется тому, кто платит больше.

В результате для большинства бизнесов — особенно для малого — покупка рекламы во «ВКонтакте» может стать нерелевантной, просто потому что там будет очень дорого, отмечает он.

Частично с этим согласен и Александр Чижов, руководитель агентства «Студия Чижова». Он поясняет, что теоретически цены вырастут, особенно если учесть, что сам Instagram не заблокирован.

Это значит, что сами пользователи не перейдут оттуда в другие соцсети, но рекламодатели не смогут разместить объявления. А в случае блокировки Instagram аудитория перетекла бы во «ВКонтакте» — из-за роста количества пользователей на рекламодателя, цены бы сильно не поднялись.

«Но на практике надо смотреть, кто вообще будет присутствовать на аукционе. Большую часть трафика закупали крупные бренды и заказчики, внушительная часть из которых приостанавливают деятельность в России, как следствие, и рекламную активность», — рассказывает он.

Чижов ожидает, что ограничения на закупку рекламы в Google и Facebook хорошая возможность для VK и «Яндекса» продемонстрировать бизнесу эффективность продвижения. Он считает, что компании могут сдерживать, может даже искусственно, цены на рекламу. Поэтому значительного роста не будет.

Очень надеюсь, что они не будут злоупотреблять по сути возникшей монополией на рекламный трафик в соцсетях.

Александр Чижов
руководитель агентства «Студия Чижова»

В «Яндексе» отметили, что сейчас прорабатывают меры поддержки рекламодателей и партнёров, но какие именно — не уточнили. VK заявила, что последовательно расширяет рекламный инвентарь и в ближайшее время не ожидает резких скачков цен.

Что нужно делать рекламодателям

Придётся перераспределять бюджет в другие источники для закупки трафика, говорит Смирнов. «Надо работать с тем, что есть. Возможно, уйти в In-app — привлекать трафик из мобильных приложений», — отмечет он.

Нужно готовиться к точному подсчёту ROI — показателя рентабельности вложений: сейчас как никогда важно очень быстро его считать, добавляет Нестер.

По его словам, волатильность рекламных кампаний будет такой же, как на рынках акций и валют: сегодня они окупят вложения, а в конце недели могут «тащить в минус», —говорит он.

Чижов надеется, что сам Instagram не заблокируют и можно продолжить работу через инфлюенсеров. По его словам, блокировкой рекламных кампаний соцсеть идёт навстречу Роскомнадзору и предотвращает распространение фейковых, по мнению регулятора, новостей.

#реклама #facebook #instagram #vk #яндекс

5 5 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Александр 🤟

Мне кажется, что ещё одной потенциальной площадкой размещения рекламы станут телеграм-каналы

Ответить
2
Развернуть ветку
Amal Abdullaev

Например твой Product Management? Или мой Product Weekly?😂

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Рогаткин

Вывод
Яндекс будет зарабатывать больше на российском рынке контекстной рекламы,
VK и Яндекс смогут вложить средства разработку более персонализированных и удобных инструментов.
Facebook не стал бы открывать представительство в России если бы у него рынок был настолько мал , что можно было бы попрощаться с ним.

Ответить
0
Развернуть ветку
Илья Рогаткин

Ну и самое главное - насчёт развиваться внутренний рынок интернет рекламы , местные предприниматели займут этот рынок со временем.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Shevchuk

Обращайтесь. Перенесу в директ, вк и тик ток вашу рекламу. За 1 день. В телеге @ShevchukSergey

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Финансы
TJ
Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России: как они будут работать Статьи редакции

Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране. Но перестанут — в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.

1. Несколько дней (полагаем, 3 дня точно) — всё будет работать как обычно. Покупки будут проходить по всему миру.

2. Потом тоже — все карточки Visa и Mastercard «Альфа-банка» продолжат работать в России так же, как и прежде.

3. Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуем снять наличные.

Перевыпускать карточки «Альфа-банка» не надо.

«Альфа-Банк»
цитата по официальному Telegram-каналу
396 396 комментариев
38
Финансы
добрая букашка
CEO Binance: мы не собираемся замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей

Криптовалюта бесполезна, чтобы избежать санкций.

Если Binance должна блокировать криптовалюту для всех россиян в одностороннем порядке? То позвольте мне спросить это по-другому. Стоит ли парижской кофейне отказываться обслуживать русского покупателя? Или забрать их бумажник, пока они там?

Ответ на это нет. Мы не собираемся в одностороннем порядке замораживать миллионы учетных записей невиновных пользователей.


Changpeng Zhao
CEO Binance
47 47 комментариев
99
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Цифра
Женщины-новаторы в IT и науке: опыт России и Арабского мира

IT-индустрия остается наиболее перспективной и высокооплачиваемой, но эти бонусы обычно доступны только специалистам-мужчинам. По данным Stack Overflow, всего 7,7% разработчиков ПО — женщины. Процент женщин, занятых в целом в мировой IT-сфере, выглядит чуть более оптимистично — 15%, однако в каждой стране показатели разнятся.

0 Обсудить
0
Финансы
Призванный глобус
Заменить Visa и Mastercard: какие банки оформляют карты ​систем UnionPay и JCB в России Статьи редакции

Россияне могут оформить в российском банке карту с альтернативной платёжной системой или кобейджинговую карту «Мир».

94 94 комментария
78
O2 Consulting
ОАЭ анонсировали новую лицензию для компаний, осуществляющих деятельность в сфере искусственного интеллекта
0 Обсудить
5
MTS StartUp Hub
МТС запускает Школу аналитиков данных

Студенты освоят профессию ML-разработчика и смогут ускориться в центре Big Data МТС.

7 7 комментариев
5
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Бизнес-инкубатор ВШЭ поддержит стартапы своей инфраструктурой

В связи со сложившейся сложной ситуацией Бизнес-инкубатор ВШЭ переориентирует работу своих сервисов и программ в сторону поддержки предпринимателей и стартапов.

0 Обсудить
0
Финансы
Никита Бабин
Решение проблемы с блокировкой VISA & MasterCard

Есть способ сидеть в России, иметь карту местного банка и возможность что-то (я не говорю, что всё) оплачивать заграницей.

192 192 комментария
256
Финансы
Призванный глобус
Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 11: Visa и Mastercard остановят работу, «Медиазону» заблокировали Статьи редакции

Собираем новости и события одиннадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото: kremlin.ru
Статья дополняется
125 125 комментариев
15
Больше статей
null