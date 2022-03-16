Диверсификация трафика

Всем привет! Я Константин из Gramor. Мы digital студия (на 360 конечно). Вот, что я хочу рассказать о наших реалиях, происходящих в связи с современной геополитикой.

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Важно! Не отчаиваемся, настраиваемся на хорошее и надеемся, что все восстановится в лучшем виде. Самое главное, конечно - работаем и не останавливаемся!

Теперь про трафик. Так исторически сложилось, что страны СНГ имеют доступ к гораздо большему источнику ( / большим каналам, кто как называет) трафа, нежели другие страны ( тут я отталкиваюсь от сугубо личного мнения, буду признателен если поправите в комментариях!). И кругозор современного трафиктолога не заканчивается инстаграм - вк / мт - контекст.

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Так как чистой воды рекламная статья, я не буду приводить примеры органического / директ / бренд / комьюнити / крауд / мобайл / PR / CRM трафика. Тут вы всегда можете открыть удобный поисковичек (а их тоже много у нас) и почитать, что там выдадут алгоритмы =)

Диверсификация - интересное слово, которое позволяет нам понять, что можно раскладывать яйца по разным корзинам, а именно:

работа над своими ресурсами, а не внешними

сосредотачивать бюджеты на разных источниках / каналах

не зависеть от слабо прогнозируемых событий

Мой road map:

Аудит ( куда без него, надо понять что “заходит”, а что нет)

Стратегия :

определение площадок размещения, концепцийбюджетирование и планирование продолжительности тестирования

Реализация

Вывод и масштабирование