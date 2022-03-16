Диверсификация трафика

Всем привет! Я Константин из Gramor. Мы digital студия (на 360 конечно). Вот, что я хочу рассказать о наших реалиях, происходящих в связи с современной геополитикой.
Важно! Не отчаиваемся, настраиваемся на хорошее и надеемся, что все восстановится в лучшем виде. Самое главное, конечно - работаем и не останавливаемся!
Теперь про трафик. Так исторически сложилось, что страны СНГ имеют доступ к гораздо большему источнику ( / большим каналам, кто как называет) трафа, нежели другие страны ( тут я отталкиваюсь от сугубо личного мнения, буду признателен если поправите в комментариях!). И кругозор современного трафиктолога не заканчивается инстаграм - вк / мт - контекст.
Так как чистой воды рекламная статья, я не буду приводить примеры органического / директ / бренд / комьюнити / крауд / мобайл / PR / CRM трафика. Тут вы всегда можете открыть удобный поисковичек (а их тоже много у нас) и почитать, что там выдадут алгоритмы =)
Диверсификация - интересное слово, которое позволяет нам понять, что можно раскладывать яйца по разным корзинам, а именно:
- работа над своими ресурсами, а не внешними
- сосредотачивать бюджеты на разных источниках / каналах
- не зависеть от слабо прогнозируемых событий
Мой road map:
- Аудит ( куда без него, надо понять что “заходит”, а что нет)
- Стратегия :
- определение площадок размещения, концепцийбюджетирование и планирование продолжительности тестирования
- Реализация
- Вывод и масштабирование
Проще говоря: делаем диверсификацию персонально под бизнес юнит использованием всех инструментов. Тебе осталось только заказать и перестать испытывать головную боль =) Мой ТГ @k_ads
Регуляторы ограничивают доступ к информации внутри страны. Кажется, шутки про суверенный интернет — не такие уже и шутки. В таком случае многие российские веб-сайты перестанут работать, а бизнес понесет убытки.
В трамваях модели «Львенок» в Красноярске была установлена система «Говорящий город», повышающая доступность транспортной инфраструктуры для всех маломобильных групп населения, в том числе для тотально незрячих и слабовидящих.
Собираем новости и события двадцать первого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Деньги помогут «в кратчайшие сроки заменить закрывающиеся точки иностранных компаний», считают в мэрии.
Аналоги и малоизвестные альтернативы с бесплатными тарифами, а также планами, которые можно оплачивать рублями.
15 февраля Яндекс выпустил отчет за IV квартал и весь 2021. Посмотреть можно здесь. С вами вновь рубрика «Следствие ведёт Белоусов».
Примечание автора. Колонка написана 21 февраля. Дополнил её размышлениями о том, как события 24 февраля повлияли на будущее компании. Если лень читать дальше, я считаю, что эти события спасли Яндекс от неминуемого банкротства.
360 — это же поный оборот, верно?
Верно! Делаем максимально комплекс работ, включая производство контента!
Не продал....
Но хоть попытался...