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Konstantin Ershov

Диверсификация трафика

Всем привет! Я Константин из Gramor. Мы digital студия (на 360 конечно). Вот, что я хочу рассказать о наших реалиях, происходящих в связи с современной геополитикой.

188 просмотров

Важно! Не отчаиваемся, настраиваемся на хорошее и надеемся, что все восстановится в лучшем виде. Самое главное, конечно - работаем и не останавливаемся!

Теперь про трафик. Так исторически сложилось, что страны СНГ имеют доступ к гораздо большему источнику ( / большим каналам, кто как называет) трафа, нежели другие страны ( тут я отталкиваюсь от сугубо личного мнения, буду признателен если поправите в комментариях!). И кругозор современного трафиктолога не заканчивается инстаграм - вк / мт - контекст.

Так как чистой воды рекламная статья, я не буду приводить примеры органического / директ / бренд / комьюнити / крауд / мобайл / PR / CRM трафика. Тут вы всегда можете открыть удобный поисковичек (а их тоже много у нас) и почитать, что там выдадут алгоритмы =)

Диверсификация - интересное слово, которое позволяет нам понять, что можно раскладывать яйца по разным корзинам, а именно:

  • работа над своими ресурсами, а не внешними
  • сосредотачивать бюджеты на разных источниках / каналах
  • не зависеть от слабо прогнозируемых событий

Мой road map:

  • Аудит ( куда без него, надо понять что “заходит”, а что нет)
  • Стратегия :
  • определение площадок размещения, концепцийбюджетирование и планирование продолжительности тестирования
  • Реализация
  • Вывод и масштабирование

Проще говоря: делаем диверсификацию персонально под бизнес юнит использованием всех инструментов. Тебе осталось только заказать и перестать испытывать головную боль =) Мой ТГ @k_ads

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4 комментария
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Atomic Attack

360 — это же поный оборот, верно?

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Konstantin Ershov
Автор

Верно! Делаем максимально комплекс работ, включая производство контента!

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Kirill Zuykov

Не продал....

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Sasha Step

Но хоть попытался...

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