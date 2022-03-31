В Белоруссии ввели сбор в 10-20% от стоимости рекламы — деньги пойдут на развитие государственных СМИ Статьи редакции
Платить его должны рекламодатели, а размер сбора будет зависеть от способа распространения рекламы.
- 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О развитии средств массовой информации».
- Согласно ему, сбор составит 10% от стоимости оказанных услуг при размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте, 20% — в иных случаях.
- Исключения — социальная реклама, реклама на сайтах госорганов и государственных СМИ и в поддержку спортивных организаций. Также платить сбор не нужно исправительным учреждениям и компаниям, в которых 30% сотрудников — инвалиды.
- Сбор должны платить рекламодатели, а собранные деньги пойдут на поддержку государственных СМИ.
- Кроме того, НДС при оказании услуг передачи данных вырастет с 25 до 26%.
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Простите, что блять?
А это чем-то отличается от налога на телевизор для BBC в Британии?
Хахахаах , не ну это треш полный
Это вот этому Геббельсу что ль?
Спаси Господь
Самое смешное, что ему платят копейки за это
Чё?!!!
С другой стороны, ЗП людям с дубинками платим, почему бы и за промывку мозга не заплатить?
Угадайте, где скоро такое введут ))))
У Вас одна попытка)))))))
Не знаю в курсе ли, но в рб 1 не бюджетник кормит 3 бюджетников/работников дотационных предприятий, а люди начали уезжать с 2020 года, соответственно денег в бюджете всё меньше, а санкций всё больше, храни господь тех кто остался.
Реклама (социальная):
требуются люди с любой группой инвалидности на работу, опыт не важен
Усатый хочет, чтобы у него из страны и рекламщики вслед за айтишниками свалили. К успеху идут братья славяне по всем фронтам!
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Рекламодатель: Минская ИК номер 228
Угу, инет только с одного компа, нужное гуглишь и себе на флешке несешь
30% сотрудников — инвалиды
Настолько все плохо с бюджетом, что те СМИ, которые действительно СМИ, должны делиться с теми, кто лижет зад картофельфюрерру? Меры по типу гопников из питерской подворотни, oh stop....
На развитие министерства правды или же деградацию СМИ*
Сколько НДС? А ещё и сбор!!!? Интересно, что теперь будут рекламировать?
Инструменты рекламного продвижения гос.пропаганды, да уж…
Что вобще означает фраза На Развитие СМИ? Не На Поддержку, не На Оптимизацию, а На РАЗВИТИЕ, блин. Вот бы честно написать бы уж тогда, На вытягивание денег для бюджетников, из карманов всех остальных, с последующим и логичным увеличением стоимости рекламируемых товаров.
Какие бюджетники? ))) на ОМОН хоть бы хватило
Грамотно
Новая ставка, по которой резиденты ПВТ обязаны делать отчисления администрации Парка, равна 2% от выручки. Вместо 1%.
Лукашенко как всегда лучший )
В Беларуси всему остальному Лукашенко помог уже видимо)
Какая лють все-таки …
пошел азаренок нахуй
Тут и так никто уже практически не размещает рекламу наружку - вместо привычных брендов и банков - реклама Горисполкома, МЧС и налоговой, размещаемая принудительно и бесплатно. Поэтому - пофиг.
Надо и нам применять лучшие практики!