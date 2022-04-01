Основной посыл ролика в том, что на протяжении многих лет мы тесно конкурировали с «Яндекс Go», но при этом всегда с любовью и уважением относились к конкуренту. Теперь остаётся только один крупный игрок на рынке агрегаторов такси, а мы уходим. Но остаются наши любимые пользователи и водители партнёров. Мы хотим, чтобы наш коллега принял их и относился к ним с той же любовью и заботой, что и мы.