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«Ситимобил» прощается с клиентами — с отсылкой к «Форсажу» и «Яндексу» Статьи редакции

«Что, хотел уехать, не попрощавшись?».

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Объявивший о закрытии «Ситимобил» окончательно перестанет работать 15 апреля. До этой даты он продолжит работать как обычно: можно заказать такси и доставку или арендовать самокаты.

В приложении сервис начал прощаться с клиентами: при входе появляется объявление об остановке работы и видео с отсылкой на концовку седьмой части «Форсажа», посвященной погибшему актёру Полу Уокеру.

В ролике есть отсылка и к «Яндексу» — второй автомобиль брендирован как машина «Яндекс.Такси».

Основной посыл ролика в том, что на протяжении многих лет мы тесно конкурировали с «Яндекс Go», но при этом всегда с любовью и уважением относились к конкуренту. Теперь остаётся только один крупный игрок на рынке агрегаторов такси, а мы уходим. Но остаются наши любимые пользователи и водители партнёров. Мы хотим, чтобы наш коллега принял их и относился к ним с той же любовью и заботой, что и мы.

«Ситимобил»
Концовка «Форсажа 7»

#ситимобил

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2 комментария
Катя Радишевская

жаль...

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unknown

Оказалось, есть вещи важнее семьи(

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