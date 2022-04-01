«Ситимобил» прощается с клиентами — с отсылкой к «Форсажу» и «Яндексу» Статьи редакции
«Что, хотел уехать, не попрощавшись?».
Объявивший о закрытии «Ситимобил» окончательно перестанет работать 15 апреля. До этой даты он продолжит работать как обычно: можно заказать такси и доставку или арендовать самокаты.
В приложении сервис начал прощаться с клиентами: при входе появляется объявление об остановке работы и видео с отсылкой на концовку седьмой части «Форсажа», посвященной погибшему актёру Полу Уокеру.
В ролике есть отсылка и к «Яндексу» — второй автомобиль брендирован как машина «Яндекс.Такси».
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Министерство предлагает предоставлять чеки только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.
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жаль...
Оказалось, есть вещи важнее семьи(