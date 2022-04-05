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«Мы здесь»: Avito запустил рекламную кампанию на фоне выросшего интереса к сервису Статьи редакции

Компания напоминает, что продолжает работать в России.

  • Рекламу будут показывать по всей России на ТВ, билбордах, в интернете и так далее, объявил Avito. Сервис снял ролик, в котором напомнил, что на платформе можно купить и продать товары, сдать или снять жильё, а также найти работу.

  • На телевидении объём кампании составит 855 минут и охватит более 78% аудитории возрастной категории от 18 до 55 лет. Ролик также размесят на более чем 300 поверхностях в Москве и более 200 медианосителях в Санкт-Петербурге. В общей сложности его покажут 150 млн раз.
  • Реклама направлена на поддержку всех пяти вертикалей Avito: «Товаров», «Работы», «Услуг», «Авто» и «Недвижимости». На момент написания заметки в сервисе не уточнили vc.ru, сколько денег в неё вложили. Разработкой занималось креативное агентство DDB Russia.
  • Сервис запустил кампанию на фоне выросшего интереса — по словам коммерческого директора Avito Игоря Макарова, столько аудитории, спроса и предложения на платформе «не было ещё никогда».

#avito

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2 комментария
Кирилл Половинкин

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Алексей Сеовектор

"Мы здесь." Не вижу вас! Пройдите проверку по видео

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