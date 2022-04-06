«События февраля и марта по-настоящему аукнутся нам только через два-три месяца»: что сейчас с маркетингом Статьи редакции
Автор Telegram-канала о диджитал-среде «Русский маркетинг» Семён Ефимов — о настроениях прямо сейчас и возможном будущем.
Как чувствует себя маркетинг в последние несколько недель?
В первые полторы-две недели — с момента, как всё началось, — в диджитал-среде царили жёсткие панические настроения. Люди в ночь покупали билеты и, не раздумывая, уезжали в Грузию и Армению. Сразу открывали там ИП и возвращаться в Россию теперь не планируют — будут работать оттуда. Эта реакция — следствие того, какие по природе люди в диджитал- и медиасреде. Они эмоциональные, «фонтанирующие».
Я тоже сперва подался панике, даже купил билеты в Грузию через Армению, но за два дня до вылета отменили международные рейсы, и у меня в голове что-то щёлкнуло. Я подумал, что сперва стоит трезво посмотреть на происходящее, и остался. Разве что сменил обстановку и переехал из Санкт-Петербурга в Москву.
Сейчас появилось ощущение, что всё постепенно восстанавливается, но это, как мне кажется, ошибочное суждение. Думаю, люди просто перестали круглосуточно мониторить новостные каналы и предпочли абстрагироваться. Иначе невозможно работать: ты каждое утро изучаешь сводку с полей и во время работы ни о чём другом не можешь думать — тебе стыдно и стрёмно.
С уходом брендов из Instagram и европейских маркетинговых компаний из России рынок, очевидно, просел. Но по-настоящему события февраля и марта аукнутся нам только через два-три месяца. Лишь тогда мы увидим реальную картину, как считают коллеги из обслуживающих крупные бренды агентств.
Так что пока все по-прежнему в стадии шока: одни пытаются понять, что делать, другие сокращают сотрудников, третьи пытаются после увольнений найти хоть какую-то работу.
Какие новости — из последнего — заметно всколыхнули рынок?
Первая — это блокировка Instagram* и Facebook* и признание Meta* экстремистской организацией. Ужасная потеря для компаний — особенно малого и среднего бизнеса. Для них это основной рынок сбыта и ключевой источник клиентов. К тому же будем честны: нигде нет столь же удобного и эффективного рекламного кабинета, как в Facebook*, — даже во «ВКонтакте». Там, конечно, улучшали алгоритмы и рекомендации, но соцсеть всё равно не так хороша.
Большинство представителей диджитал-сферы установили VPN-сервисы, но общая статистика по стране иная. За первые полторы-две недели после блокировки трафик и просмотры в Instagram упали на 30%. Скорее всего, тенденция лишь продолжится, и показатель вырастет до 45%. Будет такая полумертвая соцсеть, работающая через VPN.
И другая новость — Буча. Первый раскол в сообществах пришёлся на февраль, а второй случился сейчас, когда люди увидели всё своими глазами. Здесь разделение пошло на тех, кто в это верит, и на тех, кто отказывается верить.
А каких событий рынок опасается теперь?
Основные угрозы — блокировка «Википедии» и YouTube. За последний становится особенно тревожно, глядя на то, как активно развивают сейчас Rutube. В центре Москвы крутят рекламу, в конце недели анонсируют ещё и пресс-конференцию — с Александром Жаровым (экс-глава РКН, глава холдинга «Газпром-медиа», который в 2020 году купил Rutube, — vc.ru) и амбассадорами.
Думаю, что пока YouTube не заблокировали просто потому, что сервис — часть информационной войны, инструмент пропаганды. Но это, наверное, вопрос времени, за которым последуют очередные сокращения бюджетов — у тех агентств, кто работал с YouTube и блогерами.
Часть перейдёт в «Яндекс.Дзен», «Одноклассники», «ВКонтакте», TikTok, Telegram. Будет трудно, но надо осваиваться.
В двух словах: что скажешь коллегам — чтобы успокоить их или вразумить?
Не хочу казаться человеком, который пытается преподнести сложившуюся ситуацию с хорошей точки зрения. Я понимаю, в какой жопе мы оказались. Но коллегам посоветую то, что рекомендовал мне недавно психолог.
Я жаловался на полную кашу в голове. Мне в личные сообщения пишут угрозы — то потому, что у меня слишком нейтральный тон, то потому что негативный. Ещё предлагают продать канал по розничной цене. Так вот психолог сказала: единственное, что можно сделать, чтобы не сойти с ума от информационного бума, — это переключиться на хобби и любимое дело. Неважно, футбол это, бег или музыка.
Звучит кощунственно — особенно на фоне того, что происходит в Украине, но каждый делает выбор сам. Я, например, просто не могу больше круглосуточно следить за новостями. Мой рабочий день тогда моментально заканчивается, потому что я могу думать только об этом. Спокойствия не добавляет и то, что чувствуют и пишут мои знакомые украинцы: что ненавидят русских.
У коллег по рынку ситуация схожая. Но как я и сказал, такая у нас отрасль — люди сами по себе крайне эмоциональные. Мы прогрессивные в плане трендов и развития — в том числе морального и духовного, — но на такие вещи реагируем жестко.
*Владеющая социальными сетями Facebook и Instagram компания Meta признана в России экстремистской организацией.
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