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Звездный глобус

«ВКонтакте» запретила использовать эмодзи в рекламных публикациях Статьи редакции

Чтобы ограничить ❌ механики, которые искусственно 🤖 манипулируют вниманием 👀.

«ВКонтакте» обновила технические требования к рекламе. Теперь они запрещают использовать в ней эмодзи — до этого в тексте нельзя было использовать больше 12 эмодзи, при этом нельзя было поставить больше четырёх смайлов подряд.

На форуме о продвижении в соцсетях DataStock пользователи пожаловались на невозможность создавать посты с эмодзи 7 апреля. В техподдержке «ВКонтакте» изменения объяснили «экспериментом с форматом рекламы».

Во «ВКонтакте» рассказали vc.ru, что что обновление нужно для ограничения механик, которые «искусственно манипулируют вниманием в рекламе». Соцсеть стремится делать качественную рекламу, которая привлекает людей «качественными креативами и интересными предложениями».

#новость #вконтакте

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25 комментариев
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Earlbkv

⚡⚡⚡Где-то в кишлаках заплакали😭😭😭 инфоцыгане 🐓🐓🐓, которые продвигали своё говно💩💩💩 про заработок💰🤑💵💰💵🤑, флудя эмодзи в своих говнорекламах📺📺📺, чтобы на них хоть кто нибудь посмотрел👀👀👀

P.s: СМОТРИ В ЗАКРЕПЕ КАК ПЛАЧУТ👇🔥🔥🔥👇

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Vladislav Kovyrshin

Как раз-таки у инфоцыган обилие смайликов очень редко встречалось в постах, обычно это огромные простыни текста со сторителлингом от копирайтера, в котором каждый должен увидеть себя, и повестись на эту чушь.

Не забывайте, что рекламируются не только цыгане, но и нормальные небольшие бизнесы, их много, и у 99% эмодзи в тексте присутствуют.

Кто-то реально считает, что смайликами возможно "манипулировать вниманием"? ВКонтакте свою аудиторию совсем за амёб держат?)

Эмодзи - не более, чем удобный инструмент разграничения абзацев в тексте рекламного поста. Злоупотребление ими скорее говорит о том, что у рекламщика проблемки с головой, чем о том, что кем-то тут решили манипулировать ))

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Статистический пришелец

Или у заказчика, а не рекламщика=)) Мы периодически отбивались от желания клиента сделать как в посте тов. Earlbkv выше

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Статистический пришелец

А мне нравится это нововведение

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Vladislav Kovyrshin

Если бы у вас в 10+ кабинетах крутилось 200+ объявлений, которые все надо теперь отредактировать до 25 числа, иначе они перестанут работать, то вам бы это не очень понравилось. Но основная проблема не в этом, а в том, что после перемодерации эти объявления станут гарантированно хуже работать, и нет, это не из-за убранных эмодзи..

У ВК прямо сейчас рекламный кабинет лагает и выдает столько багов, сколько не было за последние 7 лет работы там. А они вместо решения этих проблем презентуют отключение эмодзи в рекламных постах. Гениально, не иначе)

Если в глобальном смысле смотреть - то решение, скорее, правильное, только вот время для его внедрения совсем не подходящее сейчас.

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Максим Кольцов

подозреваю что без ваших объявлений забитыми смайликами жизнь на планете станет немного приятнее

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Vladislav Kovyrshin

Подозревать - всё, на что вы способны :)

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Статистический пришелец

Согласен, переделывать объявления будет жопно.
Слава б-гу у наших клиентов пока их не столько как Вы назвали.

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Статистический пришелец

Отключени эмодзи наверное связано с тем, реклама с оными уже давно все меньше конверитит в среднем по больнице. Мы тестили пару кампании "с" и "без" и "без" оказывались с лучшим CTR и итоговым выхлопом в лидах.

И да, справедливо сказать, что горе-таргетологи, у которых по 3 эмозди на слово сами виноваты и надо использовать их в меру чтобы не вызывать смайловую тошноту. Но в среднем по больнице же от этого хуже всему ВК целиком. Но я не спец по настройке, это лишь моё предположение. (Пойду допрошу нашего таргетолога, что он об этом думает).

Имхо🤔🤔🤔, весь вот этот ад 🔥👿😬 "ноготочки-стайл"💅💅 убивает🔫🔫🔫 нативность рекламных 🤑 постов напрочь🤯, а вроде как именно в этом и есть смысл 🤨🤨🤨 рекламы через публикации 📱📱📱.

Явно они это сделали не просто так. Были какие-то корыстные основания.

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human being

согласна.

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Андрей Мельник

Пожалуй лучшее, что сделали VK за последнее время

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Vlad Arkhipov

😳😔😤🥺😩

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Максим Ростокин

Как теперь 👧 будут 📝 на 💅 )

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Shoo

Ну да, очевидный скам, политота, фэйки и кликбейт - это пожалуйста, а вот эмодзи это уже перебор.

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Olga Golovanova

То есть искусственное манипулирование вниманием, а есть натуральное, органическое :)

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Артем Акшинцев

Есть и натуральное, органическое. (рис. 1)

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Alex Shevchenko

Долой искусственное манипулирование созданием! Даёшь натуральное!!! ✊😄

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Alexandr Shilnikov

👏🏻

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Артем Акшинцев

Всегда это бесило при настройке рекламных кампаний, когда клиент просил винегрет из эмодзи и х*й клал на текстовые лимиты. В итоге со своими "офферами" шел на маркет-платформу.

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Статистический пришелец

Кстати, да. Таргетологам станет даже легче. Теперь не надо объяснять клиенту, что эмодзи через слово - это ушедший тренд и сейчас уже лучше так не делать

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Гриша Каир

Еще вк запретил использовать свободные сми на своей платформе.

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Сергей Езепенко

И так херово работало, теперь и это ещё😂😂

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Иван Вознюк

Ушла эпоха

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Алекс Маркс

Сейчас вся реклама в вк 😜😜😜❓❓❓А как же одноклассники 👏👏👏

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Sha Man

😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄 😄

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Ruslan Sharapov
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