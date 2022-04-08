«ВКонтакте» запретила использовать эмодзи в рекламных публикациях Статьи редакции
Чтобы ограничить ❌ механики, которые искусственно 🤖 манипулируют вниманием 👀.
«ВКонтакте» обновила технические требования к рекламе. Теперь они запрещают использовать в ней эмодзи — до этого в тексте нельзя было использовать больше 12 эмодзи, при этом нельзя было поставить больше четырёх смайлов подряд.
На форуме о продвижении в соцсетях DataStock пользователи пожаловались на невозможность создавать посты с эмодзи 7 апреля. В техподдержке «ВКонтакте» изменения объяснили «экспериментом с форматом рекламы».
Во «ВКонтакте» рассказали vc.ru, что что обновление нужно для ограничения механик, которые «искусственно манипулируют вниманием в рекламе». Соцсеть стремится делать качественную рекламу, которая привлекает людей «качественными креативами и интересными предложениями».
Робота анонсировали в августе 2021 года, рабочего прототипа пока не представляли.
Дэвид Уолш (David Walsh) — известный фронтенд-разработчик с большим опытом работы с JavaScript, HTML5, CSS, а также PHP и Python. А ещё он ведёт популярный блог. В своём интервью для Evrone Дэвид рассказал о Web 3.0 и о том, как правильно строить работу и расслабляться.
Константин Синюшин в разговоре с vc.ru поясняет, открыта ли ещё Европа и правда ли, что уехавшие на эмоциях люди сейчас устроились лучше, чем решившие подождать.
Рассказываем, как работает центр по корпоративному обучению компании Humans — первого и единственного супераппа в Узбекистане. А сами сотрудники делятся своими впечатлениями о первых днях, новых знаниях и аттестации.
⚡⚡⚡Где-то в кишлаках заплакали😭😭😭 инфоцыгане 🐓🐓🐓, которые продвигали своё говно💩💩💩 про заработок💰🤑💵💰💵🤑, флудя эмодзи в своих говнорекламах📺📺📺, чтобы на них хоть кто нибудь посмотрел👀👀👀
P.s: СМОТРИ В ЗАКРЕПЕ КАК ПЛАЧУТ👇🔥🔥🔥👇
Как раз-таки у инфоцыган обилие смайликов очень редко встречалось в постах, обычно это огромные простыни текста со сторителлингом от копирайтера, в котором каждый должен увидеть себя, и повестись на эту чушь.
Не забывайте, что рекламируются не только цыгане, но и нормальные небольшие бизнесы, их много, и у 99% эмодзи в тексте присутствуют.
Кто-то реально считает, что смайликами возможно "манипулировать вниманием"? ВКонтакте свою аудиторию совсем за амёб держат?)
Эмодзи - не более, чем удобный инструмент разграничения абзацев в тексте рекламного поста. Злоупотребление ими скорее говорит о том, что у рекламщика проблемки с головой, чем о том, что кем-то тут решили манипулировать ))
Или у заказчика, а не рекламщика=)) Мы периодически отбивались от желания клиента сделать как в посте тов. Earlbkv выше
А мне нравится это нововведение
Если бы у вас в 10+ кабинетах крутилось 200+ объявлений, которые все надо теперь отредактировать до 25 числа, иначе они перестанут работать, то вам бы это не очень понравилось. Но основная проблема не в этом, а в том, что после перемодерации эти объявления станут гарантированно хуже работать, и нет, это не из-за убранных эмодзи..
У ВК прямо сейчас рекламный кабинет лагает и выдает столько багов, сколько не было за последние 7 лет работы там. А они вместо решения этих проблем презентуют отключение эмодзи в рекламных постах. Гениально, не иначе)
Если в глобальном смысле смотреть - то решение, скорее, правильное, только вот время для его внедрения совсем не подходящее сейчас.
подозреваю что без ваших объявлений забитыми смайликами жизнь на планете станет немного приятнее
Подозревать - всё, на что вы способны :)
Согласен, переделывать объявления будет жопно.
Слава б-гу у наших клиентов пока их не столько как Вы назвали.
Отключени эмодзи наверное связано с тем, реклама с оными уже давно все меньше конверитит в среднем по больнице. Мы тестили пару кампании "с" и "без" и "без" оказывались с лучшим CTR и итоговым выхлопом в лидах.
И да, справедливо сказать, что горе-таргетологи, у которых по 3 эмозди на слово сами виноваты и надо использовать их в меру чтобы не вызывать смайловую тошноту. Но в среднем по больнице же от этого хуже всему ВК целиком. Но я не спец по настройке, это лишь моё предположение. (Пойду допрошу нашего таргетолога, что он об этом думает).
Имхо🤔🤔🤔, весь вот этот ад 🔥👿😬 "ноготочки-стайл"💅💅 убивает🔫🔫🔫 нативность рекламных 🤑 постов напрочь🤯, а вроде как именно в этом и есть смысл 🤨🤨🤨 рекламы через публикации 📱📱📱.
Явно они это сделали не просто так. Были какие-то корыстные основания.
согласна.
Пожалуй лучшее, что сделали VK за последнее время
😳😔😤🥺😩
Как теперь 👧 будут 📝 на 💅 )
Ну да, очевидный скам, политота, фэйки и кликбейт - это пожалуйста, а вот эмодзи это уже перебор.
То есть искусственное манипулирование вниманием, а есть натуральное, органическое :)
Есть и натуральное, органическое. (рис. 1)
Долой искусственное манипулирование созданием! Даёшь натуральное!!! ✊😄
👏🏻
Всегда это бесило при настройке рекламных кампаний, когда клиент просил винегрет из эмодзи и х*й клал на текстовые лимиты. В итоге со своими "офферами" шел на маркет-платформу.
Кстати, да. Таргетологам станет даже легче. Теперь не надо объяснять клиенту, что эмодзи через слово - это ушедший тренд и сейчас уже лучше так не делать
Еще вк запретил использовать свободные сми на своей платформе.
И так херово работало, теперь и это ещё😂😂
Ушла эпоха
Сейчас вся реклама в вк 😜😜😜❓❓❓А как же одноклассники 👏👏👏
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄 😄