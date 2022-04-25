«ВКонтакте» обновит требования к рекламе — теперь текст на картинке должен занимать не больше 20% от неё Статьи редакции
И запретит писать текст в рекламе заглавными буквами.
- «ВКонтакте» объявила, что продолжает обновлять требования к рекламе. Например, 8 апреля соцсеть запретила использовать в ней эмодзи. Компания объяснила, что так хочет ограничить механики, которые «искусственно манипулируют вниманием в рекламе».
- Соцсеть объявила, что уже начала проверять публикации на соответствие правилам, а изменения вступят в силу 23 мая.
- Теперь текст рекламы должен соответствовать нормам написания с заглавной буквы. Это касается и названий сообществ — если оно будет написано полностью заглавными буквами, его придётся сменить.
- Также на картинках текст не должен занимать больше 20% от изображения. Раньше — 50%.
Самые сложные задачи при переходе на ЭДО не всегда технические, а зачастую бизнесовые, говорят эксперты технологической практики PwC Егор Синяков и Иван Маньков. Отсутствие основательной подготовки и опыта приведет к тому, что проект по переходу на ЭДО затянется и его стоимость возрастет.
Основные тезисы из материала BBC.
Интервью Владимира Воробьева — ученика 10 класса, победителя олимпиады AIIJC, автора геймдев-проекта Mafia Go и студента курса по машинному обучению в OTUS.
Моему профилю на авито уже больше 1 года. В феврале 2021 года я зарегистрировался на данной площадке. За этот период я выставлял на продажу различные личные вещи на продажу. Было много продаж в живую (встречи с покупателями), а так же 27 отправок через официальный сервис "Авито доставка". Все эти данные (чаты на сайте авито, акты отправок…
В нашем втором выпуске, «Цифра» поговорила с экс-председателем Правления Национальной Ассоциации участников рынка робототехники и основателем RoboJobs Алисой Конюховской.
Владимир состоит в моём чате анонимных игроков. Он долгое время писал тексты для букмекерских контор, сам стал азартным игроком и просадил $14 000. Поговорили о том, как работает математика ставок, что такое договорные матчи и кто за ними стоит, как работает психология зависимости и почему люди до последнего верят, что на ставках можно заработать.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Разрешите представиться — меня зовут Михаил Маркман. Я пермяк, предприниматель, инноватор-изобретатель, обладатель 19 патентов. В этой статье расскажу вам о деле всей своей жизни. Уже более 35 лет работаю в области развития технологий и реального производства систем кондиционирования и холодоснабжения.
В нём можно будет попробовать VR-устройства компании и «познакомиться с метавселенной».
Как же мы теперь будем без этого
Оставим фразы Блядский Цирк и просто пиздец - они довольно емкие
Причём все эти слова можно сочетать в любой конфигурации и последовательности.
А у нас блядского цирка теперь и так в изобилии
Расправили плечи))
Айн Рэнд в ах*е...ну или нет )
Нет Войне! Идеально поместится
В следующем обновлении разрешат только одну букву)
Две. Из нижнего ряда. Сами угадаете какие?
Я и М?
Спросите у Нурлана Сабурова)
это окрыляет ..
Ясно, понятно.
Это было главное отличие объявлений от ФБ, теперь Фб Нет, можно ломать рекламодателя 🤣🤣🤣
Сначала алгоритмы нормальные сделайте ... А то как в анекдоте:
Юзер смотрит видео про шоколад...
Алгоритмы в Ютубе — "о этот юзер смотрит видео про шоколад. Покажем ему рекламу шоколада."
Алгоритмы фейсбука — "о этот юзер смотрит видео про сладкое, покажем ему рекламу чего-то сладкого."
Алгоритмы вк — "о этот юзер смотрит видео про что-то коричневое, как на счет рекламы какого нибудь говна..."
Вк обновит требования к рекламе - теперь подписчики обойдутся на 20% дороже