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«ВКонтакте» обновит требования к рекламе — теперь текст на картинке должен занимать не больше 20% от неё Статьи редакции

И запретит писать текст в рекламе заглавными буквами.

  • «ВКонтакте» объявила, что продолжает обновлять требования к рекламе. Например, 8 апреля соцсеть запретила использовать в ней эмодзи. Компания объяснила, что так хочет ограничить механики, которые «искусственно манипулируют вниманием в рекламе».
  • Соцсеть объявила, что уже начала проверять публикации на соответствие правилам, а изменения вступят в силу 23 мая.
  • Теперь текст рекламы должен соответствовать нормам написания с заглавной буквы. Это касается и названий сообществ — если оно будет написано полностью заглавными буквами, его придётся сменить.
  • Также на картинках текст не должен занимать больше 20% от изображения. Раньше — 50%.

#новость #вконтакте

1253 просмотров
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16 комментариев
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Чтормит

Как же мы теперь будем без этого

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Никита Кашонков

Оставим фразы Блядский Цирк и просто пиздец - они довольно емкие

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ЯжПрограммист

Причём все эти слова можно сочетать в любой конфигурации и последовательности.

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Павел

А у нас блядского цирка теперь и так в изобилии

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Андрей Чуринов

Расправили плечи))

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Волоцкой Дмитрий

Айн Рэнд в ах*е...ну или нет )

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Breitson

Нет Войне! Идеально поместится

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Олег Павлов

В следующем обновлении разрешат только одну букву)

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Ярослав Яшин

Две. Из нижнего ряда. Сами угадаете какие?

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Dmitriy Lobanov

Я и М?

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Олег Павлов

Спросите у Нурлана Сабурова)

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nelidalv

это окрыляет ..

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Ярослав Яшин

Ясно, понятно.

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Speed Racer

Это было главное отличие объявлений от ФБ, теперь Фб Нет, можно ломать рекламодателя 🤣🤣🤣

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Станислав Назаров

Сначала алгоритмы нормальные сделайте ... А то как в анекдоте:

Юзер смотрит видео про шоколад...
Алгоритмы в Ютубе — "о этот юзер смотрит видео про шоколад. Покажем ему рекламу шоколада."
Алгоритмы фейсбука — "о этот юзер смотрит видео про сладкое, покажем ему рекламу чего-то сладкого."
Алгоритмы вк — "о этот юзер смотрит видео про что-то коричневое, как на счет рекламы какого нибудь говна..."

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Лев Коптев

Вк обновит требования к рекламе - теперь подписчики обойдутся на 20% дороже

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