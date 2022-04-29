Avito договорился о рекламе пользователей на «Пятнице»: канал покажет ролики предпринимателей о своём бизнесе Статьи редакции
Для участия нужно записать видео с рассказом о себе.
- Avito в партнёрстве с телеканалом «Пятница» запустили проект по поддержке малого бизнеса.
- Ролики будут показывать на телеканалах «Пятница» и «Суббота» с 13 мая по 13 июня, подать заявку в проект можно до 8 июня.
- Чтобы стать участником, нужно снять вертикальное видео длительностью в 15 секунд с рассказом о своём бизнесе и прикрепить к заявке. Чтобы попасть на телевидение, ролики должны пройти отбор — например, в видео нельзя использовать слова «купи» или «продаю».
- В заявке также нужно ссылку на свою страницу на Avito — её будут показывать в виде QR-кода. Первые 10 тысяч участников получат бонусы на продвижение своих услуг на платформе, говорят в Avito.
- В апреле 2020 года бесплатно рекламу малого бизнеса показывала «Национальная медиа группа» — на СТС, «Пятом канале» и других каналах холдинга.
По результатам исследования, проведенного аналитиками Яндекс Рекламы, интерес к загородной недвижимости растет год к году. Так, в первом квартале 2022 года пользователи задали поиску Яндекса на 16% больше запросов про покупку дачи, чем в 2021-м, и на 75% больше, чем в 2020-м. Также растет и популярность аренды дачных домов: в первом квартале…
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"Первые 10 тысяч участников получат бонусы на продвижение своих услуг на платформе, говорят в Avito"
После чего ваш аккаунт будет заблокирован.
После чего ваш аккаунт будет заблокирован.
Вы и через Авито призывали республиканцев штурмовать Капитолий?
Все средства хороши. Шапок с рогами еще есть в заначке.
А кто-то из читателей участвовал в аналогичной акции от СТС? Интересно услышать результаты
нужно снять вертикальное видео
А приплясывая открывать рот под популярную песню и красить прядь волос не обязательно?
ну это класека, без этого никуда.... еще нужно головой крутить
Гопак станцевать надо.
Лучше б дали всем скидку до 70% на 3 месяца хотя бы
Популяризовать Лохито = поощрять разводилово
а ещё по телефону продолжают разводить
надо бы от мобильной связи отказаться
надо бы от мобильной связи отказаться
А я уже. Если б не курьеры - заблочил бы входящие.
В роуминге вообще круто - только и сыпятся СМСки, что такой-то не смог вам дозвониться, потому что у вас не хватает денег на счету 🤣
За месяц (да что там за месяц, за год) кроме курьеров НИ ЕДИНОГО полезного звонка, я уже даже не всегда смотрю что там за номер звонил, как не проверю - разводилово и реклама )
Пусть заодно расскажут зачем массово биометрию собирают у пользователей