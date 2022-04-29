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Престижный Данила

Avito договорился о рекламе пользователей на «Пятнице»: канал покажет ролики предпринимателей о своём бизнесе Статьи редакции

Для участия нужно записать видео с рассказом о себе.

  • Avito в партнёрстве с телеканалом «Пятница» запустили проект по поддержке малого бизнеса.
  • Ролики будут показывать на телеканалах «Пятница» и «Суббота» с 13 мая по 13 июня, подать заявку в проект можно до 8 июня.
  • Чтобы стать участником, нужно снять вертикальное видео длительностью в 15 секунд с рассказом о своём бизнесе и прикрепить к заявке. Чтобы попасть на телевидение, ролики должны пройти отбор — например, в видео нельзя использовать слова «купи» или «продаю».
  • В заявке также нужно ссылку на свою страницу на Avito — её будут показывать в виде QR-кода. Первые 10 тысяч участников получат бонусы на продвижение своих услуг на платформе, говорят в Avito.
  • В апреле 2020 года бесплатно рекламу малого бизнеса показывала «Национальная медиа группа» — на СТС, «Пятом канале» и других каналах холдинга.

#новость #avito #пятница

827 просмотров
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13 комментариев
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D. Trump

Еще бы помогать криминальной помойке с отрицательной репутацией рекламироваться и продвигаться.

"Первые 10 тысяч участников получат бонусы на продвижение своих услуг на платформе, говорят в Avito"
После чего ваш аккаунт будет заблокирован.

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Новорег здорового человека

После чего ваш аккаунт будет заблокирован.
Вы и через Авито призывали республиканцев штурмовать Капитолий?

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D. Trump

Все средства хороши. Шапок с рогами еще есть в заначке.

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Дмитрий Беговатов

А кто-то из читателей участвовал в аналогичной акции от СТС? Интересно услышать результаты

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Новорег здорового человека

нужно снять вертикальное видео
 А приплясывая открывать рот под популярную песню и красить прядь волос не обязательно?

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Ваня Шестаков

ну это класека, без этого никуда.... еще нужно головой крутить

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D. Trump

Гопак станцевать надо.

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Денис Демидов

Лучше б дали всем скидку до 70% на 3 месяца хотя бы

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Герман Воронов

Популяризовать Лохито = поощрять разводилово

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умный человек

а ещё по телефону продолжают разводить
надо бы от мобильной связи отказаться

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Герман Воронов

надо бы от мобильной связи отказаться
 А я уже. Если б не курьеры - заблочил бы входящие.
В роуминге вообще круто - только и сыпятся СМСки, что такой-то не смог вам дозвониться, потому что у вас не хватает денег на счету 🤣

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Герман Воронов

За месяц (да что там за месяц, за год) кроме курьеров НИ ЕДИНОГО полезного звонка, я уже даже не всегда смотрю что там за номер звонил, как не проверю - разводилово и реклама )

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Мурад Муртазалиев

Пусть заодно расскажут зачем массово биометрию собирают у пользователей

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