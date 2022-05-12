Маркетинг
Преподобный фонарь

«Альфа-банк» поставил в своём офисе в Москве прозрачный банкомат — но посмотреть на деньги в нём нельзя Статьи редакции

Только на детали внутри.

  • Банкомат из бронированного стекла установили в офисе банка на проспекте Андропова, 18 к3. В ближайшее время его планируют перенести в один из крупных торговых центров Москвы, но какой именно, пока не говорят.
  • В банке уточнили vc.ru, что это экспериментальный вариант. После установки в ТЦ компания может его доработать, а затем примет решение о тиражировании.
  • Устройство почти полностью прозрачное — видны кулеры, печать чека, охлаждающая жидкость и другие детали. Скрыт только контейнер с деньгами, поскольку это банковская тайна, объяснили в компании.

#альфабанк

428 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Написать комментарий...
Михаил Стерлин

Так, стоп, где человек, который деньги считает и выдает?

Ответить
Развернуть ветку
Aleks Melnik

У них денег на уборщицу нет, откуда бабки на такие банкоматы? А главное - зачем?

Ответить
Развернуть ветку
Арам Манучарян

Крутая хреновина, на ней только крипту майнить или в доту играть )

Ответить
Развернуть ветку
Настя Савельева

Красивая конечно игрушка, но для меня полезнее, что стали отображать комиссию, если снимаешь с кредитки. В самой комиссии ничего хорошего нет, но то что честно предупреждают уже хорошо

Ответить
Развернуть ветку
Bad Gateway

Сбер делал открытые банкоматы, когда это еще не было мейнтсримом

Ответить
Развернуть ветку
Beerman

им моддеры чтоль банкомат собирали? водянку и подсветку явно для красоты запихали

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
null