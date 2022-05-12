«Альфа-банк» поставил в своём офисе в Москве прозрачный банкомат — но посмотреть на деньги в нём нельзя Статьи редакции
Только на детали внутри.
- Банкомат из бронированного стекла установили в офисе банка на проспекте Андропова, 18 к3. В ближайшее время его планируют перенести в один из крупных торговых центров Москвы, но какой именно, пока не говорят.
- В банке уточнили vc.ru, что это экспериментальный вариант. После установки в ТЦ компания может его доработать, а затем примет решение о тиражировании.
- Устройство почти полностью прозрачное — видны кулеры, печать чека, охлаждающая жидкость и другие детали. Скрыт только контейнер с деньгами, поскольку это банковская тайна, объяснили в компании.
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Так, стоп, где человек, который деньги считает и выдает?
У них денег на уборщицу нет, откуда бабки на такие банкоматы? А главное - зачем?
Крутая хреновина, на ней только крипту майнить или в доту играть )
Красивая конечно игрушка, но для меня полезнее, что стали отображать комиссию, если снимаешь с кредитки. В самой комиссии ничего хорошего нет, но то что честно предупреждают уже хорошо
Сбер делал открытые банкоматы, когда это еще не было мейнтсримом
им моддеры чтоль банкомат собирали? водянку и подсветку явно для красоты запихали