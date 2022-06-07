«Яндекс» разрешил всем рекламодателям добавлять карточки в галерею с товарами в поиске Статьи редакции
Раньше там можно было размещать только электронику, бытовую технику, товары для дома и ремонта и одежду.
- «Яндекс» открыл для всех рекламодателей возможность размещать рекламу в карточках прямо под поиском, объявила компания.
- Галерея выглядит как набор карточек из разных магазинов с фотографиями, ценой, доменом торговой площадки, скидкой или акцией, если она есть.
- По собственным данным «Яндекса», рекламодатели получили через галерею на 19% больше конверсий в покупки и на 33% снизили расходы на продвижение.
- Попасть в товарную галерею можно через отдельный аукцион в «Директе». Статистика по размещению будет доступна в «Мастере отчетов» в рекламном кабинете.
- «Яндекс» запустил товарную галерею в декабре 2021 года. Подобный раздел есть в Google при поисковых запросах о товарах.
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Главное подчеркнуть:
«Яндекс монополист» разрешил
Ну сделай свой поисковик, кто запрещает
Ты видать ярый сторонник сиденья на рекламной игле Яндекса?
Яндексу надо поработать давно со своими алгоритмами - то бухло рекламирует и в органике в ТОП 1 стоит - то шлюх рекламит открытым текстом.
Это называется таргетированная реклама. Нужно прекратить искать бухло и шлюх
Расследование делал недавно - там не только бухло и шлюхи, но ещё и стволы можно заказать. С чистого девственного ноута делал - где была установлена винда после покупки и закачен браузер от Яндекса. Может как соберу всю тему воедино пост здесь опубликую. Будет интересная тема - поверьте!
p.s. Правда пока не понимаю как всё расписать так чтобы это не превратилось в руководство по покупке бухла, шлюх, спайса, стволов. Поэтому буду думать как всё это приподнести... Авито там кстати рядышком стоит ))
Плохо чтоли ?
Потом Авито подтянется - чтобы бухлишка или девочек заказать - надо башкой поверьтеть.
А затем всю тему сольют в открытый доступ и создадут сайт - где можно будет глянуть кто бухлишко и шлюх заказывает.
давно пора!!
ура 👏
Вы кстати давно проверяли свои сайты и проекты на тему индексации и визуального показа страниц в выдачи?
Видать срезает по ресурсам чтобы эффективней работать?
Пример 1 сайта.
Все же нужна цензура и запретить контрафакт и прочую хрень
ну, кстати, неплохая новость, неплохо сделали
Заебали все хейтить: Яндекс сделал - монополисты, озон сделал - сервис гавно. Такое ощущение, что все уже пожили во всех странах и приехали сравнивать в РФ сервисы различные. В нынешних условиях хоть кто-то что-то делает и не опускает руки