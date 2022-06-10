Он вёл паблик во «ВКонтакте», общался с прессой и занимался рекламой. Теперь порносайт, судя по всему, не будет заниматься маркетингом в России.

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Дмитрий Колодин рассказал в своём Telegram-канале, что Pornhub разорвал с ним контракт. Он не работал в штате, но был наёмным консультантом компании в течение 6 лет — с 2017 года.

По словам Колодина, увольнения он ждал ещё с конца февраля, но офис Pornhub «не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов»: «Что касается моей работы, я понял, что все встало на стоп и было очевидно, что стоп этот сильно надолго».

Я хочу сказать, что при всей очевидности такого решения, я до последнего заставлял себя не думать об этом и от того всё же расстроен, так как всей душой лежал к сервису и особенно моим коммуникациям с нашими моделями. Я очень рад, что получил теплые слова официально и в личке от компании. Ещё больше трогает то, что это реально тот случай, когда ребята прям морозились пару недель, до последнего, стараясь оттянуть это уведомление. Это прям очень. Дмитрий Колодин бывший SMM-специалист Pornhub

Колодин рассказал, что в конце февраля в соцсетях распространяли фейк, что Pornhub одним из первых «ушёл из России» и заблокировал доступ россиянам. В Twitter также разошёлся фейк, что на порносайте появилась заглушка в поддержку украинских войск. Из-за этого Колодину поступали «угрозы с незнакомых номеров», а компания предлагала ему покинуть Россию.

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Других сотрудников у Pornhub в России не осталось, рассказал Колодин TJ. То есть, его увольнение означает, что порносайт замораживает все активности в стране, включая ведение паблика во «ВКонтакте» почти на полмиллиона подписчиков и запуск мерча для России.

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