Pornhub расстался с единственным сотрудником в России на фоне боевых действий в Украине Статьи редакции
Он вёл паблик во «ВКонтакте», общался с прессой и занимался рекламой. Теперь порносайт, судя по всему, не будет заниматься маркетингом в России.
Дмитрий Колодин рассказал в своём Telegram-канале, что Pornhub разорвал с ним контракт. Он не работал в штате, но был наёмным консультантом компании в течение 6 лет — с 2017 года.
По словам Колодина, увольнения он ждал ещё с конца февраля, но офис Pornhub «не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов»: «Что касается моей работы, я понял, что все встало на стоп и было очевидно, что стоп этот сильно надолго».
Колодин рассказал, что в конце февраля в соцсетях распространяли фейк, что Pornhub одним из первых «ушёл из России» и заблокировал доступ россиянам. В Twitter также разошёлся фейк, что на порносайте появилась заглушка в поддержку украинских войск. Из-за этого Колодину поступали «угрозы с незнакомых номеров», а компания предлагала ему покинуть Россию.
Других сотрудников у Pornhub в России не осталось, рассказал Колодин TJ. То есть, его увольнение означает, что порносайт замораживает все активности в стране, включая ведение паблика во «ВКонтакте» почти на полмиллиона подписчиков и запуск мерча для России.
При этом Pornhub продолжает работу в России — сайт доступен без VPN и работает с авторизацией через «ВКонтакте». TJ обратился в пресс-службу компании, но не получил оперативного ответа.
“Наемный консультант pornhub” - классная строчка в CV.
5-летний опыт работы в крупной иностранной компании c многомиллионной аудиторией
какая разница, порно сайт или сайт цементного завода,
и там и там еба...ся надо
Коммуникабельный, стрессоустойчивый, умею работать с людьми.
Он единственный, кто в курсе всех ваших профилей и авторизаций на сайте через ВК. Опасный информатор
Это Дмитрий?
Это тот лысый работяга работающий на 7-ми работах?
И доктор, и слесарь, и учитель, и полицейский..
у pornhub есть паблик в вк,не знал
Вк это паблик порнхаба
Ну еще бы, не работа, а мечта :)
Да, работа мечты. Сочувствую...
Этот?
представляю как Дмитрий будет устраиваться на следующую работу, в резюме будет писать
бывшее место работы - Pornhub
его с руками и ногами возьмут))
обычно СММ порносайтов народ опытный
тут тупу рекламку запустить - не поможет
одно непонятно - а зачем этому ресурсу вообще СММ? неужто есть на планете аудитория потенциальная, которая не в курсе что это и как туда попасть? :)
конечно есть, детки то подрастают и их надо смолоду приучать
Ровно за тем же нужно, как Кока-Коле или Дюрексу, рекламы много не бывает, впрочем как и смм🤷🏻♂️
Что бы больше людей заходило напрямую, а не гуглило интересующий видео-ролик
Ну это уже удар ниже пояса..
Ага. Удар в пах , в прямом смысле этого слова.
А для контента нужно минимум 2
Рукопашную никто не отменял)
Это подлый удар 😎
А перенаправить работу на другие страны временно не вариант было?
Строчка в резюме: "выебал smm-рынок"
Могли бы заодно и авторизацию ВК отменить.
Он был всего лишь SMM консультантом,я то думал у него должность поинтереснее )
BDSM консультант?
Ну это уже слишком! Завтра все на баррикады!
Это тот лысый работяга работающий на 7-ми работах?
И доктор, и слесарь, и учитель, и полицейский..
Очень понимаю, тут слова поддержки
Предлагаю Порнохабу в следующий раз брать на работу Дмитрия Куколдина
Дайте этот паблик мне повести. Я бесплатно готов работать ))
Пресс секретарь pornhub также добавил: "Ебитесь тут сами как хотите!"
В СССР секса нет, так что и маркетинг не нужен.
Высвободили, так сказать.
Ля, все это время были вакансии для РФ на PornHub, а я не знал?
:С
с чего была?
Т.е. по большому счёту, должность вакантна😂