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Маркетинг
TJ

Pornhub расстался с единственным сотрудником в России на фоне боевых действий в Украине Статьи редакции

Он вёл паблик во «ВКонтакте», общался с прессой и занимался рекламой. Теперь порносайт, судя по всему, не будет заниматься маркетингом в России.

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Дмитрий Колодин рассказал в своём Telegram-канале, что Pornhub разорвал с ним контракт. Он не работал в штате, но был наёмным консультантом компании в течение 6 лет — с 2017 года.

По словам Колодина, увольнения он ждал ещё с конца февраля, но офис Pornhub «не спешил с выводами и пытался справляться с блокировками финансовых каналов»: «Что касается моей работы, я понял, что все встало на стоп и было очевидно, что стоп этот сильно надолго».

Я хочу сказать, что при всей очевидности такого решения, я до последнего заставлял себя не думать об этом и от того всё же расстроен, так как всей душой лежал к сервису и особенно моим коммуникациям с нашими моделями. Я очень рад, что получил теплые слова официально и в личке от компании. Ещё больше трогает то, что это реально тот случай, когда ребята прям морозились пару недель, до последнего, стараясь оттянуть это уведомление. Это прям очень.

Дмитрий Колодин
бывший SMM-специалист Pornhub

Колодин рассказал, что в конце февраля в соцсетях распространяли фейк, что Pornhub одним из первых «ушёл из России» и заблокировал доступ россиянам. В Twitter также разошёлся фейк, что на порносайте появилась заглушка в поддержку украинских войск. Из-за этого Колодину поступали «угрозы с незнакомых номеров», а компания предлагала ему покинуть Россию.

Других сотрудников у Pornhub в России не осталось, рассказал Колодин TJ. То есть, его увольнение означает, что порносайт замораживает все активности в стране, включая ведение паблика во «ВКонтакте» почти на полмиллиона подписчиков и запуск мерча для России.

При этом Pornhub продолжает работу в России — сайт доступен без VPN и работает с авторизацией через «ВКонтакте». TJ обратился в пресс-службу компании, но не получил оперативного ответа.

#новость #pornhub

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52 комментария
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Аарон Витте

“Наемный консультант pornhub” - классная строчка в CV.

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Ясный меч

5-летний опыт работы в крупной иностранной компании c многомиллионной аудиторией

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2 комментария
Савва

какая разница, порно сайт или сайт цементного завода,
и там и там еба...ся надо

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2 комментария
Пришелец

Коммуникабельный, стрессоустойчивый, умею работать с людьми.

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1 комментарий
Ilia

Он единственный, кто в курсе всех ваших профилей и авторизаций на сайте через ВК. Опасный информатор

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C Ever
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Знатный Тролль
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1 комментарий
Вячеслав

Это Дмитрий?

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1 комментарий
A.A. Rayskiy

Это тот лысый работяга работающий на 7-ми работах?
И доктор, и слесарь, и учитель, и полицейский..

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Willia

у pornhub есть паблик в вк,не знал

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Marat Nigametzianov

Вк это паблик порнхаба

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Дмитрий Филиппов
так как всей душой лежал к сервису и особенно моим коммуникациям с нашими моделями

Ну еще бы, не работа, а мечта :)

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Uuno Turhopuru

Да, работа мечты. Сочувствую...

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Pavel Petel

Этот?

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Freeman

представляю как Дмитрий будет устраиваться на следующую работу, в резюме будет писать
бывшее место работы - Pornhub

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Савва

его с руками и ногами возьмут))
обычно СММ порносайтов народ опытный
тут тупу рекламку запустить - не поможет

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1 комментарий
Мимопрохожий

одно непонятно - а зачем этому ресурсу вообще СММ? неужто есть на планете аудитория потенциальная, которая не в курсе что это и как туда попасть? :)

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Савва

конечно есть, детки то подрастают и их надо смолоду приучать

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Don Draper

Ровно за тем же нужно, как Кока-Коле или Дюрексу, рекламы много не бывает, впрочем как и смм🤷🏻‍♂️

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Vilent

Что бы больше людей заходило напрямую, а не гуглило интересующий видео-ролик

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Цифровые комплексы

Ну это уже удар ниже пояса..

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Arartem

Ага. Удар в пах , в прямом смысле этого слова.

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Максим Степанов

А для контента нужно минимум 2

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Владислав Брючко

Рукопашную никто не отменял)

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Алексей Комаров

Это подлый удар 😎

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Yan

А перенаправить работу на другие страны временно не вариант было?

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insighter
При этом офис не спешил с выводами и пытался помочь всеми силами справляться с еженедельными блокировками наших финансовых каналов, прямо намекая мне, что это для того, чтобы я покинул страну.
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ｃｈｅｌｏｗｅｅｋ

Строчка в резюме: "выебал smm-рынок"

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Андрей Кириллов

Могли бы заодно и авторизацию ВК отменить.

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Виктор Алексеенко
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Андрей Грачев

Он был всего лишь SMM консультантом,я то думал у него должность поинтереснее )

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Mike Elkin

BDSM консультант?

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Пришелец

Ну это уже слишком! Завтра все на баррикады!

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A.A. Rayskiy

Это тот лысый работяга работающий на 7-ми работах?
И доктор, и слесарь, и учитель, и полицейский..

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Andrey Guzeev

Очень понимаю, тут слова поддержки

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Вячеслав

Предлагаю Порнохабу в следующий раз брать на работу Дмитрия Куколдина

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Sergey Mikeyev

Дайте этот паблик мне повести. Я бесплатно готов работать ))

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ежи

Пресс секретарь pornhub также добавил: "Ебитесь тут сами как хотите!"

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Yegor Yakovishen

В СССР секса нет, так что и маркетинг не нужен.

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John Yossarian

Высвободили, так сказать.

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Rax034

Ля, все это время были вакансии для РФ на PornHub, а я не знал?

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Rnatery

с чего была?

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1 комментарий
Pavel Koliadin

Т.е. по большому счёту, должность вакантна😂

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