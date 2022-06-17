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Маркетинг
Солдатский томагавк_два

«Сбермаркет» выпустил первую коллекцию собственного мерча: худи, фартуки и зонт Статьи редакции

Доставляют только в Москве в пределах МКАД.

2226 просмотров

Первая партия уже доступа в приложении и на сайте «Сбермаркета», обявила компания.

В коллекцию вошли худи, фартуки для детей и взрослых, зонт и сумки. Последние сервис выпустил в партнёрстве с российским брендом сумок и аксессуаров Arny Praht. Пока заказать мерч можно только в Москве и в пределах МКАД, в будущем зону доставки расширят.

Худи стоят 4300 рублей, детские фартуки — 1250 рублей, взрослый — 1730 рублей, зонт — 3500 рублей, сумки — 3850 рублей.

Также в будущем «Сбермаркет» добавит футболки с надписью «Сбермаркет горяч» — это отсылка к рекламе.

#новость #сбермаркет

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43 комментария
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Вася Пражкин

Мерч этого года - полный худи..

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Pavel Petel
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Илья Волочков

Да ну, такое можно только сотрудником раздавать... Я понимаю, если бы выпустили просто с логотипом Сбера. Или со Сберкотом и СберКусей... Для фанатов Сбера и его маскотов, тем более Сберкот и Сберкуся очень милые...

А тут что? Для фанатов СберМаркета? 😂 Сбермаркет это не тот бренд, у которого могут появиться фанаты, которые будут рады носить одежду. Лучше бы курьерам раздали

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Виктория Шершнева

Вам в sbershop.ru )

SberShop
Корпоративный магазин сувенирной продукции с символикой СБЕР. Широкий ассортимент качественной…
sbershop.ru
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Илья Волочков

Что-то со Сберкотом вообще стрёмные.

Вот как выглядит Сберкот и его друзья и как выглядит мерч...

выпустили бы с нормальным Сберкотом, а не его тень с мозаикой... Ну и цены уж хотелось бы дешевле. Всё-таки покупка рекламы...

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Дмитрий Ханкин

Зачем

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Pavel Petel

Сотрудникам впаривать, иначе не пойму накой оно надо.

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Александр Соколов

зачем впаривать? вместо бонусов/премий

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andrewm

Зарплата в фартуках)

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Pavel Petel

Бонусов и премий можно и другим способом лишить, а это пусть просто выкупают за счет голой зарплаты.

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Виктория Шершнева

Не впаривать, а корп дух поддерживать) Мерч Озона тоже никто, кроме сотрудников, не покупает

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Сидор

Потому что у Озона есть уже.
"А чем мы хуже?" - удались вопросим в Сбермаркете и нашли ответ...

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Псков Бурито

либимая маркетологша получила зарплату
на фото это она с сумкой и в одежде

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Дмитрий Дмитриев

Россия научила добиваться ненужных целей

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Пришелец

Надо было без сумки выпускать, чисто сеточка. Это было бы актуальнее сейчас.

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Pavel Petel

Авоська это, вполне удобный и всегда актуальный девайс.

Авоська
Авоська (сетка) — сетчатая, сплетённая из суровых нитей, хозяйственная сумка, используемая…
ru.wikipedia.org
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Владимир Кондратьев

У меня еще с Вильяма Лоусонса осталось парочка.

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Pavel Petel
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Владимир Кондратьев

Белый цвет маркий. не практичненько.

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Pavel Petel

Для бутылок и такой цвет сойдет.

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Олег Игнатов

Вопрос а для чего всё это? Как-то не вижу смысла, ладно хоть без лого на весь мерч

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CUYS.ru

Может за ношение будут доплачивать? Хотя о чем это я..

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Олег Игнатов

ахах было бы славно) шучу, ну вот реально не вижу смысла в таком мерче, ни рекламы как таковой ничего. Зато стоимость как всегда выше крыши

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Kir Lazare

Скорее за не ношение будут высчитывать.

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Иванка Сегодина

Я думаю многим было бы супер интересно почитать цифры продаж этого корпоративного мерча. Куча компаний начиная от Яндекса, VC или Альфабанка выпускают свои изделия.

*у Альфабанка вообще пустые страницы товара, из описания просто какой-то рекламный текст, без возможности узнать характеристики товара, его составляющие и другие тех. данные. Уровень пофигизма просто феноменальный.

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Иванка Сегодина

Еще видно тестируют скидки, мое почтение.

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Станислав Неверующий

Почему бы и нет. Активным покупателям/пользователям можно дарить

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Владимир Кондратьев

Но они же не зеленные. Джони, я не чувствую корпоративный дух!

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Дмитрий Филиппов

Деревяный член им пора выпускать с хохломой, это в стиле Сбера.

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Katerina Koshkina

ну все, замкадышей доставкой обделили. и как теперь без худи жить...

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Страшный рубин

Свою СберЛогистику они не хотят перевыпустить нормально?

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MEGAtraXXXer666

Один комментарий:

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MEGAtraXXXer666

🤮

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Кигхриль Vselensky

Ну охуеть теперь

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Псков Бурито

Мерч просто от балды выбрали

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Владимир Кондратьев

Ниче такая модель с пельмешками на лице. Напоминает Алишу Кисс. Или кейс.

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Антон Драйер

Когда же уже сбер закончить страдать хуетой. Банк - кредитует реальный сектор. Точка. А не строят экосистемы и сливает деньги на подобные говнище...

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Alexei Ageyev

Не хватает брендированного еженедельника, кружки и флешки. И тогда набор бесполезного хлама для подарочных пакетов будет полным.

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Кирилл Модин

Вот где худи худили, туда и худите

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Илья Ив

"Также в будущем «Сбермаркет» добавит футболки с надписью «Сбермаркет горяч» — это отсылка к рекламе."

Покупать футболку с рекламой чтобы рекламировать место, где купил футболку.

=)

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Denis Chikita

Какие же вы конченые там сбере все собрались

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Михаил Потапов

мне кажется, сотрудникам круто было бы такое раздавать!

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Oleg Ast

а чо так можно было? Вообще ничего оригинального. У сбер доставки форма "прикольнее" (это сарказм)

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