В коллекцию вошли худи, фартуки для детей и взрослых, зонт и сумки. Последние сервис выпустил в партнёрстве с российским брендом сумок и аксессуаров Arny Praht. Пока заказать мерч можно только в Москве и в пределах МКАД, в будущем зону доставки расширят.