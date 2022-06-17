«Сбермаркет» выпустил первую коллекцию собственного мерча: худи, фартуки и зонт Статьи редакции
Доставляют только в Москве в пределах МКАД.
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Первая партия уже доступа в приложении и на сайте «Сбермаркета», обявила компания.
В коллекцию вошли худи, фартуки для детей и взрослых, зонт и сумки. Последние сервис выпустил в партнёрстве с российским брендом сумок и аксессуаров Arny Praht. Пока заказать мерч можно только в Москве и в пределах МКАД, в будущем зону доставки расширят.
Худи стоят 4300 рублей, детские фартуки — 1250 рублей, взрослый — 1730 рублей, зонт — 3500 рублей, сумки — 3850 рублей.
Также в будущем «Сбермаркет» добавит футболки с надписью «Сбермаркет горяч» — это отсылка к рекламе.
Мерч этого года - полный худи..
Да ну, такое можно только сотрудником раздавать... Я понимаю, если бы выпустили просто с логотипом Сбера. Или со Сберкотом и СберКусей... Для фанатов Сбера и его маскотов, тем более Сберкот и Сберкуся очень милые...
А тут что? Для фанатов СберМаркета? 😂 Сбермаркет это не тот бренд, у которого могут появиться фанаты, которые будут рады носить одежду. Лучше бы курьерам раздали
Вам в sbershop.ru )
Что-то со Сберкотом вообще стрёмные.
Вот как выглядит Сберкот и его друзья и как выглядит мерч...
выпустили бы с нормальным Сберкотом, а не его тень с мозаикой... Ну и цены уж хотелось бы дешевле. Всё-таки покупка рекламы...
Зачем
Сотрудникам впаривать, иначе не пойму накой оно надо.
зачем впаривать? вместо бонусов/премий
Зарплата в фартуках)
Бонусов и премий можно и другим способом лишить, а это пусть просто выкупают за счет голой зарплаты.
Не впаривать, а корп дух поддерживать) Мерч Озона тоже никто, кроме сотрудников, не покупает
Потому что у Озона есть уже.
"А чем мы хуже?" - удались вопросим в Сбермаркете и нашли ответ...
либимая маркетологша получила зарплату
на фото это она с сумкой и в одежде
Россия научила добиваться ненужных целей
Надо было без сумки выпускать, чисто сеточка. Это было бы актуальнее сейчас.
Авоська это, вполне удобный и всегда актуальный девайс.
У меня еще с Вильяма Лоусонса осталось парочка.
Белый цвет маркий. не практичненько.
Для бутылок и такой цвет сойдет.
Вопрос а для чего всё это? Как-то не вижу смысла, ладно хоть без лого на весь мерч
Может за ношение будут доплачивать? Хотя о чем это я..
ахах было бы славно) шучу, ну вот реально не вижу смысла в таком мерче, ни рекламы как таковой ничего. Зато стоимость как всегда выше крыши
Скорее за не ношение будут высчитывать.
Я думаю многим было бы супер интересно почитать цифры продаж этого корпоративного мерча. Куча компаний начиная от Яндекса, VC или Альфабанка выпускают свои изделия.
*у Альфабанка вообще пустые страницы товара, из описания просто какой-то рекламный текст, без возможности узнать характеристики товара, его составляющие и другие тех. данные. Уровень пофигизма просто феноменальный.
Еще видно тестируют скидки, мое почтение.
Почему бы и нет. Активным покупателям/пользователям можно дарить
Но они же не зеленные. Джони, я не чувствую корпоративный дух!
Деревяный член им пора выпускать с хохломой, это в стиле Сбера.
ну все, замкадышей доставкой обделили. и как теперь без худи жить...
Свою СберЛогистику они не хотят перевыпустить нормально?
Один комментарий:
🤮
Ну охуеть теперь
Мерч просто от балды выбрали
Ниче такая модель с пельмешками на лице. Напоминает Алишу Кисс. Или кейс.
Когда же уже сбер закончить страдать хуетой. Банк - кредитует реальный сектор. Точка. А не строят экосистемы и сливает деньги на подобные говнище...
Не хватает брендированного еженедельника, кружки и флешки. И тогда набор бесполезного хлама для подарочных пакетов будет полным.
Вот где худи худили, туда и худите
"Также в будущем «Сбермаркет» добавит футболки с надписью «Сбермаркет горяч» — это отсылка к рекламе."
Покупать футболку с рекламой чтобы рекламировать место, где купил футболку.
=)
Какие же вы конченые там сбере все собрались
мне кажется, сотрудникам круто было бы такое раздавать!
а чо так можно было? Вообще ничего оригинального. У сбер доставки форма "прикольнее" (это сарказм)