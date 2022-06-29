{"id":13503,"url":"\/distributions\/13503\/click?bit=1&hash=a6a620b0b3e1c075f1e83feddacf93e193aeb4143fb6c4c0845bea8392031afd","title":"\u0414\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u044b vs. \u043d\u0435\u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u044b","buttonText":"\u041a\u0442\u043e \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442?","imageUuid":"f51d1df3-c90f-5d41-a4ff-0d0fa66a34ac","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
TJ

В пабликах «ВКонтакте» появились анонимные советы есть кошачий корм — в этом заподозрили рекламу «Ленты» Статьи редакции

В публикациях предложили такой «выход» на фоне инфляции и экономического кризиса.

917 просмотров

Посты с предложением есть кошачий корм «365 дней» появляются в городских пабликах «Подслушано». На это обратил внимание Telegram-канал «лидер мнений среди удобрений».

Текст в постах практически идентичный, иногда фраза «полный зашквар» меняется на «полный кошмар», а авторы всегда публикуют их анонимно. В комментариях предположили, что это посты публикуют боты, но по непонятной причине.

«Лидер мнений среди удобрений» отмечает, что это может быть «рекламным прогоном» «365 дней» — торговой марки продукции собственного производства «Ленты». Но на фотографиях есть и «Красная цена» — торговая марка «Пятёрочки». В «Ленте» сообщили vc.ru, что не имеют никакого отношения к записям.

#вконтакте

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Написать комментарий...
 Александр Гущин

Новость не стоит внимания

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Borodulin

Это неинтересно, пожалуйста, не размещайте такой контент

Ответить
Развернуть ветку
Рустам Сафиулин

Но ведь картошечка и есть гарнир(

Ответить
Развернуть ветку
eugene

вкусно но грустно

Ответить
Развернуть ветку
Артём Фесуненко

Чё-то про рекламу "Ленты" - прям СПГС.
Выглядит, как обычный байт на комменты, который все копипастят. В пабликах уровня "подслушано" - это вообще стандартная практика, там все посты такие.
Инфоповод из пальца высосали.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Ямпольский

добро пожаловать на VC, лол

Ответить
Развернуть ветку
ahshit here wego again

а потом за очком трещит

Ответить
Развернуть ветку
ahantfud233

Это план Даллеса

Ответить
Развернуть ветку
Антон Иванов

Я таким даже кота кормить не буду

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Luzgin

Через месяц ждем на VC кейс "Мы маркетинговое агентство Рога и Копыта, к нам обратился бренд 365 дней для раскрутки в соцсетях, мы собрали дохулион лайков и репостов"

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
null