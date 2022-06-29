В пабликах «ВКонтакте» появились анонимные советы есть кошачий корм — в этом заподозрили рекламу «Ленты» Статьи редакции
В публикациях предложили такой «выход» на фоне инфляции и экономического кризиса.
Посты с предложением есть кошачий корм «365 дней» появляются в городских пабликах «Подслушано». На это обратил внимание Telegram-канал «лидер мнений среди удобрений».
Текст в постах практически идентичный, иногда фраза «полный зашквар» меняется на «полный кошмар», а авторы всегда публикуют их анонимно. В комментариях предположили, что это посты публикуют боты, но по непонятной причине.
«Лидер мнений среди удобрений» отмечает, что это может быть «рекламным прогоном» «365 дней» — торговой марки продукции собственного производства «Ленты». Но на фотографиях есть и «Красная цена» — торговая марка «Пятёрочки». В «Ленте» сообщили vc.ru, что не имеют никакого отношения к записям.
Новость не стоит внимания
Это неинтересно, пожалуйста, не размещайте такой контент
Но ведь картошечка и есть гарнир(
вкусно но грустно
Чё-то про рекламу "Ленты" - прям СПГС.
Выглядит, как обычный байт на комменты, который все копипастят. В пабликах уровня "подслушано" - это вообще стандартная практика, там все посты такие.
Инфоповод из пальца высосали.
добро пожаловать на VC, лол
а потом за очком трещит
Это план Даллеса
Я таким даже кота кормить не буду
Через месяц ждем на VC кейс "Мы маркетинговое агентство Рога и Копыта, к нам обратился бренд 365 дней для раскрутки в соцсетях, мы собрали дохулион лайков и репостов"