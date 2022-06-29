В публикациях предложили такой «выход» на фоне инфляции и экономического кризиса.

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Посты с предложением есть кошачий корм «365 дней» появляются в городских пабликах «Подслушано». На это обратил внимание Telegram-канал «лидер мнений среди удобрений».

Текст в постах практически идентичный, иногда фраза «полный зашквар» меняется на «полный кошмар», а авторы всегда публикуют их анонимно. В комментариях предположили, что это посты публикуют боты, но по непонятной причине.

«Лидер мнений среди удобрений» отмечает, что это может быть «рекламным прогоном» «365 дней» — торговой марки продукции собственного производства «Ленты». Но на фотографиях есть и «Красная цена» — торговая марка «Пятёрочки». В «Ленте» сообщили vc.ru, что не имеют никакого отношения к записям.