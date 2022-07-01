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«Вкусно — и точка» опубликовала первые рекламные ролики про «места, которые мы хорошо знаем» Статьи редакции

Компания сделала акцент на «прежнее качество», не упоминая McDonald's.

  • Бывшие рестораны сети McDonald's, открывшиеся в середине июня 2022 года под брендом «Вкусно — и точка», опубликовали первый рекламный ролик на YouTube. Есть два видео по 10 секунд и одно на 46 секунд.
  • В ролике сделан акцент на том, что всё осталось «тем самым» — качество, сотрудники и поставщики. Над кампанией работали креативное агентство Leo Burnett Москва и медийное агентство Starcom Москва (оба входят в группу «Родная речь»), уточнили vc.ru во «Вкусно — и точка». В компании добавили, что уже запустили рекламу на ТВ.
Длинная версия ролика
  • Рекламная кампания «Вкусно — и точка» началась в первых числах июня, напоминает AdIndex. Первые баннеры сети появились в Москве за три дня до открытия обновлённой сети. Логотип «Вкусно — и точка» разработала группа «Родная речь», среди клиентов которой «Сбер», Samsung, «Билайн» и другие крупные компании.
Короткая версия ролика

#новость #вкусноиточка

714 просмотров
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17 комментариев
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 Эмин Султанов

зайду попозже, когда комментарии настоятся..

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useless uS

Попозже и точка

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Некто съел 2 яблока

Попозже и бочка

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Feduard Klimkin

Я всё жду, когда Starbucks перевыпустят в «Неожиданно — и приятно»

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Gollut

Кажется первый ролик все же делали под «Тот самый», и решили что и так сойдёт

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Feduard Klimkin
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Александр Соколов

Из принципа в эту помойку ходить не буду

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George Mertsalov

Из принципа буду ходить в 2 раза чаще, за себя и за тебя!

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Александр Соколов

за себя и за Сашку?))

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Павел Воронов

Чё за принцип?

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Blackrock

Блин, ну вот зачем в таких темных тонах снимать и музыка как будто ракету в космос запускают. Для рекламы завода Газ норм для общепита помоему слишком)
Больше радости и точка)

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Nikolai

Видимо не популярное мнение у меня - по мне достойно. Очень боялся что начнут менять концепт рекламы и "адаптировать" его под "другие" ценности.

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Иван Иванов

Невкусно и запятая

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Михаил Петров

Тонко) Либералам не понять

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Аарон Витте

… и не столь отдаленные.

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Руслан

А где хохлома?

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High Stakes

Туда уже не прийти :(

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