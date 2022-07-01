«Вкусно — и точка» опубликовала первые рекламные ролики про «места, которые мы хорошо знаем» Статьи редакции
Компания сделала акцент на «прежнее качество», не упоминая McDonald's.
- Бывшие рестораны сети McDonald's, открывшиеся в середине июня 2022 года под брендом «Вкусно — и точка», опубликовали первый рекламный ролик на YouTube. Есть два видео по 10 секунд и одно на 46 секунд.
- В ролике сделан акцент на том, что всё осталось «тем самым» — качество, сотрудники и поставщики. Над кампанией работали креативное агентство Leo Burnett Москва и медийное агентство Starcom Москва (оба входят в группу «Родная речь»), уточнили vc.ru во «Вкусно — и точка». В компании добавили, что уже запустили рекламу на ТВ.
- Рекламная кампания «Вкусно — и точка» началась в первых числах июня, напоминает AdIndex. Первые баннеры сети появились в Москве за три дня до открытия обновлённой сети. Логотип «Вкусно — и точка» разработала группа «Родная речь», среди клиентов которой «Сбер», Samsung, «Билайн» и другие крупные компании.
714 просмотров
зайду попозже, когда комментарии настоятся..
Попозже и точка
Попозже и бочка
Я всё жду, когда Starbucks перевыпустят в «Неожиданно — и приятно»
Кажется первый ролик все же делали под «Тот самый», и решили что и так сойдёт
Из принципа в эту помойку ходить не буду
Из принципа буду ходить в 2 раза чаще, за себя и за тебя!
за себя и за Сашку?))
Чё за принцип?
Блин, ну вот зачем в таких темных тонах снимать и музыка как будто ракету в космос запускают. Для рекламы завода Газ норм для общепита помоему слишком)
Больше радости и точка)
Видимо не популярное мнение у меня - по мне достойно. Очень боялся что начнут менять концепт рекламы и "адаптировать" его под "другие" ценности.
Невкусно и запятая
Тонко) Либералам не понять
… и не столь отдаленные.
А где хохлома?
Туда уже не прийти :(