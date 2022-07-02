С появлением мобильных телефонов на форме футболистов всё чаще мелькали логотипы производителей электроники и операторов связи. Теперь — букмекерских и криптосервисов. Конспект заметки Rest of World.

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Игроки английского клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк и Садио Мане c логотипом финтех-корпорации Standard Chartered. Источник: Liverpool FC

Спонсирование футбольного клуба, особенно одного из лидирующих вроде «Манчестер Сити» или «Реал Мадрид», — это больше, чем просто деловая сделка. Это самостоятельный маркетинговый инструмент для продвижения бренда, ведь игроки будут носить форму с логотипом спонсорской компании целый сезон, а то и больше. И регулярно видеть его будут не только болельщики на стадионах, но и миллионы зрителей по всему миру.

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Технологические компании разглядели потенциал в таких партнёрствах ещё несколько десятилетий назад. И по тому, какие названия появлялись на футболках команд, можно даже отследить рыночные тренды, пишет Rest of World: какие технологии и когда оказывались на подъёме и какие техсектора доминировали на международной арене.

Одни из первых, кто решил вложиться в такой маркетинг, стали японские производители бытовой техники и электроники — ещё в 1980-1990-х. Тогда все как раз ходили с плеерами Walkman и консолями Game Boy. Конгломерат Hitachi финансировал «Ливерпуль», корпорация Sony — итальянский «Ювентус», а разработчик игровых систем Nintendo — клуб «Фиорентина».

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В начале нулевых обороты набирали производство и продажа мобильных телефонов, а ещё рынок представил третье поколение технологии мобильной связи — 3G. Неслучайно, что именно тогда среди спонсоров английских клубов «Челси» и «Манчестер Юнайтед» появились южнокорейский производитель техкомпонентов и электроники Samsung и оператор связи Vodafone.

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По словам издания, до сделки с «Челси» в 2005 году сотовые от Samsung были не так уж и популярны. Зато уже к 2015-му компания стала крупнейшим производителем смартфонов на рынке.

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Многие также наверняка не раз видели логотип компании Rakuten — японской торговой онлайн-платформы вроде американской Amazon. В 2016 году она подписала контракт с испанским клубом «Барселона», одной из самых дорогих команд в мире. Однако масштабироваться за рубежом за счёт такой рекламы компании это не помогло, пишет издание.

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Китайская телекоммуникационная компания — и по совместительству производитель мобильных телефонов — Kejian в начале нулевых спонсировала английский клуб «Эвертон» и даже помогла подписать двух китайских игроков. В 2013 году компания закрылась, но на тот момент сделка была для китайской фирмы настоящим прорывом, поскольку мобильники она тогда продавала только в Китае.

Можно подумать, что ставка не «сыграла» на британский клуб, пишет издание, но матчи английской премьер-лиги, куда входит «Эвертон», показывают в 188 странах-участницах ООН из 193.

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В 2010-х попробовать продвинуть бренд в массы решили и другие быстрорастущие технологические проекты — на этот раз платформы для ставок: Hollywoodbets, LoveBet, SportPesa, Dafabet, Betway, BoyleSports, 32Red и другие. А среди свыше 15 клубов, носивших эти логотипы, оказались английские «Астон Вилла», «Ньюкасл Юнайтед» и «Дерби Каунти».

Однако правительство Великобритании уже несколько лет думает запретить рекламу букмекерских сервисов. По словам властей, футбол смотрит много детей, и видеть повсеместную рекламу азартных развлечений им ни к чему.

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Какие технологические отрасли будут доминировать в 2020-х, предугадать трудно. Но пока всё больше сделок заключают образовательные платформы: например, индийская Byju's с местным клубом «Керала Бластерс» и латиноамериканская Platzi с испанской командой «Гранада».

И, конечно, дают о себе знать спонсоры из криптовалютного рынка: английский «Манчестер Юнайтед» спонсирует блокчейн-платформа Tezos, а криптобиржа Binance поддерживает итальянский клуб «Лацио».