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Маша Цепелева

Банк «Точка» купил сервисы для запуска собственной рекламной платформы для бизнеса Статьи редакции

Они станут частью «Точка Реклама».

  • «Точка» купил группу компаний «Мэрилин», объединяющую сервисы и услуги в сфере интернет-рекламы. В сделку входит платформа для автоматизации рекламных кампаний Marilyn для крупных клиентов, агентство «Блондинка.Ру» и система для создания и автоматизации рекламы в сети для малого бизнеса Aori.
  • На базе сервисов запустят платформу «Точка Реклама». Она будет доступна для клиентов банка и других компаний. Для малого бизнеса будет система самостоятельного создания и настройки рекламы, для среднего — услуги специалистов «Точки» или партнёров-фрилансеров, а также отдельные инструменты для рекламных агентств и крупных рекламодателей.

Мы намерены получить 20% рынка МСБ: каждый пятый бизнес, который запускает рекламу, будет делать это самостоятельно через новый сервис «Точки».

Андрей Завадских, гендиректор «Точки»
  • Стороны не называют сумму сделки, она могла составить около 700 млн рублей, рассказал источник «Ъ».
  • По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Система Мэрилин» в 2021 году составляла 49 млн рублей, прибыль — 212 тысяч рублей; выручка АО «Блондинка.Ру» — 1,39 млрд рублей, прибыль — 8,8 млн рублей; выручка АО «Аори.ру» — 681 млн рублей, прибыль — 29,2 млн рублей.

#новость #точка

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19 комментариев
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 Igor Kiselev

Банк и точка.

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Marine Le Pen

Как вы уже забали

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Кирилл Сызганов

Точка и точка.

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Псков Бурито

Точняк

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Andrey Lavrov

Точка и точка, и точка.

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Yulia

Молодцы, ребята!) Очень приятно, что развиваются в различных направлениях и дают поддержку своим клиентам) спасибо, Точка!

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Дмитрий Зверев

Слишком много точек стало в последнее время…

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Daniil Dymshits

Лучший банк для малого и среднего бизнеса — для понимания, Точка сама предложила завести альтернативные Открытию счета чтобы проводить свифты и платежи в валюте в привычном интерфейсе, а это уже топ оф зе топ. Думаю и тут все получится с рекламными кабинетами для малышей в один клик

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Anatoly Ivanov

Точка делает многие процессы невероятно удобными

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Lukas Dexter

Токсичное название стало. Точка У😬

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Linda654

I am having the same problem. Any proper solution? https://www.emorypatientportal.net/

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Anatoly Ivanov

@Инспектор доставай дробовик

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Сидор

Нормально так попилили бабла. И оценка покупаемых активов такая адекватная, особенно учитывая развитие МСБ в стране.

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Anatoly Ivanov

Точка молодцы, не смотря на весь треш, вывозят

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Сергей Лукьянчиков

Мэрэлин
- а это по-русски как будет?
- Даша

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Дмитрий Сапожников

Реклама и точка.

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Mr Black

Реклама и точка.

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Vasek Romanov

Реклама и точка

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Псков Бурито

Удвиляюсь, как они еще вообще существуют

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