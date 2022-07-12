Банк «Точка» запустит свою рекламную платформу для бизнеса — и купил для этого три компании Статьи редакции
Они станут частью «Точка Реклама».
- «Точка» купил группу компаний «Мэрилин», объединяющую сервисы и услуги в сфере интернет-рекламы. В сделку входит платформа для автоматизации рекламных кампаний Marilyn для крупных клиентов, агентство «Блондинка.Ру» и система для создания и автоматизации рекламы в сети для малого бизнеса Aori.
- На базе сервисов запустят платформу «Точка Реклама». Она будет доступна для клиентов банка и других компаний. Для малого бизнеса будет система самостоятельного создания и настройки рекламы, для среднего — услуги специалистов «Точки» или партнёров-фрилансеров, а также отдельные инструменты для рекламных агентств и крупных рекламодателей.
- Стороны не называют сумму сделки, она могла составить около 700 млн рублей, рассказал источник «Ъ».
- По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Система Мэрилин» в 2021 году составляла 49 млн рублей, прибыль — 212 тысяч рублей; выручка АО «Блондинка.Ру» — 1,39 млрд рублей, прибыль — 8,8 млн рублей; выручка АО «Аори.ру» — 681 млн рублей, прибыль — 29,2 млн рублей.
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Банк и точка.
Как вы уже забали
Заебали и точка.
Сказочнозабали.
терпи. таков путь
Точка и точка.
Точняк
Точка и точка, и точка.
Заебали и точка
Молодцы, ребята!) Очень приятно, что развиваются в различных направлениях и дают поддержку своим клиентам) спасибо, Точка!
Лучший банк для малого и среднего бизнеса — для понимания, Точка сама предложила завести альтернативные Открытию счета чтобы проводить свифты и платежи в валюте в привычном интерфейсе, а это уже топ оф зе топ. Думаю и тут все получится с рекламными кабинетами для малышей в один клик
Точка делает многие процессы невероятно удобными
А что такое "альтернативные Открытию счета"?
счет в Киви Банк
там по свифту нормально валюта уходит - приходит?
не очень, с кучей ограничений по странам в том числе (только грузия, турция, еще что-то). Но лучше так, чем никак
Мэрэлин
- а это по-русски как будет?
- Даша
Слишком много точек стало в последнее время…
Точка была Точкой еще до того, как точка стала мейнстримом
Отличные новости!) удачи точка банку и очень ждём реализации задуманных планов!)
Крутой банк. Работал с ним 5 замечательных лет. В первый раз когда решили нестандартную задачку был приятно удивлен. Потом стало обычным ожидать от них такое.
Токсичное название стало. Точка У😬
Апплодирую стоя их развитию!
Вспоминаю и смеюсь, как мои счета заблокировали по глупости (молодой был, зеленый), и из всех трех банков где мои РС, только Точка быстрее всех смогла помочь решить вопрос и анлочить все сразу. Уровень йопта!
Другие либо долго отвечали, либо вату катали.
Жду Аори под капотом Точки полноценно!
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@Инспектор доставай дробовик
Точка молодцы, не смотря на весь треш, вывозят
Так грустил, когда пришлось уйти из-за свифта сами знаете куда :E
Точка реклама?
А более трендовое название взять - нет?
Вышли бы на иронии и на первое время себе бы сделали гарантию буста.
Хотя нет, забудьте. Высрал бред. Всех это: "... и точка" сильно задолбало, так как слишком и даже слишком много упоминания.
Нормально так попилили бабла. И оценка покупаемых активов такая адекватная, особенно учитывая развитие МСБ в стране.
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Реклама и точка.
Вот это минуса за правду)))
Гореть вам всем в аду.
Удвиляюсь, как они еще вообще существуют
Реклама и точка
Забей,какие-то полуботы минусуют,когда в очке и точка сожрут пару тараканов с плесенью мб перестанут этим заниматься.