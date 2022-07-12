Маркетинг
Маша Цепелева

Банк «Точка» запустит свою рекламную платформу для бизнеса — и купил для этого три компании Статьи редакции

Они станут частью «Точка Реклама».

  • «Точка» купил группу компаний «Мэрилин», объединяющую сервисы и услуги в сфере интернет-рекламы. В сделку входит платформа для автоматизации рекламных кампаний Marilyn для крупных клиентов, агентство «Блондинка.Ру» и система для создания и автоматизации рекламы в сети для малого бизнеса Aori.
  • На базе сервисов запустят платформу «Точка Реклама». Она будет доступна для клиентов банка и других компаний. Для малого бизнеса будет система самостоятельного создания и настройки рекламы, для среднего — услуги специалистов «Точки» или партнёров-фрилансеров, а также отдельные инструменты для рекламных агентств и крупных рекламодателей.

Мы намерены получить 20% рынка МСБ: каждый пятый бизнес, который запускает рекламу, будет делать это самостоятельно через новый сервис «Точки».

Андрей Завадских, гендиректор «Точки»
  • Стороны не называют сумму сделки, она могла составить около 700 млн рублей, рассказал источник «Ъ».
  • По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Система Мэрилин» в 2021 году составляла 49 млн рублей, прибыль — 212 тысяч рублей; выручка АО «Блондинка.Ру» — 1,39 млрд рублей, прибыль — 8,8 млн рублей; выручка АО «Аори.ру» — 681 млн рублей, прибыль — 29,2 млн рублей.

#новость #точка

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35 комментариев
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 Igor Kiselev

Банк и точка.

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Marine Le Pen

Как вы уже забали

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Грузинский микроскоп

Заебали и точка.

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Andrey Vasilev

Сказочнозабали.

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Свежерег Июньский

терпи. таков путь

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Кирилл Сызганов

Точка и точка.

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Псков Бурито

Точняк

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Andrey Lavrov

Точка и точка, и точка.

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AlexanderAPS

Заебали и точка

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Yulia

Молодцы, ребята!) Очень приятно, что развиваются в различных направлениях и дают поддержку своим клиентам) спасибо, Точка!

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Daniil Dymshits

Лучший банк для малого и среднего бизнеса — для понимания, Точка сама предложила завести альтернативные Открытию счета чтобы проводить свифты и платежи в валюте в привычном интерфейсе, а это уже топ оф зе топ. Думаю и тут все получится с рекламными кабинетами для малышей в один клик

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Anatoly Ivanov

Точка делает многие процессы невероятно удобными

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Artem Vakhitov

А что такое "альтернативные Открытию счета"?

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Daniil Dymshits

счет в Киви Банк

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Garmonbon

там по свифту нормально валюта уходит - приходит?

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Daniil Dymshits

не очень, с кучей ограничений по странам в том числе (только грузия, турция, еще что-то). Но лучше так, чем никак

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Сергей Лукьянчиков

Мэрэлин
- а это по-русски как будет?
- Даша

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Дмитрий Зверев

Слишком много точек стало в последнее время…

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Artem Kravchenko

Точка была Точкой еще до того, как точка стала мейнстримом

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Михаил Коротков

Отличные новости!) удачи точка банку и очень ждём реализации задуманных планов!)

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Yaroslav Shvetsov

Крутой банк. Работал с ним 5 замечательных лет. В первый раз когда решили нестандартную задачку был приятно удивлен. Потом стало обычным ожидать от них такое.

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Lukas Dexter

Токсичное название стало. Точка У😬

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Октябрьский корабль

Апплодирую стоя их развитию!

Вспоминаю и смеюсь, как мои счета заблокировали по глупости (молодой был, зеленый), и из всех трех банков где мои РС, только Точка быстрее всех смогла помочь решить вопрос и анлочить все сразу. Уровень йопта!
Другие либо долго отвечали, либо вату катали.

Жду Аори под капотом Точки полноценно!

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Alina Lee

.

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Anatoly Ivanov

@Инспектор доставай дробовик

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Anatoly Ivanov

Точка молодцы, не смотря на весь треш, вывозят

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Веселый апельсин

Так грустил, когда пришлось уйти из-за свифта сами знаете куда :E

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Evgeny Bespalov

Точка реклама?
А более трендовое название взять - нет?
Вышли бы на иронии и на первое время себе бы сделали гарантию буста.
Хотя нет, забудьте. Высрал бред. Всех это: "... и точка" сильно задолбало, так как слишком и даже слишком много упоминания.

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Сидор

Нормально так попилили бабла. И оценка покупаемых активов такая адекватная, особенно учитывая развитие МСБ в стране.

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Дмитрий Сапожников

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Mr Black

Реклама и точка.

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Mr Black

Вот это минуса за правду)))
Гореть вам всем в аду.

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Псков Бурито

Удвиляюсь, как они еще вообще существуют

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Vasek Romanov

Реклама и точка

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Mr Black

Забей,какие-то полуботы минусуют,когда в очке и точка сожрут пару тараканов с плесенью мб перестанут этим заниматься.

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