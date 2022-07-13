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Microsoft выпустила коллекцию одежды Hardwear — с футболками, оформленными «Безмятежностью» и логотипами Paint Статьи редакции

По словам дизайнера, он ориентировался на стиль «нормкор».

2404 просмотров

В коллекцию Hardwear, созданную дизайнером Гэвином Мэтью, входит девять вещей, внешний вид которых вдохновлён старыми версиями Windows. К примеру, там есть футболки с фотографией «Безмятежность» и с лого программы Paint времён Win95, а также джинсовая куртка, на кармане которой вышито Inbox («Входящие»).

Вся одежда выполнена в минималистичном стиле, который, по задумке Мэтью, должен обращать внимание окружающих на человека, а не вещи, которые он носит. Слоганом коллекции стала фраза «it's in you, not on you» («оно в тебе, а не на тебе»), которая подразумевает «творческую жилу» и вдохновение, находящееся в каждом человеке.

Предметы поступили в продажу в онлайн-магазине Xbox Gear Shop, а цены на них — от $60 (за футболки) до $150 (за брюки-шорты).

Hardwear — первая ограниченная «капсульная» коллекция, которую выпускает Microsoft, однако это не первая подобная продукция для компании. С 2020-го она начала продавать, к примеру, рождественские «уродливые свитера» в различных дизайнах.

#новость #microsoft

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26 комментариев
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Всех меньшинств уместили на фотках?

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Кто-то такой

И одно большинство.

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Заходил вчера

азиатов забыли, или они уже не меньшинства?

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Иван

Тоже охуел....Думал показалось и я себя накручиваю.

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Кто-то такой
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Джон Картошкин

не его месте должен был быть я

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Максим Першин

Много темнокожих, один белый и две девочки, одна с большим запасом калорий, другая с некоторыми отклонениями

Немного грустно что мы живём в то время, когда бросаются в глаза такие рекламные материалы и ты делаешь акцент на отсутствии людей привычного для тебя образа)
Да, это правильно, что показывают сей факт, что люди разные
Только вот это так бросается в глаза, что разные это чернокожие или ещё всякое)
А обычные люди где-то далеко, на заднем плане

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Алексей Терно

Белый мужчина нынче дефицит

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Заходил вчера

Белый угнетатель-спермобак должен только деньги платить и сидеть не отсвечивать.

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Артём К

Кто-то Бена Шапиро и Царьград пересмотрел

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dyfrai

Чтобы не быть жирным - можно просто перестать есть Макдак и прочую херню, заниматься спортом, хотя бы чуть-чуть. Уверен, что ожирение массовое в США (на и не только) — не элемент ДНК гена, а попросту последствия наплевательского отношения к себе. И поэтому все должны смотреть на жирабу... Успокаивая, ну не ну все норм, все жирные вокруг это ок

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Цифровые комплексы

Эх, а я думал с синим экраном смерти будут. Это был бы бестселлер

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Ян Полянский

Давно уже есть. всех разных бсодов коллекция, даже серии Win 3.x есть, для гуманов-ценителей.

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Евгений Широков

Было бы лучше однотонную кажется. Черные рукава выбиваются

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Германский хичхакер

Найди белого на картинке ))

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Алексей Терно
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Джон Картошкин

он организует этих нищебродов

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Артём К

Они по другую сторону кадра фоткают и продвигают эту кучку лохов безработных

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Вадим Д.

Так себе мерч. Лучше пусть дальше софтом занимаются.

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Андрей Макарычев

Многовато деверсити на квадратный сантиметр

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Псков Бурито

Фотки херовые, дизайн одежды херовый, модели херовые... .. почему бы не нанаять профессионала?

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Сергей

Им бл. платить надо. А потом, еще всю жизнь будут рекламировать свою, хоть и не традиционную, но связь с Мелкомягкими. А эти "дизайнеры" точно не будут отсвечивать.)

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Sergey T

А как же Mountain Hardwear?

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Mik Petrov

С заставкой винды, для такого говна ещё дизайнер был нужен ?

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Alekseï Butrimov

Хорошо хоть футболка белая.

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Псков Бурито

Хуетой маятся.. лучше бы Win 11 занялись

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