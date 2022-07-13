По словам дизайнера, он ориентировался на стиль «нормкор».

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В коллекцию Hardwear, созданную дизайнером Гэвином Мэтью, входит девять вещей, внешний вид которых вдохновлён старыми версиями Windows. К примеру, там есть футболки с фотографией «Безмятежность» и с лого программы Paint времён Win95, а также джинсовая куртка, на кармане которой вышито Inbox («Входящие»).

Вся одежда выполнена в минималистичном стиле, который, по задумке Мэтью, должен обращать внимание окружающих на человека, а не вещи, которые он носит. Слоганом коллекции стала фраза «it's in you, not on you» («оно в тебе, а не на тебе»), которая подразумевает «творческую жилу» и вдохновение, находящееся в каждом человеке.

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Предметы поступили в продажу в онлайн-магазине Xbox Gear Shop, а цены на них — от $60 (за футболки) до $150 (за брюки-шорты).

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