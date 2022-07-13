Microsoft выпустила коллекцию одежды Hardwear — с футболками, оформленными «Безмятежностью» и логотипами Paint Статьи редакции
По словам дизайнера, он ориентировался на стиль «нормкор».
В коллекцию Hardwear, созданную дизайнером Гэвином Мэтью, входит девять вещей, внешний вид которых вдохновлён старыми версиями Windows. К примеру, там есть футболки с фотографией «Безмятежность» и с лого программы Paint времён Win95, а также джинсовая куртка, на кармане которой вышито Inbox («Входящие»).
Вся одежда выполнена в минималистичном стиле, который, по задумке Мэтью, должен обращать внимание окружающих на человека, а не вещи, которые он носит. Слоганом коллекции стала фраза «it's in you, not on you» («оно в тебе, а не на тебе»), которая подразумевает «творческую жилу» и вдохновение, находящееся в каждом человеке.
Предметы поступили в продажу в онлайн-магазине Xbox Gear Shop, а цены на них — от $60 (за футболки) до $150 (за брюки-шорты).
Hardwear — первая ограниченная «капсульная» коллекция, которую выпускает Microsoft, однако это не первая подобная продукция для компании. С 2020-го она начала продавать, к примеру, рождественские «уродливые свитера» в различных дизайнах.
Всех меньшинств уместили на фотках?
И одно большинство.
азиатов забыли, или они уже не меньшинства?
Тоже охуел....Думал показалось и я себя накручиваю.
не его месте должен был быть я
Много темнокожих, один белый и две девочки, одна с большим запасом калорий, другая с некоторыми отклонениями
Немного грустно что мы живём в то время, когда бросаются в глаза такие рекламные материалы и ты делаешь акцент на отсутствии людей привычного для тебя образа)
Да, это правильно, что показывают сей факт, что люди разные
Только вот это так бросается в глаза, что разные это чернокожие или ещё всякое)
А обычные люди где-то далеко, на заднем плане
Белый мужчина нынче дефицит
Белый угнетатель-спермобак должен только деньги платить и сидеть не отсвечивать.
Кто-то Бена Шапиро и Царьград пересмотрел
Чтобы не быть жирным - можно просто перестать есть Макдак и прочую херню, заниматься спортом, хотя бы чуть-чуть. Уверен, что ожирение массовое в США (на и не только) — не элемент ДНК гена, а попросту последствия наплевательского отношения к себе. И поэтому все должны смотреть на жирабу... Успокаивая, ну не ну все норм, все жирные вокруг это ок
Эх, а я думал с синим экраном смерти будут. Это был бы бестселлер
Давно уже есть. всех разных бсодов коллекция, даже серии Win 3.x есть, для гуманов-ценителей.
Было бы лучше однотонную кажется. Черные рукава выбиваются
Найди белого на картинке ))
он организует этих нищебродов
Они по другую сторону кадра фоткают и продвигают эту кучку лохов безработных
Так себе мерч. Лучше пусть дальше софтом занимаются.
Многовато деверсити на квадратный сантиметр
Фотки херовые, дизайн одежды херовый, модели херовые... .. почему бы не нанаять профессионала?
Им бл. платить надо. А потом, еще всю жизнь будут рекламировать свою, хоть и не традиционную, но связь с Мелкомягкими. А эти "дизайнеры" точно не будут отсвечивать.)
А как же Mountain Hardwear?
С заставкой винды, для такого говна ещё дизайнер был нужен ?
Хорошо хоть футболка белая.
Хуетой маятся.. лучше бы Win 11 занялись