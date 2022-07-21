«Юрент» договорился с «Зенитом» о партнёрстве — из-за этого с территории стадиона уберут парковки других кикшерингов Статьи редакции
Можно будет только прокатиться по территории вокруг стадиона, но не оставить самокат.
- «Юрент» заключил партнёрское соглашение с футбольным клубом «Зенит», оно рассчитано на два года, объявил кикшеринг. Финансовые условия соглашения стороны не раскрывают.
- В рамках сотрудничества сервис разместит свои парковки возле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Также «Юрент» получит эксклюзивные права на работу на территории вокруг стадиона.
- Это значит, что электросамокаты других сервисов не смогут завершать аренду в этой зоне. Прокатиться по территории можно, оставить самокат — нет.
- Кроме того, «Юрент» сможет размещать рекламу на парковках и стадионе. А во время матчей «Зенита» на парковках сервиса будут работать инструкторы по вождению, которые расскажут о правилах дорожного движения и помогут арендовать самокат.
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О как теперь захват площадей называется – «партнёрство»! Не перепутайте (-:
Остановки общественного транспорта они не планируют так же делить? Как в своё время таксисты города делили на «сферы влияния».
А в чем захват? Если это частная территория стадиона, как хотят так и используют, кого хотят того и пускают.
На фото не частная территория стадиона, а общегородская - Приморский парк Победы.
Частная территория - это за забором стадиона, а не снаружи
Может конечно и частная территория, частично принадлежит РФ (а это значит нам с вами!). Завтра скажут, что Красная площадь это в аренде у ГУМа и нам туда нельзя…
Не логично как-то
Возьмёшь самокат и должен будешь объезжать запрещённые зоны!
Почему делили? В провинции до сих пор это практикуется.
Скоро и каршеринг зоны начнут делить😀
Хочешь на этом прокатиться – в чужие зоны ни ногой!!! Иначе набегают хипстеры и метелят шарфами до седых волос.
В индонезии так ))) в районы таксисты городские заезжать не любят, а тем более на мопедиках. Снимают все отличительные жилетки каски, чтобы забрать на районе пассажира, а на выезде опять одеваются и дают шлемак с логотипом таксоклмпании ))) Бали.
Возможно, выскажу не самое популярное мнение, но ближайшая аналогия - это аэропорты. Во всех аэропортах мира есть официальные партнеры по оказанию услуг такси и их машины стоят прямо на выходе из аэропорта. Абы кто там стоять не может. При этом никто не запрещает заезд других компаний и сервисов (какой-нибудь Uber).
Ровном счетом здесь аналогичная схема. Асфальтовое поле вокруг стадиона скорее всего принадлежит стадиону. И в целом они свободны выбирать, кто там может легально оказывать услуги.
Приезжаешь ты на ближайшую остановку, а не ней этого самого юрента нет, и если ты не знаешь об этих тараканах, то доедешь на другом самокате до стадиона, чтобы услышать "ехай взад"
Только там еще кроме стадиона есть Сибур Арена (на фото видно ее кусок слева), на которой тоже спортивные и концертные мероприятия проходят.
Да и вообще, ладно бы стадион на пустыре стоял, но там же парк и набережная рядом плюс пешеходный мост в Приморский район.
«Свое время»? «Свое время» никуда не уходило, гляньте на ютубе ролики свежие, где «таксисты» качают права и угрожают тем, кто «не в доле»
Какой же бред делает Зенит, насрал на своих фанатов и жителей города.
им абсолютно наплевать на фанатов ровно как и на свой имидж
помоему за много лет это понятно по игре
Как ты ловко сюда игру приплел!))
Почему по игре?
Взамен можно не пользоваться шерингом юрент и не ходить на матчи этих кривоногих, что я собственно уже делаю все эти годы 😁а так хватает шеренга от вуш и яндекс
И без тебя хватает ящеров.
Сейчас бы пюрешки с котлетой и малосольным огурчиком..
А людей и так не будет из-за нового закона о фан айди и его унизительной верификации.
очень блин удобно. там у нас территория вокруг арены огого и обходить вот это все в поисках нужного тебе самоката или возвращаться с другой парковки это конечно бред. все для людей)
как и то что если у тебя он сел в зоне – ползи тащи и завершай руками
долбоёбы одно слово
я уже не говорю что Whoosh в разы круче и надёжнее
Завершай руками.
Херасе у них агрессивный подход.
Кто ЗА, чтобы государство сформировало новое министерство Анальных проверок вот для таких вот принимателей решений? Только вот такая петушиная новость появилась — сразу выезжали! Что-то типа Ghostbusters, но с переводом на наш, "Ловцыпитухов", например.
Сделают единого оператора каршеринга
Вы изобрели роспотребнадзор
Новость, которая заслуживает внимания на VC 👏🏼🔥
как же раньше люди жили, без самокатов то? )
С такой аргументацией можно в каменный век откатываться, ведь раньше люди жили дохера без чего.
Каменный век - это позволять любому пользоваться электросамокатом без малейших знаний ПДД (и отсутствие вменяемого ПДД в принципе).
антимонопольщики возбудулись.
долго это "партнёрство" не продлится.
Крайне странный кейс
все для удобства граждан... а, не. для монопольного распихивания бабла.
Ну начинается... Где там ФАС
Юрент — это та компания, с которой мне стрёмно заключать договор. Их договор вообще кто-то читал? Интересно было бы услышать разбор юриста, который бы устроил ему разнос )
Свободный рынок и свободная конкуренция... Такие свободные.
Но есть в этой новости и суперплюс: хоть кто-то расскажет самокатчикам о правилах дорожного движения. Раз родители и школа не дали, а сами читать эти "много букофф без кортинок" не хотят.
Какая полноценно интересная новость. По факту, абсолютно до пизды кто там с кем договорился и на чьих самокатах теперь можно кататься на ЗЕНИТАрена-а на каких нет.
Просто пример способности договариваться друг с другом-некоторые даже это не могут сделать)