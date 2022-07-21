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«Юрент» договорился с «Зенитом» о партнёрстве — из-за этого с территории стадиона уберут парковки других кикшерингов Статьи редакции

Можно будет только прокатиться по территории вокруг стадиона, но не оставить самокат.

  • «Юрент» заключил партнёрское соглашение с футбольным клубом «Зенит», оно рассчитано на два года, объявил кикшеринг. Финансовые условия соглашения стороны не раскрывают.
  • В рамках сотрудничества сервис разместит свои парковки возле стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Также «Юрент» получит эксклюзивные права на работу на территории вокруг стадиона.
  • Это значит, что электросамокаты других сервисов не смогут завершать аренду в этой зоне. Прокатиться по территории можно, оставить самокат — нет.
  • Кроме того, «Юрент» сможет размещать рекламу на парковках и стадионе. А во время матчей «Зенита» на парковках сервиса будут работать инструкторы по вождению, которые расскажут о правилах дорожного движения и помогут арендовать самокат.

#новость #юрент #зенит

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41 комментарий
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 Вадим Д.

О как теперь захват площадей называется – «партнёрство»! Не перепутайте (-:
Остановки общественного транспорта они не планируют так же делить? Как в своё время таксисты города делили на «сферы влияния».

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Кирилл Кириллов

А в чем захват? Если это частная территория стадиона, как хотят так и используют, кого хотят того и пускают.

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Цкуро Бесцветный

На фото не частная территория стадиона, а общегородская - Приморский парк Победы.

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Stepan Popov

Частная территория - это за забором стадиона, а не снаружи

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Михаил

Может конечно и частная территория, частично принадлежит РФ (а это значит нам с вами!). Завтра скажут, что Красная площадь это в аренде у ГУМа и нам туда нельзя…
Не логично как-то

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ИгорьOK

Возьмёшь самокат и должен будешь объезжать запрещённые зоны!

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Роман

Почему делили? В провинции до сих пор это практикуется.

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Andrey Novikov

Скоро и каршеринг зоны начнут делить😀

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Вадим Д.

Хочешь на этом прокатиться – в чужие зоны ни ногой!!! Иначе набегают хипстеры и метелят шарфами до седых волос.

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John Doe

В индонезии так ))) в районы таксисты городские заезжать не любят, а тем более на мопедиках. Снимают все отличительные жилетки каски, чтобы забрать на районе пассажира, а на выезде опять одеваются и дают шлемак с логотипом таксоклмпании ))) Бали.

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k3rch

Возможно, выскажу не самое популярное мнение, но ближайшая аналогия - это аэропорты. Во всех аэропортах мира есть официальные партнеры по оказанию услуг такси и их машины стоят прямо на выходе из аэропорта. Абы кто там стоять не может. При этом никто не запрещает заезд других компаний и сервисов (какой-нибудь Uber).

Ровном счетом здесь аналогичная схема. Асфальтовое поле вокруг стадиона скорее всего принадлежит стадиону. И в целом они свободны выбирать, кто там может легально оказывать услуги.

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Андрей Федоренко

Приезжаешь ты на ближайшую остановку, а не ней этого самого юрента нет, и если ты не знаешь об этих тараканах, то доедешь на другом самокате до стадиона, чтобы услышать "ехай взад"

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Цкуро Бесцветный

Только там еще кроме стадиона есть Сибур Арена (на фото видно ее кусок слева), на которой тоже спортивные и концертные мероприятия проходят.
Да и вообще, ладно бы стадион на пустыре стоял, но там же парк и набережная рядом плюс пешеходный мост в Приморский район.

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Дед Велосипед

«Свое время»? «Свое время» никуда не уходило, гляньте на ютубе ролики свежие, где «таксисты» качают права и угрожают тем, кто «не в доле»

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Абырка

Какой же бред делает Зенит, насрал на своих фанатов и жителей города.

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shiva

им абсолютно наплевать на фанатов ровно как и на свой имидж

помоему за много лет это понятно по игре

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Сергей Лукьянчиков

Как ты ловко сюда игру приплел!))

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artemiyspb .

Почему по игре?

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Stepan Popov

Взамен можно не пользоваться шерингом юрент и не ходить на матчи этих кривоногих, что я собственно уже делаю все эти годы 😁а так хватает шеренга от вуш и яндекс

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Mashed Potato

И без тебя хватает ящеров.

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Stepan Popov

Сейчас бы пюрешки с котлетой и малосольным огурчиком..

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Timur Rossiev

А людей и так не будет из-за нового закона о фан айди и его унизительной верификации.

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Lidia Khomchenko

очень блин удобно. там у нас территория вокруг арены огого и обходить вот это все в поисках нужного тебе самоката или возвращаться с другой парковки это конечно бред. все для людей)

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shiva

как и то что если у тебя он сел в зоне – ползи тащи и завершай руками

долбоёбы одно слово

я уже не говорю что Whoosh в разы круче и надёжнее

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Mashed Potato

Завершай руками.

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John Doe
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Рустам Мингазов

Херасе у них агрессивный подход.

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Абырка

Кто ЗА, чтобы государство сформировало новое министерство Анальных проверок вот для таких вот принимателей решений? Только вот такая петушиная новость появилась — сразу выезжали! Что-то типа Ghostbusters, но с переводом на наш, "Ловцыпитухов", например.

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Valeratal Val

Сделают единого оператора каршеринга

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Кирилл Васильев

Вы изобрели роспотребнадзор

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Daniel de Rost

Новость, которая заслуживает внимания на VC 👏🏼🔥

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lakoros

как же раньше люди жили, без самокатов то? )

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DxdV

С такой аргументацией можно в каменный век откатываться, ведь раньше люди жили дохера без чего.

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Ivan Mart

Каменный век - это позволять любому пользоваться электросамокатом без малейших знаний ПДД (и отсутствие вменяемого ПДД в принципе).

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Jay Green

антимонопольщики возбудулись.
долго это "партнёрство" не продлится.

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Viacheslav Semenchuk

Крайне странный кейс

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Александр Иванов

все для удобства граждан... а, не. для монопольного распихивания бабла.

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Леонид Румянцев

Ну начинается... Где там ФАС

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Михаил Емельченков

Юрент — это та компания, с которой мне стрёмно заключать договор. Их договор вообще кто-то читал? Интересно было бы услышать разбор юриста, который бы устроил ему разнос )

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Максим Попов

Свободный рынок и свободная конкуренция... Такие свободные.
Но есть в этой новости и суперплюс: хоть кто-то расскажет самокатчикам о правилах дорожного движения. Раз родители и школа не дали, а сами читать эти "много букофф без кортинок" не хотят.

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Илья Ив

Какая полноценно интересная новость. По факту, абсолютно до пизды кто там с кем договорился и на чьих самокатах теперь можно кататься на ЗЕНИТАрена-а на каких нет.
Просто пример способности договариваться друг с другом-некоторые даже это не могут сделать)

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