Google ещё на год отложила отказ от сторонних файлов cookie в Chrome — до 2024 года Статьи редакции
В 2021-м компания уже откладывала их блокировку — на 2023 год.
- Компания объявила, что расширяет программу тестирования Privacy Sandbox — это инициатива по замене cookie-файлов другой технологией.
- Она включает в себя несколько технологий на замену таргетинга: Topics — вычисляет интересные пользователю темы и предлагает на их основе объявления, FLEDGE — отслеживает поведение пользователей и разбивает их на группы и Attribution Reporting для измерения конверсии.
- В августе 2022 года тестирование Privacy Sandbox распространится на «миллионы пользователей», а с 2023 года число участников будет постепенно увеличиваться. К третьему кварталу 2023 года API будет «активно использоваться» в Chrome, а ко второй половине 2024 года компания окончательно откажется от cookie-файлов.
- В марте 2021 года Google объявила, что прекратит использовать сторонние cookie-файлы, которые отслеживают действия посетителей сайтов для создания рекламных профилей. Взамен компания создала технологию FloC.
- В апреле 2021 года разработчики браузеров отказались от FloC. По мнению Brave и Vivaldi, эта технология лишь навредит конфиденциальности пользователей «под видом обеспечения этой самой конфиденциальности».
- В июне 2021 года Google отложила блокировку cookies в Chrome до 2023 года из-за необходимости создания новой технологии, а Amazon заблокировала на своих сайтах FLoC — компания посчитала, что система собирает данные о просмотрах и покупках пользователей.
- В январе 2022-го Google отказалась от технологии FLoC и представила взамен другой способ таргетирования рекламы — Topics. В феврале компания объявила, что разработает Privacy Sandbox для Android.
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Конечно, только сам гугл имеет право отслеживать действия посетителей, другим ни-ни)
Очень сложно отказываться от привычного.
Ну и классика: наши куки в их руках (-:
Свонсон почти победил https://www.youtube.com/watch?v=mu61EEiqLSw