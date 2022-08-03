МТС пожаловалась в ФАС на рекламу «Мегафона» с формулировкой «оператор № 1» Статьи редакции
На рекламных щитах указаны критерии лидерства и источники данных, но у антимонопольной службы могут возникнуть вопросы к размеру шрифта.
- О жалобе МТС на рекламный слоган «Мегафона» рассказал «Ведомостям» источник, близкий к одному из мобильных операторов. Информацию подтвердили в ФАС. В МТС не стали комментировать жалобу.
- Рекламная кампания «Мегафона» со слоганом «Переходи на оператора № 1» стартовала в начале июля 2022 года. Ниже на красной плашке меньшим шрифтом указано «по скорости и покрытию». Внизу есть пояснение, какими исследованиями подтверждены критерии.
- В законе «О рекламе» указано, что слова «лучший», «первый», «номер один» в слоганах можно использовать «с указанием конкретного критерия сравнения и объективного подтверждения», уточнили в ФАС.
- При использовании слогана «"Мегафон" – оператор № 1» компания указывает, что это сравнение по скорости и покрытию на основе исследований Fastest Mobile Network Speedtest Awards – 2022, Best Mobile Coverage Speedtest Awards – 2022, добавил представитель ФАС.
- Вопрос может быть в размере шрифта, объяснил член экспертного совета ФАС по рекламе Дмитрий Григорьев. «Все зависит от того, насколько разборчиво в рекламном сообщении передан критерий того, почему компания является лучшей, "номером один"».
- Если компанию признают виновной в нарушении, ей грозит штраф до 500 тысяч рублей и требование прекратить распространение рекламы.
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Надеюсь эту жалобу будут рассматривать в течении 60 дней без результатно ,а потом ответят МТС принесите все доказательства рекламы и напишите занаво жалобу 😄,как обычно МТС делает со своими абонентами
Ровно так же делает и ФАС и другие гос органы. К примеру жалуясь через портал гибдд на идиота перегородившего тротуар, прикладывая видео, фото, время, точное место нарушения (координаты) через неделю приходит сообщение и просят прийти в гибдд, предоставить оригиналы 0_о, написать заявление с точным местом и временем проишествия.
Круговорот абсурда в бюрократии 😄🙉
Я являюсь комментатором №1 в рунете*
* - на основе исследований Super Best Idiot Comment Awards 1488-2022.
Натянули на яйцо
Конечно. Все знают, что оператор №1 — это оператор токарного станка Крутько Геннадий Владимирович ☝️
Так не понял? Это по чьей версии? Я звоню в ФАС.
Ябеды)
Я уверен, там уже заложена эта мизерная плата за такую массовую шумиху и цитируемость во всех новостных медиа.
Кажется МТС не понял какую услугу оказал мегафону.
МТС также участвует в этой шумихе, но без штрафа
Великая битва начинается)
Обиженки, получается
Наконец-то разберутьмя ... а то надоело пользоваться всем самым лучим.
*Тут должно было быть одно из мудрых китайских высказываний, но нам не заплатили*
Великая битва начинается)
ой сколько этих номеров 1,повсеместно,номер один пицц и роллов сотни ...
Что то, что другое не дают уверенного приема по всей территории использования! И связь и доступ в сеть невсегда соответствуют заявленным данным!
Штраф 500 тыс ₽ 😂
Капля в море 🌊
Красный, зелёный, жёлтый, голубой