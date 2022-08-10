Только они не танцуют как в TikTok, а ведут лекции.

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Источник: Marcio Jose Sanchez

Социальная сеть для нетворкинга LinkedIn, похоже, превращается в новый инфлюенсерский «хаб», рассказывает Bloomberg. Но ориентирован он не на конечного потребителя, как условный TikTok, где блогеры рекламируют косметику, одежду, еду и сервисы для путешествий, а на бизнес.

И инфлюенсеры там немного другие: не молодые ребята с вирусными роликами, а отраслевые специалисты с учёными степенями и рассуждениями о будущем бизнеса и технорынка. К одному такому — 49-летнему Бернарду Марру с 2 млн подписчиков — обращались за рекламой и Microsoft, и Google, и IBM. А у его коллеги по «цеху» Шармадин Рид среди заказчиков Samsung и Vodafone.

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«Серьёзных» блогеров агентства ищут либо через те же отделы, через которые привлекают привычных большинству пользователей инфлюенсеров, либо через новые — созданные специально для b2b-рынка. Они признают, что соцсети вроде LinkedIn кажутся не самым очевидным местом для поиска клиентов, но они работают.

Такая реклама может стоить на 10-20% дороже, чем у «обычного» блогера, и преследует другую цель. При работе с конечным потребителем заказчику нужно привести через инфлюенсера быстрые продажи. При сотрудничестве со специалистами-блогерами рекламодатели хотят запомниться руководителям и топ-менеджерам, которые выбирают в своих компаниях продукты и управляют бюджетами.

Один из роликов Марра. Сотрудничество с брендами приносит ему около половины ежемесячного заработка

Чтобы поддерживать блогеров LinkedIn запустила в 2021 году программу Creator Program. Соцсеть рекомендует им темы, на которые можно порассуждать, специалистов, которых можно отметить для привлечения трафика. А ещё дают им пометку «авторов» — чтобы выделить среди остальных.

По данным соцсети, к декабрю 2021 года в программе зарегистрировалось 144 тысячи пользователей, а в июле 2022 года показатель превышал 11 млн.

Платформа также позволяет делать рассылки, чем, по данным за лето 2022 года, занимаются 18 тысяч пользователей. Среди них Мелинда Гейтс, основательница издания The Huffington Post Арианна Хаффингтон и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон.

К концу 2022 года выручка компаний от такой b2b-рекламы может составить $11,7 млрд. Если учесть, что общая выручка со всех видов продвижения исчисляется в сотнях миллиардов долларов, это не так уж и много, пишет издание. Но и b2b-маркетинг сложнее, чем кампании про привлечению конечного потребителя здесь и сейчас:

На рынке меньше опытных инфлюенсеров — просто потому что отрасль только зарождается.

Им тяжелее установить контакт с аудиторией: блеск для губ можно показать на себе, условия в квартире, которую снял через сервис аренды, тоже. А преимущества, например, страховки, приходится объяснять на словах.

