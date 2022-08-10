Вроде люди постарше, а методы те же: в «деловых соцсетях» появились свои инфлюенсеры, продающие рекламу Статьи редакции
Только они не танцуют как в TikTok, а ведут лекции.
Социальная сеть для нетворкинга LinkedIn, похоже, превращается в новый инфлюенсерский «хаб», рассказывает Bloomberg. Но ориентирован он не на конечного потребителя, как условный TikTok, где блогеры рекламируют косметику, одежду, еду и сервисы для путешествий, а на бизнес.
И инфлюенсеры там немного другие: не молодые ребята с вирусными роликами, а отраслевые специалисты с учёными степенями и рассуждениями о будущем бизнеса и технорынка. К одному такому — 49-летнему Бернарду Марру с 2 млн подписчиков — обращались за рекламой и Microsoft, и Google, и IBM. А у его коллеги по «цеху» Шармадин Рид среди заказчиков Samsung и Vodafone.
«Серьёзных» блогеров агентства ищут либо через те же отделы, через которые привлекают привычных большинству пользователей инфлюенсеров, либо через новые — созданные специально для b2b-рынка. Они признают, что соцсети вроде LinkedIn кажутся не самым очевидным местом для поиска клиентов, но они работают.
Такая реклама может стоить на 10-20% дороже, чем у «обычного» блогера, и преследует другую цель. При работе с конечным потребителем заказчику нужно привести через инфлюенсера быстрые продажи. При сотрудничестве со специалистами-блогерами рекламодатели хотят запомниться руководителям и топ-менеджерам, которые выбирают в своих компаниях продукты и управляют бюджетами.
Чтобы поддерживать блогеров LinkedIn запустила в 2021 году программу Creator Program. Соцсеть рекомендует им темы, на которые можно порассуждать, специалистов, которых можно отметить для привлечения трафика. А ещё дают им пометку «авторов» — чтобы выделить среди остальных.
По данным соцсети, к декабрю 2021 года в программе зарегистрировалось 144 тысячи пользователей, а в июле 2022 года показатель превышал 11 млн.
К концу 2022 года выручка компаний от такой b2b-рекламы может составить $11,7 млрд. Если учесть, что общая выручка со всех видов продвижения исчисляется в сотнях миллиардов долларов, это не так уж и много, пишет издание. Но и b2b-маркетинг сложнее, чем кампании про привлечению конечного потребителя здесь и сейчас:
- На рынке меньше опытных инфлюенсеров — просто потому что отрасль только зарождается.
- Им тяжелее установить контакт с аудиторией: блеск для губ можно показать на себе, условия в квартире, которую снял через сервис аренды, тоже. А преимущества, например, страховки, приходится объяснять на словах.
Но компании считают, что рынок будет только развиваться, поэтому наращивают бюджеты и штаты. Да, покупатели придут не сразу, поскольку бизнес не привык принимать импульсивные решения, но количество кликов на публикациях говорит брендам и агентствам о том, что интерес к такой рекламе есть, заключает издание.