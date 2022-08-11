«Сбермаркет» выпустил полную версию рекламного ролика, в котором «доставка вери мач» Статьи редакции
Курьер теперь летает и едет к клиентам на двух машинах в шпагате.
- Двухминутное видео появилось на YouTube. Его создали на трек, который записал сборщик заказов для конкурса внутри компании, пишет Sostav.
- Герой ролика — курьер, который доставляет заказы клиентам и танцует вместе с ними. Среди них есть, например, мама с ребёнком в костюме томата и пожилая «Зинаида Степановна», которая «любит готовить, кормить и есть». На заднем фоне всё время появляются случайные предметы вроде летающих продуктов и огня.
- Видео — продолжение ролика, который сервис выпустил в мае 2022 года. Реализацией занималось та же команда Out Digital. Ролик покажут на «Муз-ТВ» и RU.TV.
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Перенимают опыт у японцев?))
Не хватило динамики, хочется повеселее и покринжовее. А тут будто не дожали:)
Интересные на VC новости. Ничего не скажешь.
Всем,кто кринжует в комментах: это рофл над рекламой доставки еды Grubhub,которая стала огромным местом в забугоре. У нас только адаптировали.
новость уровня /b/
Это ведь чья-то посредственная домашняя работа?
А мне понравилось 😅
Пусть лучше вот это прокомментируют.