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Условный супер_стар

«Сбермаркет» выпустил полную версию рекламного ролика, в котором «доставка вери мач» Статьи редакции

Курьер теперь летает и едет к клиентам на двух машинах в шпагате.

  • Двухминутное видео появилось на YouTube. Его создали на трек, который записал сборщик заказов для конкурса внутри компании, пишет Sostav.
  • Герой ролика — курьер, который доставляет заказы клиентам и танцует вместе с ними. Среди них есть, например, мама с ребёнком в костюме томата и пожилая «Зинаида Степановна», которая «любит готовить, кормить и есть». На заднем фоне всё время появляются случайные предметы вроде летающих продуктов и огня.
  • Видео — продолжение ролика, который сервис выпустил в мае 2022 года. Реализацией занималось та же команда Out Digital. Ролик покажут на «Муз-ТВ» и RU.TV.

#сбермаркет

465 просмотров
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7 комментариев
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 Кот

Перенимают опыт у японцев?))

Не хватило динамики, хочется повеселее и покринжовее. А тут будто не дожали:)

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Евгений Вовас

Интересные на VC новости. Ничего не скажешь.

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Иван Алексеев

Всем,кто кринжует в комментах: это рофл над рекламой доставки еды Grubhub,которая стала огромным местом в забугоре. У нас только адаптировали.

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Maksim

новость уровня /b/

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Razor

Это ведь чья-то посредственная домашняя работа?

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Pavel Pavel

А мне понравилось 😅

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Виолетта

Пусть лучше вот это прокомментируют.

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