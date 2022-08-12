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ФАС не увидела нарушения в рекламе «Мегафона» — на компанию жаловался МТС за формулировку «оператор №1» Статьи редакции

Кампания оператора стартовала в июле на ТВ и билбордах.

  • ФАС не нашла признаков нарушения антимонопольного законодательства «Мегафоном», исходя из материалов, предоставленных МТС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
  • В начале августа 2022 года МТС пожаловался в ФАС на рекламный слоган «Мегафона». Кампания со слоганом про «оператора №1» стартовала в начале июля, на баннере также указано, что это первенство «по скорости и покрытию», и есть ссылки на исследования.
  • Если компанию признали бы виновной в нарушении, ей грозил штраф до 500 тысяч рублей и требование прекратить распространение рекламы, писали «Ведомости».
Баннер с сайта «Мегафона»

#новость #мегафон #мтс

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25 комментариев
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 Вадим Д.

ФАС не видит, ум неймёт ☝🏻

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Den

Мегафон бабло гребет, раунд!

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Дмитрий Коробейников

Вообще тупая примитивная формулировка - #1. Ну даже если #1. И что?😁 Мне как условному клиенту какое дело о их успехах на рынке? Имхо - это какой-то маркетинг 2000-ых. К таким вещам у людей уже выработалась баннерная слепота

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Олег Павлов

Ты правда веришь, что у людей, которые выбирают оператора не по изучению матчасти, скорингу тарифов и т.д,, а по слогану, есть баннерная слепота?)

p.s. Пообщайся с арбитражниками, которые окучивают широкие массы, так сказать) Удивишься, какие креативы у них самые конверсионные)

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volodya

Так то йота #1. До сих пор дают безлимит за 160р

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Олег Павлов

Yota это и есть Мегафон

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00exe

Ну справедливости ради многие кампания используют подобные лозунги - автомобиль номер один, лучшая марка порошка, лучшая зубная паста и тд и тп.

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Gre Li

В России по закону нельзя такое в рекламе писать без ссылки на конкретный критерий, по которому идёт сравнение.

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Вертикальный паркур

А в мегафоне есть и именно поэтому МТс жидко пук пук среньк среньк

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Роман Лебедев

Где?

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Gre Li

Что «где»? Во-первых, это не реклама. Во-вторых, текст помельче уже трудно прочитать или нажать на кнопку «Подробнее»?

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Роман Лебедев

Вы заблуждаетесь. Не только на рекламе должна быть сноска. Иначе не заставляли бы делать это на упаковках продукции.

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Gre Li

Если у вас есть конкретика по нарушениям — можете пожаловаться. Только не знаю кому, раз не реклама, то ФАС уже не подходит. Вообще непонятно на чём вы основываетесь. И одного скрина мало, может там в подвале всё написано. И на кнопку вы нажимали?

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Вертикальный паркур

Везде уже твердели, и в рекламе на ТВ и на сайте где-то написано, что по тестам Ookla Speedtest

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Роман Лебедев

В каждом таком упоминании должна быть сноска.

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Вертикальный паркур

Кнопка "Подробнее" просто существует

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Cidirw Cidirw

Да и эту так сказать максимальную скорость Мегафон обеспечивает лишь для замера скорости на этом сервисе , и все на этом ,за пределами сервиса скорость +- одинаковая

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Немецкий глобус

По скорости и покрытию, написано же. И в первой поданной жалобе, и в тексте статьи, и на этом плакате. Критерий указан.

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Роман Лебедев

Там всегда стоит звездочка и написано аля «по версии журнала Лукошки»

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Игорь Мазаев

Оператор №1 по скорости — это пилот F1 Виталий Петров.
Оператор №1 по покрытию — это асфальтовый каток бригады 31.

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Valeryi

Ну так ФАС и в рекламе МТС не увидела нарушений, когда я на них жаловался. Стрелочка повернулась

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Артур Малосиев

Мтс пожаловалась, потому что в ролике показывают тормозного чела, похожего на Нагиева.

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Балкон.Ру

🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️

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роман долгополов

Теоретически можно доказать что N1 это не значит превосходная степень.Ну просто первый.Как первый канал))

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Андрей Иванов

у всех Мегафон за последние несколько месяцев стал оч плохо работать?

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