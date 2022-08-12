ФАС не увидела нарушения в рекламе «Мегафона» — на компанию жаловался МТС за формулировку «оператор №1» Статьи редакции
Кампания оператора стартовала в июле на ТВ и билбордах.
- ФАС не нашла признаков нарушения антимонопольного законодательства «Мегафоном», исходя из материалов, предоставленных МТС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
- В начале августа 2022 года МТС пожаловался в ФАС на рекламный слоган «Мегафона». Кампания со слоганом про «оператора №1» стартовала в начале июля, на баннере также указано, что это первенство «по скорости и покрытию», и есть ссылки на исследования.
- Если компанию признали бы виновной в нарушении, ей грозил штраф до 500 тысяч рублей и требование прекратить распространение рекламы, писали «Ведомости».
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ФАС не видит, ум неймёт ☝🏻
Мегафон бабло гребет, раунд!
Вообще тупая примитивная формулировка - #1. Ну даже если #1. И что?😁 Мне как условному клиенту какое дело о их успехах на рынке? Имхо - это какой-то маркетинг 2000-ых. К таким вещам у людей уже выработалась баннерная слепота
Ты правда веришь, что у людей, которые выбирают оператора не по изучению матчасти, скорингу тарифов и т.д,, а по слогану, есть баннерная слепота?)
p.s. Пообщайся с арбитражниками, которые окучивают широкие массы, так сказать) Удивишься, какие креативы у них самые конверсионные)
Так то йота #1. До сих пор дают безлимит за 160р
Yota это и есть Мегафон
Ну справедливости ради многие кампания используют подобные лозунги - автомобиль номер один, лучшая марка порошка, лучшая зубная паста и тд и тп.
В России по закону нельзя такое в рекламе писать без ссылки на конкретный критерий, по которому идёт сравнение.
А в мегафоне есть и именно поэтому МТс жидко пук пук среньк среньк
Где?
Что «где»? Во-первых, это не реклама. Во-вторых, текст помельче уже трудно прочитать или нажать на кнопку «Подробнее»?
Вы заблуждаетесь. Не только на рекламе должна быть сноска. Иначе не заставляли бы делать это на упаковках продукции.
Если у вас есть конкретика по нарушениям — можете пожаловаться. Только не знаю кому, раз не реклама, то ФАС уже не подходит. Вообще непонятно на чём вы основываетесь. И одного скрина мало, может там в подвале всё написано. И на кнопку вы нажимали?
Везде уже твердели, и в рекламе на ТВ и на сайте где-то написано, что по тестам Ookla Speedtest
В каждом таком упоминании должна быть сноска.
Кнопка "Подробнее" просто существует
Да и эту так сказать максимальную скорость Мегафон обеспечивает лишь для замера скорости на этом сервисе , и все на этом ,за пределами сервиса скорость +- одинаковая
По скорости и покрытию, написано же. И в первой поданной жалобе, и в тексте статьи, и на этом плакате. Критерий указан.
Там всегда стоит звездочка и написано аля «по версии журнала Лукошки»
Оператор №1 по скорости — это пилот F1 Виталий Петров.
Оператор №1 по покрытию — это асфальтовый каток бригады 31.
Ну так ФАС и в рекламе МТС не увидела нарушений, когда я на них жаловался. Стрелочка повернулась
Мтс пожаловалась, потому что в ролике показывают тормозного чела, похожего на Нагиева.
🤷🏽♂️🤷🏽♂️🤷🏽♂️
Теоретически можно доказать что N1 это не значит превосходная степень.Ну просто первый.Как первый канал))
у всех Мегафон за последние несколько месяцев стал оч плохо работать?