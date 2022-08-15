«Это часть рекламы»: Wildberries объяснила замену названия на «Ягодки» на сайте Статьи редакции
Новое название появилось только в шапке сайта.
- О том, что «Ягодки» — часть рекламной кампании распродажи «Чёрная пятница», рассказали vc.ru представители Wildberries.
- Официальную смену названия в компании «не подтверждают и не опровергают».
- Название «Ягодки» появилось в шапке сайта вместо Wildberries 15 августа. Там же вместо абстрактных розовых и фиолетовых кругов, появились изображения ягод — ежевики, черники, малины и клубники.
- В начале июня 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров указал на «засилье иностранных наименований» в России, а глава Wildberries Татьяна Бакальчук обещала подумать о ребрендинге и русскоязычном названии. Но в Wildberries позже сказали, что заявление Бакальчук было «шуткой».
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Ягодки = Садовод. Все сходится.
Директор ренТВ уже в пути)
В связи с переходом к русскому названию комиссия за возврат будет кратна дюжинам, и составит соответственно 120 и 1200 рублей за негабаритные и габаритные товары. Спасибо за внимание. Покупайте
К локтям
Вы совершенно правы. Товар длиной меньше двух локтей возвращается за десят дюжин рублей.
Почему нельзя было просто в "ВБ" переименовать с каким-нибудь стилистически похожим под старое название логотипом..
Даже вкусно и точка не так уебищно, как ягодки
Потому что Ягодка и точка
И так странно это будет звучать в диалогах теперь, типа:
- Лех, крутые носки! Где покупал?
- Да на ягодках урвал на черной пятнице
Да и прежнее название слишком сложное для страны, где mail.ru читают как «майл.ру» и где существует особая разновидность буквы С — «как доллар»…
Ради вирусной реакции.
Неплохо так завирусились получается
Зато можно будет отказать в продаже со скидкой, ответив "не для тебя моя ягодка цвела" :)
Это не новый логотип. Они специально сделали это чтобы полыхнуло у таких как ты - перфекционистов от дизайна)
У них и прошлый логотип для этого подходил
А почему просто нельзя ничего не переименовывать
привет из Татарстана
бик яхшы
Классное название, Россия вперёд!
Сломал систему 😁
Это все цветочки, ягодки еще впереди....
Мне вот другое непонятно. Ну сотрудники ВБшные видят же весь этот хейт вокруг их имени, неужели им пох? Или черный пиар - тоже пиар?
Ясен красен что это тоже пиар и еще какой
Черная дыра-было бы более актуально.
Давно бы перешли уже на домен wb. И цирк с переводом не нужен. И на русском «вб» норм звучит и для остального мира «wb» понятно и легко звучит)
Для какого остального мира то?
Для братишек с средней азии
Ну да. Армения, Азербайджан. Кстати у меня покупки активно идут с Белоруссии и Казахстана.
Уже занято Ворнерами.
Нет, домен wb.ru принадлежит Wildberries. И выполняет функцию редиректа 🤷🏻♂️
"Ягодицы" имхо звучит круче "Вайлдберрис" (язык сломаешь блин)
Вот и покупай там
с 2015 года постоянный клиент
Пояснили WB
«Это ещё цветочки, Ягодки впереди!», сказала Татьяна Б. продавцам маркетплейса в ответ на их жалобы на перебои с выплатами.
Ну как я и говорил в предыдущей новости)))
Фейковая распродажа, это тоже часть рекламы?
так уебищно ягоды вырезали в фотошопе. на кворке чтоли исполнителей нашли
Да они на фрепике весь дизайн берут. Не удивляйтесь таким мелочам 😀
Их конкурент не планирует переименовать в "кислород" ?
Ягодки-стригём селлеров круглый год
Есть ягодки в ягодицах
Как "Садовод" не назови он им по сути и останется)))
Да согласен ягодки в 10000 раз лучше чем нормальное wildberreies, хотя какой магазин такое и название. Вкусно и точка тоже описывает плесневелые бургеры, тараканов в них и тд.