Маркетинг
Маша Цепелева

«Это часть рекламы»: Wildberries объяснила замену названия на «Ягодки» на сайте Статьи редакции

Новое название появилось только в шапке сайта.

  • О том, что «Ягодки» — часть рекламной кампании распродажи «Чёрная пятница», рассказали vc.ru представители Wildberries.
  • Официальную смену названия в компании «не подтверждают и не опровергают».
  • Название «Ягодки» появилось в шапке сайта вместо Wildberries 15 августа. Там же вместо абстрактных розовых и фиолетовых кругов, появились изображения ягод — ежевики, черники, малины и клубники.
  • В начале июня 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров указал на «засилье иностранных наименований» в России, а глава Wildberries Татьяна Бакальчук обещала подумать о ребрендинге и русскоязычном названии. Но в Wildberries позже сказали, что заявление Бакальчук было «шуткой».

#новость #wildberries

4186 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
43 комментария
Написать комментарий...
 Gero In

Ягодки = Садовод. Все сходится.

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Литуновская

Директор ренТВ уже в пути)

Ответить
Развернуть ветку
Ияза Гара

В связи с переходом к русскому названию комиссия за возврат будет кратна дюжинам, и составит соответственно 120 и 1200 рублей за негабаритные и габаритные товары. Спасибо за внимание. Покупайте

Ответить
Развернуть ветку
Чайханщик

К локтям

Ответить
Развернуть ветку
Ияза Гара

Вы совершенно правы. Товар длиной меньше двух локтей возвращается за десят дюжин рублей.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Прохоров

Почему нельзя было просто в "ВБ" переименовать с каким-нибудь стилистически похожим под старое название логотипом..

Даже вкусно и точка не так уебищно, как ягодки

Ответить
Развернуть ветку
Гальгомеж Тындербаев

Потому что Ягодка и точка

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Прохоров

И так странно это будет звучать в диалогах теперь, типа:

- Лех, крутые носки! Где покупал?
- Да на ягодках урвал на черной пятнице

Ответить
Развернуть ветку
radioair

Да и прежнее название слишком сложное для страны, где mail.ru читают как «майл.ру» и где существует особая разновидность буквы С — «как доллар»…

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

Ради вирусной реакции.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Прохоров

Неплохо так завирусились получается

Ответить
Развернуть ветку
Чайханщик

Зато можно будет отказать в продаже со скидкой, ответив "не для тебя моя ягодка цвела" :)

Ответить
Развернуть ветку
Олег Якушев

Это не новый логотип. Они специально сделали это чтобы полыхнуло у таких как ты - перфекционистов от дизайна)

Ответить
Развернуть ветку
Саша Прохоренко

У них и прошлый логотип для этого подходил

Ответить
Развернуть ветку
Саша Прохоренко

А почему просто нельзя ничего не переименовывать

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Рихтер

привет из Татарстана

Ответить
Развернуть ветку
2X.

бик яхшы

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Классное название, Россия вперёд!

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Сломал систему 😁

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Литуновская

Это все цветочки, ягодки еще впереди....

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Литуновская

Мне вот другое непонятно. Ну сотрудники ВБшные видят же весь этот хейт вокруг их имени, неужели им пох? Или черный пиар - тоже пиар?

Ответить
Развернуть ветку
P P

Ясен красен что это тоже пиар и еще какой

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Che

Черная дыра-было бы более актуально.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Давно бы перешли уже на домен wb. И цирк с переводом не нужен. И на русском «вб» норм звучит и для остального мира «wb» понятно и легко звучит)

Ответить
Развернуть ветку
Саша Прохоренко

Для какого остального мира то?

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Для братишек с средней азии

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Ну да. Армения, Азербайджан. Кстати у меня покупки активно идут с Белоруссии и Казахстана.

Ответить
Развернуть ветку
Пиван Петрович

Уже занято Ворнерами.

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Нет, домен wb.ru принадлежит Wildberries. И выполняет функцию редиректа 🤷🏻‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Noskov

"Ягодицы" имхо звучит круче "Вайлдберрис" (язык сломаешь блин)

Ответить
Развернуть ветку
Skyray

Вот и покупай там

Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Noskov

с 2015 года постоянный клиент

Ответить
Развернуть ветку
Skyray
Короче мы ебанулись

Пояснили WB

Ответить
Развернуть ветку
Отечественный ключ

«Это ещё цветочки, Ягодки впереди!», сказала Татьяна Б. продавцам маркетплейса в ответ на их жалобы на перебои с выплатами.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Борщ

Ну как я и говорил в предыдущей новости)))

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

Фейковая распродажа, это тоже часть рекламы?

Ответить
Развернуть ветку
Anton

так уебищно ягоды вырезали в фотошопе. на кворке чтоли исполнителей нашли

Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Да они на фрепике весь дизайн берут. Не удивляйтесь таким мелочам 😀

Ответить
Развернуть ветку
Rafa Ramazanov

Их конкурент не планирует переименовать в "кислород" ?

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Kenig

Ягодки-стригём селлеров круглый год

Ответить
Развернуть ветку
CasualCode

Есть ягодки в ягодицах

Ответить
Развернуть ветку
Екатерина

Как "Садовод" не назови он им по сути и останется)))

Ответить
Развернуть ветку
2X.

Да согласен ягодки в 10000 раз лучше чем нормальное wildberreies, хотя какой магазин такое и название. Вкусно и точка тоже описывает плесневелые бургеры, тараканов в них и тд.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 43 комментария
null