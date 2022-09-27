Исследование: потери бюджета и отрасли от создания единого оператора рекламы могут составить около 2 млрд рублей в год Статьи редакции
И даже эта цифра — вряд ли предел, говорят участники рынка.
- Законопроект о внедрении единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, принятый в первом чтении, раскритиковали исследователи кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на отчёт, который МГУ направил правительству.
- В нём эксперты подсчитали потери, которые понесёт рынок, если закон примут, а механизм аукционов упразднят. Прогнозы рассчитаны на 30 лет — это срок, на который оператор получит возможность заключать контракты на установку цифровых билбордов без торгов и размещать свою рекламу на государственном транспорте.
- Потери внебюджетных фондов оценили примерно в 343 млн рублей в год. Неналоговые потери бюджета могут достичь 28-86 млрд рублей за 30 лет, а налоговые рискуют ежегодно составлять по 664,3 млн. Президент Союза операторов наружной рекламы Евгения Волгина полагает, что в реальности цифры могут оказаться больше.
- В МГУ считают, что работу оператора должен выполнять независимый агент, а не участник рынка. Взять на себя задачу могли бы некоммерческие организации, орган исполнительной власти, отвечающий за мониторинг, или саморегулируемое объединение, в которое входят сразу все участники рынка.
- Эксперты также отметили, что текущие условия противоречат самой цели законопроекта, а именно — обеспечить цифровую безопасность рынка. «Создание централизованной системы сопряжено с более высокими рисками , чем децентрализованное решение», — сказано в документе.
- Отчёт раскритиковал пока единственный претендент, отвечающий требованиям авторов законопроекта, — Russ Outdoor. В компании сомневаются, что исследователи учитывали города, в которых конструкции размещаются без разрешений, а также отметили, что не во всех регионах аукционы проходят честно.
- 15 июля 2022 года Госдума поддержала в первом чтении поправки в закон «О рекламе». Если он вступит в силу, цифровую наружную рекламу и интернет-объявления от частных лиц (то, что публикуют на «Авито» или «Циане») можно будет размещать только через одного оператора. Он будет одобрять контент, контролировать конструкции, отвечать за защиту данных и удалять рекламу, если того потребуют власти.
- Против законопроекта выступали «Авито» и 60 представителей индустрии, ФАС, Российский союз промышленников и предпринимателей и Минцифры. Исключить из законопроекта классифайды просили «Яндекс», Ozon и «Рамблер».
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Как же все это заебало
Не только это, но и то.
Не только то, но и всё.
пффф, это только начало, самая-самая крупица, легкий ветерок со стороны океана, на дне которого вас заждались
Единый оператор рекламы, единый оператор алкоголя…
Скоро дойдёт до единого оператора интима.
ну если с сертификацией...
Сертифицированные специалисты Единого оператора интима и понеслась (-:
Кроме портрета Гениалиссимуса, на всех стенах были развешаны разные плакаты. А у двери в деревянной рамке был помещен какой-то текст. Это были коммунистические обязательства коллектива тружениц ГЭОЛПДИКа.
Я догнал ее в коридоре.
— Мамаша, вы что, смеетесь? — схватил я ее за локоть. — Как я мог закончить, если ко мне никто не пришел?
Она посмотрела на меня немного, как показалось мне, удивленно.
— А кого вы ожидали?
Тут пришлось удивляться мне.
— Ну как это кого? — сказал я. — Я ожидал кого-нибудь из обслуживающего персонала.
По-моему, она опять ничего не поняла. Она долго и внимательно смотрела на меня, словно на какого-то психа, а потом сказала:
— Комсор клиент, вы что, с луны свалились? Вы разве не знаете, что у нас для клиентов с общими потребностями самообслуживание?
Было уже такое. По крайней мере, в анекдотах.
Решили в СССР, в пику Западу, тоже открыть публичный дом. И не
где-нибудь, а на Красной площади. В ЦК КПСС провели совещание, назначили ответственного, и работа закипела.
В первый день работы публичного дома - невероятный успех, очередь, как в соседний Мавзолей. Во второй день - поменьше, а на третий и вовсе уже нет посетителей, никто не идет.
Вызывают ответственного в ЦК.
- В чем дело? Почему нет посетителей? Может, обстановка там у вас не та?
- Что Вы, Леонид Ильич, мебель импортная, новая!
- А может, еда-напитки плохие?
- Нет, по цековскому пайку обслуживаем!
- А может, девочки какие-то не те?
- Ну нет, девочки все отличные, проверенные, все - члены партии с 1905
года!
Единый оператор всех единых операторов.
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Пф, подумаешь "2 млрд ₽ в год"! Идея-то классная, подумали депутаты... и продолжили интенсивный прогрев рук.
у них в головах это работает лучше))
А что там рекламировать, кроме культа личности господина Путина и вербовки в армию?
Вот такая будет реклама?
Сначала зов, потом ритуальные услуги?
Все эти решения принимаются не на основе каких-то там потерь отрасли, а в интересах выгодаполучателей, которые смогли донести куда надо, что лично им это надо и выгодно
Не "донести куда надо", а "занести кому следует". Вроде мелочь, но вообще две большие разницы.
На цензуру не жалко никакие деньги)
Не знаю, как вам, но вот мне жалко
особенно сейчас
Поздравляю всех тех кто с 12г писал про "паникеров" "либерастов" и прочее)) вы просрали всё
Некоторые до сих пор пишут.
Пока еще платят по 15 рублей
Классная кормушка
Есть аж целый "союз операторов наружной рекламы" у которго есть свой президент.
Крепко прилипли
Президент наружного президиума.
Председатель президиума верховного совета))
Верховный правитель штендеров и растяжек.
У паразитов тоже должны быть паразиты- переведите на латинский и повешайте как лозунг на всех столбах!
Оставьте, бога ради, Авито. Совсем не политизированный сервис же...
А не похуй ли уже?)
Сгорел сарай - гори и хата. Принимай!
Как же все это донести до верхов? Почему так херово работает служба, которая информирует руководство?
нет такой специализированной службы.
Почему херово? Судя по расследованиям, у всех миллиарды приныканы, так что нормально работают.
Этих упырей интересуют не потери бюджета, а приобретения кошелька.
Все единое, чтобы хорошо контролировать, а по факту ничего из этого не работает
Да тут как бы не сдохнуть)
Кажет сейчас всем уже не до рекламы
Долго пытался разобраться с законопроектов в текущем его виде. Кто в теме - он касается только физиков или ИП и самозанятых тоже?