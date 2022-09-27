Маркетинг
Полина Лааксо

Исследование: потери бюджета и отрасли от создания единого оператора рекламы могут составить около 2 млрд рублей в год Статьи редакции

И даже эта цифра — вряд ли предел, говорят участники рынка.

Источник: A-media
  • Законопроект о внедрении единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений, принятый в первом чтении, раскритиковали исследователи кафедры конкурентной и промышленной политики экономического факультета МГУ. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на отчёт, который МГУ направил правительству.
  • В нём эксперты подсчитали потери, которые понесёт рынок, если закон примут, а механизм аукционов упразднят. Прогнозы рассчитаны на 30 лет — это срок, на который оператор получит возможность заключать контракты на установку цифровых билбордов без торгов и размещать свою рекламу на государственном транспорте.
  • Потери внебюджетных фондов оценили примерно в 343 млн рублей в год. Неналоговые потери бюджета могут достичь 28-86 млрд рублей за 30 лет, а налоговые рискуют ежегодно составлять по 664,3 млн. Президент Союза операторов наружной рекламы Евгения Волгина полагает, что в реальности цифры могут оказаться больше.
  • В МГУ считают, что работу оператора должен выполнять независимый агент, а не участник рынка. Взять на себя задачу могли бы некоммерческие организации, орган исполнительной власти, отвечающий за мониторинг, или саморегулируемое объединение, в которое входят сразу все участники рынка.
  • Эксперты также отметили, что текущие условия противоречат самой цели законопроекта, а именно — обеспечить цифровую безопасность рынка. «Создание централизованной системы сопряжено с более высокими рисками , чем децентрализованное решение», — сказано в документе.
  • Отчёт раскритиковал пока единственный претендент, отвечающий требованиям авторов законопроекта, — Russ Outdoor. В компании сомневаются, что исследователи учитывали города, в которых конструкции размещаются без разрешений, а также отметили, что не во всех регионах аукционы проходят честно.
  • 15 июля 2022 года Госдума поддержала в первом чтении поправки в закон «О рекламе». Если он вступит в силу, цифровую наружную рекламу и интернет-объявления от частных лиц (то, что публикуют на «Авито» или «Циане») можно будет размещать только через одного оператора. Он будет одобрять контент, контролировать конструкции, отвечать за защиту данных и удалять рекламу, если того потребуют власти.
  • Против законопроекта выступали «Авито» и 60 представителей индустрии, ФАС, Российский союз промышленников и предпринимателей и Минцифры. Исключить из законопроекта классифайды просили «Яндекс», Ozon и «Рамблер».
Торговля
Полина Лааксо
Не бизнес-эксперт, но предлагаю национализацию: как обсудили в Госдуме единого оператора для «Авито» и рекламных экранов Статьи редакции

Авторы законопроекта, по которому управлять всеми объявлениями в интернете должна единая компания, на встречу с критиками не пришли.

#новость

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40 комментариев
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 Влад Борщ

Как же все это заебало

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Analtoy Wasserschlang

Не только это, но и то.

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Иван Помидоров

Не только то, но и всё.

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Андрей Васильев

пффф, это только начало, самая-самая крупица, легкий ветерок со стороны океана, на дне которого вас заждались

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Alexey V

Единый оператор рекламы, единый оператор алкоголя…
Скоро дойдёт до единого оператора интима.

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Здоровый космос

ну если с сертификацией...

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Вадим Д.

Сертифицированные специалисты Единого оператора интима и понеслась (-:

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arty
Она открыла мне дверь № 6, пропустила внутрь и ушла, так ничего и не сказав. Я прикрыл за собой дверь и огляделся. Это была небольшая комната с одним окном без занавесок. В углу стоял узкий топчан, покрытый клеенкой, а рядом пластмассовое ведерко. Никаких подушек или одеял видно не было. Над изголовьем в рамке висел портрет Гениалиссимуса со слегка распахнутой волосатой грудью, а под портретом изречение Гениалиссимуса.
Кроме портрета Гениалиссимуса, на всех стенах были развешаны разные плакаты. А у двери в деревянной рамке был помещен какой-то текст. Это были коммунистические обязательства коллектива тружениц ГЭОЛПДИКа.
Я догнал ее в коридоре.
— Мамаша, вы что, смеетесь? — схватил я ее за локоть. — Как я мог закончить, если ко мне никто не пришел?
Она посмотрела на меня немного, как показалось мне, удивленно.
— А кого вы ожидали?
Тут пришлось удивляться мне.
— Ну как это кого? — сказал я. — Я ожидал кого-нибудь из обслуживающего персонала.
По-моему, она опять ничего не поняла. Она долго и внимательно смотрела на меня, словно на какого-то психа, а потом сказала:
— Комсор клиент, вы что, с луны свалились? Вы разве не знаете, что у нас для клиентов с общими потребностями самообслуживание?
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Caomhan Macha

Было уже такое. По крайней мере, в анекдотах.
Решили в СССР, в пику Западу, тоже открыть публичный дом. И не
где-нибудь, а на Красной площади. В ЦК КПСС провели совещание, назначили ответственного, и работа закипела.
В первый день работы публичного дома - невероятный успех, очередь, как в соседний Мавзолей. Во второй день - поменьше, а на третий и вовсе уже нет посетителей, никто не идет.
Вызывают ответственного в ЦК.
- В чем дело? Почему нет посетителей? Может, обстановка там у вас не та?
- Что Вы, Леонид Ильич, мебель импортная, новая!
- А может, еда-напитки плохие?
- Нет, по цековскому пайку обслуживаем!
- А может, девочки какие-то не те?
- Ну нет, девочки все отличные, проверенные, все - члены партии с 1905
года!

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Roman Missetskiy

Единый оператор всех единых операторов.

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And

.

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Вадим Д.

Пф, подумаешь "2 млрд ₽ в год"! Идея-то классная, подумали депутаты... и продолжили интенсивный прогрев рук.

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Павлов

у них в головах это работает лучше))

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Arseniy Iamke

А что там рекламировать, кроме культа личности господина Путина и вербовки в армию?

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Alexey V

Вот такая будет реклама?
Сначала зов, потом ритуальные услуги?

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Михаил Романов

Все эти решения принимаются не на основе каких-то там потерь отрасли, а в интересах выгодаполучателей, которые смогли донести куда надо, что лично им это надо и выгодно

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Caomhan Macha

Не "донести куда надо", а "занести кому следует". Вроде мелочь, но вообще две большие разницы.

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Zloy Marketolog

На цензуру не жалко никакие деньги)

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Павел Байбахтин

Не знаю, как вам, но вот мне жалко

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Дмитрий Войнов

особенно сейчас

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Дмитрий Ковач

Поздравляю всех тех кто с 12г писал про "паникеров" "либерастов" и прочее)) вы просрали всё

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Soho December

Некоторые до сих пор пишут.

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Рядовой Макс

Пока еще платят по 15 рублей

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Денис Вершинин

Классная кормушка

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роман долгополов

Есть аж целый "союз операторов наружной рекламы" у которго есть свой президент.
Крепко прилипли

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Analtoy Wasserschlang

Президент наружного президиума.

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роман долгополов

Председатель президиума верховного совета))

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Вадим Д.

Верховный правитель штендеров и растяжек.

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Александр Обанин

У паразитов тоже должны быть паразиты- переведите на латинский и повешайте как лозунг на всех столбах!

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Владислав Писарев

Оставьте, бога ради, Авито. Совсем не политизированный сервис же...

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Alex cooberr

А не похуй ли уже?)

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Слегка Придурковатый

Сгорел сарай - гори и хата. Принимай!

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Дмитрий Галыгин

Как же все это донести до верхов? Почему так херово работает служба, которая информирует руководство?

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Сергей Житников

нет такой специализированной службы.

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Santiago

Почему херово? Судя по расследованиям, у всех миллиарды приныканы, так что нормально работают.

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Панда Ву

Этих упырей интересуют не потери бюджета, а приобретения кошелька.

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Георгий Чеботарёв

Все единое, чтобы хорошо контролировать, а по факту ничего из этого не работает

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Алексей

Да тут как бы не сдохнуть)

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Just a human

Кажет сейчас всем уже не до рекламы

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And

Долго пытался разобраться с законопроектов в текущем его виде. Кто в теме - он касается только физиков или ИП и самозанятых тоже?

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