Маркетинг
Новогодний Петя

«Яндекс Бизнес» предложил запускать рекламу владельцам Telegram-каналов Статьи редакции

Нужно указать ссылку на канал, а сервис сформирует объявления.

  • Через «Яндекс Бизнес» владельцы Telegram-каналов могут искать новых подписчиков за пределами мессенджера, объявила компания.
  • Чтобы воспользоваться функцией, нужно в личном кабинете сервиса указать ссылку на канал и выбрать посты, которые нужно продвигать. Затем «Бизнес» автоматически создаст из них рекламные объявления.
  • После этого сервис покажет объявления людям, которые ищут контент, похожий на контент в Telegram-канале. Они будут вести на специальную страницу с текстом поста и кнопками «Читать в канале» и «Подписаться».
  • В личном кабинете будет доступна статистика: сколько людей посмотрели пост на «промежуточной» странице, сколько перешли в канал. При запуске можно также добавить реферальную ссылку, чтобы отслеживать рост подписчиков.
  • Запустить рекламу можно на три месяца. полгода или год. «Бизнес» предлагает три варианта бюджета, но можно выбрать и свой. После этого система рассчитает прогноз по объёму аудитории, которую получится привлечь. До запуска сервис тестировали больше месяца.

#новость #яндексбизнес

1786 просмотров
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16 комментариев
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 СОКР

По описанию – классный инструмент!
Выглядит очень неплохо, но как и всегда, нужно тестировать, изучать.

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Александр Жариков

Та же реклама сайта, только адрес канала вбиваешь. Цены космос.

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Дмитрий Беговатов

Уже тестили?

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Александр Жариков

Да, этой новости уже недели 2 точно, всем у кого яндекс бизнес прилетало.

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Insaf Galiullin
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Сергей Кукла

Нормально так населения прибавилось))

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Insaf Galiullin

Если считать, что большая часть пользователей подписана на какие-либо каналы, то получается, средний пользователь подписан на 40 каналов.

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Рая Гареева

Любопытно

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Александра Тимошенко

Люблю сервисы, которые делают хорошие интеграции, а не запреты. Молодцы

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Сенюгина Екатерина

Кто тестировал, поделитесь пожалуйста результатами. Насколько эффективно?

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Случайные фотографии

Очень. Многие люди сидящие в яндекс дзене жаждут читать вас в телеграмме

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Странный Игрок

А ботов нельзя так, интересно?

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Пал Саныч

Скоро владельцам страничек в ОК тоже разрешат.... Создателям групп в вацапе, лайкерам....

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Случайные фотографии

А раньше нельзя было?

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Дмитрий Павлов

интересная разработка, хотелось бы протестить

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Участковый чайник

А вот эти объявления как на первой гифке, они вообще где показываются?
Я просто такие только на желтушных сайтах видел когда адблок не справлялся.

Ну то есть, где надо лазить, чтобы их физически увидеть?

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