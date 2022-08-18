«Яндекс Бизнес» предложил запускать рекламу владельцам Telegram-каналов Статьи редакции
Нужно указать ссылку на канал, а сервис сформирует объявления.
- Через «Яндекс Бизнес» владельцы Telegram-каналов могут искать новых подписчиков за пределами мессенджера, объявила компания.
- Чтобы воспользоваться функцией, нужно в личном кабинете сервиса указать ссылку на канал и выбрать посты, которые нужно продвигать. Затем «Бизнес» автоматически создаст из них рекламные объявления.
- После этого сервис покажет объявления людям, которые ищут контент, похожий на контент в Telegram-канале. Они будут вести на специальную страницу с текстом поста и кнопками «Читать в канале» и «Подписаться».
- В личном кабинете будет доступна статистика: сколько людей посмотрели пост на «промежуточной» странице, сколько перешли в канал. При запуске можно также добавить реферальную ссылку, чтобы отслеживать рост подписчиков.
- Запустить рекламу можно на три месяца. полгода или год. «Бизнес» предлагает три варианта бюджета, но можно выбрать и свой. После этого система рассчитает прогноз по объёму аудитории, которую получится привлечь. До запуска сервис тестировали больше месяца.
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По описанию – классный инструмент!
Выглядит очень неплохо, но как и всегда, нужно тестировать, изучать.
Та же реклама сайта, только адрес канала вбиваешь. Цены космос.
Уже тестили?
Да, этой новости уже недели 2 точно, всем у кого яндекс бизнес прилетало.
Нормально так населения прибавилось))
Если считать, что большая часть пользователей подписана на какие-либо каналы, то получается, средний пользователь подписан на 40 каналов.
Любопытно
Люблю сервисы, которые делают хорошие интеграции, а не запреты. Молодцы
Кто тестировал, поделитесь пожалуйста результатами. Насколько эффективно?
Очень. Многие люди сидящие в яндекс дзене жаждут читать вас в телеграмме
А ботов нельзя так, интересно?
Скоро владельцам страничек в ОК тоже разрешат.... Создателям групп в вацапе, лайкерам....
А раньше нельзя было?
интересная разработка, хотелось бы протестить
А вот эти объявления как на первой гифке, они вообще где показываются?
Я просто такие только на желтушных сайтах видел когда адблок не справлялся.
Ну то есть, где надо лазить, чтобы их физически увидеть?