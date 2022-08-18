Рик Эстли повторил свой клип «Never Gonna Give You Up» спустя 35 лет после его выхода — для рекламы страховой компании Статьи редакции
Рикролл для нового поколения.
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- Минутный отрывок популярного клипа 80-х выпустили в рамках рекламы страховой компании CSAA Insurance.
- В «ремейке» клипа появился сам 56-летний Рик Эстли, который во всех деталях повторил ключевые сцены из оригинального видео 1987 года, которое впоследствии стало мемом.
И всё ещё чем-то Сюткина напоминает (-:
Классно, молодец 🤘🏻
Один президент тоже планирует повторить спустя 35 лет
Легендарен
Этот ботинок я узнаю из тысяч
Я потерялся между кринжем и восторгом.
теперь я знаю какая песня будет играть у меня в голове всю неделю
могло быть и хуже на самом деле)
По ссылке мог быть рик-ролл
Лучшая новость за последнее время. Шикарно
А что за мем?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Хореография в те времена не очень была D
Видел его живьем в Лондоне.
Если страховая заплатила ему меньше $10млн, то он продешевил. На ютубе у оригинального клипа миллиарды просмотров.
Отличная новость! И клип!
Вот бы у нас Стас Михайлов рекламировал страховую. Ведь для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны. Стас может рекламировать всё, что угодно
И все таки классика незыблема
классная новость из мира технологий и венчурного бизнеса