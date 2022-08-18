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DTF

Рик Эстли повторил свой клип «Never Gonna Give You Up» спустя 35 лет после его выхода — для рекламы страховой компании Статьи редакции

Рикролл для нового поколения.

1209 просмотров
  • Минутный отрывок популярного клипа 80-х выпустили в рамках рекламы страховой компании CSAA Insurance.
  • В «ремейке» клипа появился сам 56-летний Рик Эстли, который во всех деталях повторил ключевые сцены из оригинального видео 1987 года, которое впоследствии стало мемом.

«Never Gonna Give You Up» 35 лет спустя

Оригинальный клип

#новость

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17 комментариев
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 Вадим Д.

И всё ещё чем-то Сюткина напоминает (-:
Классно, молодец 🤘🏻

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Письменный хичхакер

Один президент тоже планирует повторить спустя 35 лет

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jellyfish

Легендарен

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Кузен Чумадан

Этот ботинок я узнаю из тысяч

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Vladislav Ponomarenko

Я потерялся между кринжем и восторгом.

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Дмитрий Акимов

теперь я знаю какая песня будет играть у меня в голове всю неделю

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Андрей Грачев

могло быть и хуже на самом деле)

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Прошлый завод

По ссылке мог быть рик-ролл

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Sergey Dovzhenko

Лучшая новость за последнее время. Шикарно

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Виталий Курдюк

А что за мем?

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F-117

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3

Рикроллинг
Рикроллинг (англ. Rickrolling) или рикролл — интернет-мем, розыгрыш, зародившийся на имиджборде…
ru.wikipedia.org
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Troy

Хореография в те времена не очень была D

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Artemy

Видел его живьем в Лондоне.

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Дмитрий Т.

Если страховая заплатила ему меньше $10млн, то он продешевил. На ютубе у оригинального клипа миллиарды просмотров.

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Дмитрий Алтунин

Отличная новость! И клип!
Вот бы у нас Стас Михайлов рекламировал страховую. Ведь для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны. Стас может рекламировать всё, что угодно

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Maxim

И все таки классика незыблема

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Abdu Rz

классная новость из мира технологий и венчурного бизнеса

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