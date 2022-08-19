РБК: ФАС предложила поправки к законопроекту о едином операторе наружной рекламы и интернет-объявлений — отменить его Статьи редакции
Вместо создания единого оператора служба предлагает разделить контроль за размещением рекламы на щитах, электронных табло и транспорте.
- Поправки Федеральной антимонопольной службы фактически исключают понятие «единого оператора цифровых конструкций» и выводят из-под действия законопроекта классифайды, соцсети и другие сервисы, на которых можно размещать рекламу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источника на рынке и копию предложений ведомства.
- Из поправок ФАС следует, что заниматься размещением наружной рекламы на щитах, перетяжках и других конструкциях будут их владельцы. На электронных табло и с помощью проекций — операторы этих конструкций. Размещать рекламу на табло на транспорте будут отдельные операторы. Рекламу на земле и зданиях надо будет согласовывать с органами местного самоуправления.
- Антимонопольная служба создаст реестр операторов цифровых рекламных конструкций и динамических табло. В него смогут попасть только российские юрлица, где у зарубежных структур не более 25% голосующих акций. Также претенденты на включение в реестр должны иметь права на программы для размещения рекламы на цифровом носителе и не менее одного действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
- Информацию о программах для размещения рекламы операторы должны будут передавать в специальный реестр Роскомнадзора. Также они должны будут защищать персональные данные, не размещать информацию в целях совершения преступлений, разглашения гостайны, пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости, призывов к терроризму и другого, и бесплатно распространять социальную рекламу.
- Поправки к законопроекту должны были согласовать Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Минстрой, Минтранспорта и Минюст. Представитель ФАС отказался от комментариев. В Минцифры и Минюсте подтвердили, что получили проект поправок от ФАС, в последнем — направили на него заключение, но не пояснили какое.
- Законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать сообщения, поддержала в первом чтении Госдума. Авторы настаивают, что новая схема снизит эффект от санкций и защитит интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации». Второе чтение запланировано на 9 сентября.
- Предложения раскритиковал «Авито», представители рекламного рынка, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Яндекс», «Сбер» «Сколково» и Минцифры. Автор законопроекта в ответ на критику рассказал, что он нужен для борьбы с мошенниками, а рынку от него станет только лучше.
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Даже в фас охуели от такой наглости?
Этот прикол изначально был для отвлечения внимания! Теперь будут изображать здравомыслие!
ФАС все подает признаки адекватности
Фас, как насчёт монополии Московского метро? Требуем проложить новое метро для конкуренции
строй, или только на слова лев толстой ?
😮🥺😢😭 зачем ты так со мной?
Смех смехом, а в Токио, например, два метра: государственное и частное.
Надо разделить на разных операторов: оператор кольцевой линии, жёлтой ветки, зелёной и т.д.
Где-то ездил в таком метро, не очень удобно. Платишь за каждую ветку отдельно.
Так его проложили, пожалуйста, пользуйтесь Нижегородским, шах и мат
или омским
Не пытайтесь
Го в Москве еще одну Москву построим. А то че как лохи
Впервые ФАС что-то дельное предложил 🤷♂️
видать все 100500 других новостей с ФАС ты проигнорировал)
Как организовать единого рос... нет, оператора? Правильно — незачем его создавать! Было бы просто изумительно.
Только прислушаются ли к мнению ФАС сильно заинтересованные законодатели?
ФАС давно ручная и реагирует только на команду фас
ФАС, тут образовалась монополия на власть. Надо что-то делать.
А можно ещё и всю прошедшую часть этого года отменить заодно, а лучше как минимум последние 3,8 годика?
Давайте лучше 10
Стройка на время, бюджет навсегда 🤣🤣🤣🤣✌️👍
Неплохие поправки)) Радикальные можно сказать)
Ой-ой и что теперь будет? Заменят начальника ФАС?
Блять( в итоге авито не закроют к хуям? Жаль
Отменяй, отменяй нахуй
Интересно, а как в итоге дела у Авито?