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Маша Цепелева

РБК: ФАС предложила поправки к законопроекту о едином операторе наружной рекламы и интернет-объявлений — отменить его Статьи редакции

Вместо создания единого оператора служба предлагает разделить контроль за размещением рекламы на щитах, электронных табло и транспорте.

  • Поправки Федеральной антимонопольной службы фактически исключают понятие «единого оператора цифровых конструкций» и выводят из-под действия законопроекта классифайды, соцсети и другие сервисы, на которых можно размещать рекламу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источника на рынке и копию предложений ведомства.
  • Из поправок ФАС следует, что заниматься размещением наружной рекламы на щитах, перетяжках и других конструкциях будут их владельцы. На электронных табло и с помощью проекций — операторы этих конструкций. Размещать рекламу на табло на транспорте будут отдельные операторы. Рекламу на земле и зданиях надо будет согласовывать с органами местного самоуправления.
  • Антимонопольная служба создаст реестр операторов цифровых рекламных конструкций и динамических табло. В него смогут попасть только российские юрлица, где у зарубежных структур не более 25% голосующих акций. Также претенденты на включение в реестр должны иметь права на программы для размещения рекламы на цифровом носителе и не менее одного действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
  • Информацию о программах для размещения рекламы операторы должны будут передавать в специальный реестр Роскомнадзора. Также они должны будут защищать персональные данные, не размещать информацию в целях совершения преступлений, разглашения гостайны, пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости, призывов к терроризму и другого, и бесплатно распространять социальную рекламу.
  • Поправки к законопроекту должны были согласовать Минцифры, Минфин, МВД, Минэкономразвития, Минстрой, Минтранспорта и Минюст. Представитель ФАС отказался от комментариев. В Минцифры и Минюсте подтвердили, что получили проект поправок от ФАС, в последнем — направили на него заключение, но не пояснили какое.
  • Законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать сообщения, поддержала в первом чтении Госдума. Авторы настаивают, что новая схема снизит эффект от санкций и защитит интересы России «в связи с рисками распространения недостоверной информации». Второе чтение запланировано на 9 сентября.
  • Предложения раскритиковал «Авито», представители рекламного рынка, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Яндекс», «Сбер» «Сколково» и Минцифры. Автор законопроекта в ответ на критику рассказал, что он нужен для борьбы с мошенниками, а рынку от него станет только лучше.

#новость #фас

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26 комментариев
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 AIAIAI

Даже в фас охуели от такой наглости?

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Иван Серик

Этот прикол изначально был для отвлечения внимания! Теперь будут изображать здравомыслие!

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Walter Kovacs

ФАС все подает признаки адекватности

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Волоцкой Дмитрий

Фас, как насчёт монополии Московского метро? Требуем проложить новое метро для конкуренции

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AIAIAI

строй, или только на слова лев толстой ?

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Волоцкой Дмитрий

😮🥺😢😭 зачем ты так со мной?

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Император Нолимоций

Смех смехом, а в Токио, например, два метра: государственное и частное.

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Uuno Turhopuru

Надо разделить на разных операторов: оператор кольцевой линии, жёлтой ветки, зелёной и т.д.

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z0mb1e

Где-то ездил в таком метро, не очень удобно. Платишь за каждую ветку отдельно.

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Sergei Permiakov

Так его проложили, пожалуйста, пользуйтесь Нижегородским, шах и мат

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Aleksey Bobkov

или омским

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Sergei Permiakov

Не пытайтесь

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Боровков Евгений

Го в Москве еще одну Москву построим. А то че как лохи

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General Cacao

Впервые ФАС что-то дельное предложил 🤷‍♂️

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Данила Романов

видать все 100500 других новостей с ФАС ты проигнорировал)

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Вадим Д.

Как организовать единого рос... нет, оператора? Правильно — незачем его создавать! Было бы просто изумительно.
Только прислушаются ли к мнению ФАС сильно заинтересованные законодатели?

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DeepFakescovery channel

ФАС давно ручная и реагирует только на команду фас

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Yy Kk

ФАС, тут образовалась монополия на власть. Надо что-то делать.

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15 сантиметров в обхвате

А можно ещё и всю прошедшую часть этого года отменить заодно, а лучше как минимум последние 3,8 годика?

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Горка Тлетов

Давайте лучше 10

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Denchis Позитива

Стройка на время, бюджет навсегда 🤣🤣🤣🤣✌️👍

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Оксана Бакиева

Неплохие поправки)) Радикальные можно сказать)

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Аккуратный кран

Ой-ой и что теперь будет? Заменят начальника ФАС?

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Anton

Блять( в итоге авито не закроют к хуям? Жаль

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Всеобщий яд

Отменяй, отменяй нахуй

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Karol

Интересно, а как в итоге дела у Авито?

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