Единственный кандидат на роль единого оператора наружной рекламы и объявлений назвал законопроект «нужным и важным» Статьи редакции
Глава Russ Outdoor считает, что критики поправок не хотят прозрачности рынка.
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- В июле 2022 года Госдума поддержала в первом чтении законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать показ. Единственная компания, подходящая под критерии оператора, — Russ Outdoor. Директор компании Роберт Мирзоян в интервью РБК прокомментировал инициативу.
Закон «своевременен», а монополизации рынка бояться не стоит
- По словам Мирзояна, инициатором законопроекта «было государство», а сама компания не видела документ до его внесеня. При этом Russ Outdoor поддерживает инициативу.
- У компании есть и замечания: например, нет ясности насчёт оплаты за размещение рекламы через единого оператора. «Все должны четко понимать: оно будет бесплатным», — заявил Мирзоян. Как будут устанавливаться цифровые конструкции, тоже неясно.
- Russ Outdoor не видит для себя никаких рисков. На вопрос о привилегиях для будущего оператора Мирзоян ответил, что компания работает на рынке наружной рекламы почти 30 лет, и за это время было «немало перемен и нововведений».
- Законопроект раскритиковали «Авито» и 60 представителей индустрии, «Яндекс» и «Сбер», Российский союз промышленников и предпринимателей и другие. По данным РБК, ФАС предложила поправки, которые фактически исключают понятие «единого оператора» и выводят из-под действия законопроекта классифайды. Критики говорят среди прочего, что законопроект приведёт к монополизации рынка. Мирзоян так не считает.
- Он предположил, что конкуренты выступили против поправок, поскольку не хотят, чтобы рынок наружной рекламы был прозрачным.
- На вопрос о том, почему единому оператору предложили заниматься ещё и сервисами объявлений, Мирзоян ответил, что «такого понимания у нас пока нет». При этом Russ Outdoor «далека от классифайдов, и понятно почему».
Ага, ещё бы он отказался )
О каком рынке оно говорит, если будет только один оператор?
простом советском
Я и есть рынок! - Роберт Мирзоян (еще один монополист из Грузии)
Ощущение, что я сплю
«Видите, видите — рынок одобряет!»
Ответили депутаты на это заявление
Ожидаемо. 😊
Где бабло, там армяне
Ну еще бы! Он сам же этот законопроект и придумал)
Быть того не может! Чтобы тот, под кого закон, есть такое ощущение, писали, от него и отказался.
Теперь объявления будет согласовывать товарищ майор? А то вдруг в описании продажи утюга напишут "Слава Украине"
Утюг желто синий продавать будут
Цирк с конями
И нардами
вот это поворот!
ага, уж единственный оператор полностью прлзрачным будет, с полной выкладкой кто, сколько и на каких условиях...
Да введите отдельного цензора и закончите этот дурацкий процесс.
Действительно
Вопрос знатокам: Роберт Мирзоян не родственник ли, часом, кого из АП, думы или правительства? (-:
Он дружок Бекхана Барахоева, еще одного пидораса из госдуры
Ну еще бы, единственный кто подходит под требования был бы против, уж совсем людей за идиотов, то не считайте. Украиной долго прикрываться не получится
Читать как "ура, халявное бабло"
Аутдор, занимайтесь аутдором.