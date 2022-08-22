Наша страна занимает одну шестую мировой суши, а цифровых экранов у нас существенно меньше, чем где-либо еще. На более 70 тысяч разных конструкций около 3 тысяч экранов. Почему? Наши коллеги говорят, что единый оператор приведет к монополизации. Это же бред. Экранов нет, потому что экономически это невыгодно.