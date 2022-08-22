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Логический кубок

Единственный кандидат на роль единого оператора наружной рекламы и объявлений назвал законопроект «нужным и важным» Статьи редакции

Глава Russ Outdoor считает, что критики поправок не хотят прозрачности рынка.

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  • В июле 2022 года Госдума поддержала в первом чтении законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать показ. Единственная компания, подходящая под критерии оператора, — Russ Outdoor. Директор компании Роберт Мирзоян в интервью РБК прокомментировал инициативу.

Закон «своевременен», а монополизации рынка бояться не стоит

  • По словам Мирзояна, инициатором законопроекта «было государство», а сама компания не видела документ до его внесеня. При этом Russ Outdoor поддерживает инициативу.

Этот закон нужен, своевременен и важен. В текущих условиях («спецоперации» в Украине) повышается значимость модерации и контроля за публикуемым контентом. Именно этим и будет заниматься единый оператор. Эти процедуры должны быть централизованными. Особенный плюс в законопроекте — единое программное обеспечение, единый софт.

Роберт Мирзоян, директор Russ Outdoor
  • У компании есть и замечания: например, нет ясности насчёт оплаты за размещение рекламы через единого оператора. «Все должны четко понимать: оно будет бесплатным», — заявил Мирзоян. Как будут устанавливаться цифровые конструкции, тоже неясно.
  • Russ Outdoor не видит для себя никаких рисков. На вопрос о привилегиях для будущего оператора Мирзоян ответил, что компания работает на рынке наружной рекламы почти 30 лет, и за это время было «немало перемен и нововведений».
  • Законопроект раскритиковали «Авито» и 60 представителей индустрии, «Яндекс» и «Сбер», Российский союз промышленников и предпринимателей и другие. По данным РБК, ФАС предложила поправки, которые фактически исключают понятие «единого оператора» и выводят из-под действия законопроекта классифайды. Критики говорят среди прочего, что законопроект приведёт к монополизации рынка. Мирзоян так не считает.

Наша страна занимает одну шестую мировой суши, а цифровых экранов у нас существенно меньше, чем где-либо еще. На более 70 тысяч разных конструкций около 3 тысяч экранов. Почему? Наши коллеги говорят, что единый оператор приведет к монополизации. Это же бред. Экранов нет, потому что экономически это невыгодно.

Роберт Мирзоян, директор Russ Outdoor
  • Он предположил, что конкуренты выступили против поправок, поскольку не хотят, чтобы рынок наружной рекламы был прозрачным.
  • На вопрос о том, почему единому оператору предложили заниматься ещё и сервисами объявлений, Мирзоян ответил, что «такого понимания у нас пока нет». При этом Russ Outdoor «далека от классифайдов, и понятно почему».
Источник: adindex.ru

#новость #авито #russoutdoor

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27 комментариев
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 Алекс И

Ага, ещё бы он отказался )

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Zamir Saidov

О каком рынке оно говорит, если будет только один оператор?

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Aleksey Bobkov

простом советском

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Иван Серик
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BLVCK SQUARE

Я и есть рынок! - Роберт Мирзоян (еще один монополист из Грузии)

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Мурад Муртазалиев

Ощущение, что я сплю

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Святослав Польшин

«Видите, видите — рынок одобряет!»
Ответили депутаты на это заявление

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Roman Missetskiy
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Сексорцист Милфхантерович

Ожидаемо. 😊

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Николай Коллайдер

Где бабло, там армяне

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Пришелец 4

Ну еще бы! Он сам же этот законопроект и придумал)

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Вадим Д.

Быть того не может! Чтобы тот, под кого закон, есть такое ощущение, писали, от него и отказался.

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Alex R

Теперь объявления будет согласовывать товарищ майор? А то вдруг в описании продажи утюга напишут "Слава Украине"

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Игорь Протасов

Утюг желто синий продавать будут

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Alexey QuQu

Цирк с конями

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Никита Климанов

И нардами

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Aleksey Bobkov

вот это поворот!

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Александр Иванов

ага, уж единственный оператор полностью прлзрачным будет, с полной выкладкой кто, сколько и на каких условиях...

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Александр Широков
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Гальгомеж Тындербаев
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Igor Kowalski

Да введите отдельного цензора и закончите этот дурацкий процесс.

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Виктор Парубец

Действительно

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Вадим Д.

Вопрос знатокам: Роберт Мирзоян не родственник ли, часом, кого из АП, думы или правительства? (-:

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z0mb1e

Он дружок Бекхана Барахоева, еще одного пидораса из госдуры

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Serpantin74

Ну еще бы, единственный кто подходит под требования был бы против, уж совсем людей за идиотов, то не считайте. Украиной долго прикрываться не получится

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Псков Бурито

Читать как "ура, халявное бабло"

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Фокс Йовович

Аутдор, занимайтесь аутдором.

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