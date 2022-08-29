Популярность рекламы в Telegram-каналах в первом полугодии 2022 года выросла в два раза — исследование Статьи редакции
Самые популярные темы — досуг, продажа техники и мебели и сфера образования.
- С января по июнь 2022 года количество пользователей, заинтересованных в размещении нативных публикаций в мессенджере, выросло до 80 тысяч (в первом полугодии 2021-го было 42,8 тысяч). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование биржи рекламы в Telegram-каналах Telega.in и сервиса управления контекстной рекламой eLama. Под «интересом» компании подразумевают количество регистраций в Telegra.in за этот период.
- В исследовании привели также три крупнейших группы рекламодателей: 10% — туристическая отрасль, гостинично-ресторанный бизнес и индустрия мероприятий, 9,5% просили рекламировать бытовую технику и химию, мебель и текстиль, 7,2% продвигали образовательные услуги. Среди популярных отраслей есть и b2b-игроки: оптовые продавцы, поставщики оборудования и промышленники. Их долю исследователи не называют.
- В июле 2022 года оборот рекламы в Telegram не падал ниже январских значений и в некоторых направлениях заметно подрос. В категории «Дети и родители» — на 38%, в «Интернет и технологии» — на 21%, в тематике «Бизнес и стартапы» — на 19%.
- За первые полгода 2022 года средняя стоимость тысячи показов (CPM) снизилась на 4-7% в большинстве категорий. Причина — приток подписчиков после блокировок зарубежных соцсетей и рост общего числа просмотров. Цена на рекламу в первом квартале менялась незначительно, но уже в апреле-июне выросла, и CPM увеличился на 12% по сравнению с январём-мартом. Самая высокая стоимость СРМ в разделе «Инвестиций»: 3398 рублей, на 1% ниже, чем в январе.
- В июле самой крупной по обороту стала реклама в категории «Новости и СМИ» — 7,6%. Второе место заняло продвижение бизнеса и стартапов — 6,1%, а третье — категория «Дети и родители», 4,9%. Тематика инвестиций, лидирующая в январе, оказалась на восьмом месте с долей 3,6%. Самый заметный прирост оборота аналитики наблюдали в группах «Культура и события», где он вырос в 37 раз, и «Работа и вакансии» — она увеличилась в 16 раз.
- Опрошенные «Коммерсантом» рекламодатели ещё в июне заявляли, что продолжают заказывать рекламу у блогеров в запрещённых в России соцсетях, поскольку не видят в этом нарушения законов. Но авторы исследования считают, что мессенджер всё равно останется востребованной рекламной площадкой и будет привлекать в том числе малый и средний бизнес «доступной стоимостью».
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Ждём стену в телеге и всё по новой да Паш?))
Ну было 40 тыщ за полгода, стало 80 тыщ. Какие-то числа совсем малюсенькие.
С каких пор 80 тысяч рекламодателей это мало?
Если речь о рекламе в России, то ничего удивительного. Каналов-то рекламных (работающих) сильно поубавилось.
думаю всё дело в том что выросла популярность самих телеграмм каналов и телеги в целом,после блокировки инсты
Поддерживаю! Даже практически каждая звезда завела себе тг канал. Я даже по себе замечаю, что больше сидеть там начала.
Мало того, что рекламных размещений в каналах стало больше, так еще и внутренняя реклама Телеги снизила лимиты на рекламный бюджет. Скоро все потонет в ней))
Кстати вчера опубликовал по этой теме заметку на VC https://vc.ru/u/93158-dmitriy-begovatov/490782-kak-zarabotat-na-telegram-kanale-platnaya-podpiska-ili-reklama
скоро превратится в вк)
Если раньше Дурова просили вернуть стену, то сейчас будем просить вернуть старый добрый телеграмм))