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Маша Цепелева

ИТ-компании смогут компенсировать расходы на рекламу в «Яндексе», «ВКонтакте» и на других площадках Статьи редакции

Государство вернёт до 1 млн рублей затрат каждой компании.

  • Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) примет заявки на софинансирование рекламы российских ИТ-продуктов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минцифры Максима Паршина. Пока программа работает в пилотном режиме, полноценно запустится с октября.

В приоритете продукты, которые создавались в рамках господдержки, но необязательно. У вас есть продукт и вы понимаете, что у него потенциально массовый потребитель, имеет смысл его продвигать через электронные площадки, поисковики и другие инструменты, соответственно, обращаетесь в РФРИТ. Сейчас — в пилотном режиме, в ближайшее время будет запущено в массовом режиме.

Максим Паршин, замглавы Минцифры
  • Деньги выделят на рекламу в «Яндексе», «ВКонтакте», на «иви», площадке myTraget, сайте CNews и в газете «Ведомости». Заявки от компаний начнут принимать в октябре 2022 года, срок рассмотрения —до 30 дней.
  • Государство сможет компенсировать до 1 млн рублей, после пилотного режима сумму могут увеличить. На программу направлено почти 1,5 млрд рублей.
  • В январе 2022 года «Яндекс», ФАС и участники интернет-коалиции заключили мировое соглашение по делу о колдунщиках. Одно и его условий — компания выплатит 1,5 млрд рублей РФРИТ на гранты малым ИТ-компаниям для продвижения в интернете.

#новость #яндекс #вконтакте #минцифры #ит

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26 комментариев
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 Никита Мардюков

1 миллион это ж практически нихуя в масштабах таких компаний

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Владислав

Ну не сказал бы, у нас IT стартап, в реестре есть - для нас 1 млн существенная помощь, лучше чем ничего

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Армен Арзуманян

И даже наверно очень нужен и большое спасибо за такую инициативу с реальной поддержкой.

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Владислав

Армен, именно +

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Платон Щукин

А что парня минусите?

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Владислав

Первый комментарий выложил тут, крещение видимо такое)

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Армен Арзуманян

Это очень хорошо, как для самих IT Компани так и для площадок Яндекс, Мэйл. А по вопросу мало это или нет - это очень много по сравнению с ничем и это реальная поддержка, а ваш матный слэнг ну совсем не приемлем и главное не уместен.

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Александр

Особенно для яндекса и майла это хорошо - больше рекламы и Выше ставки.... По сути придумали схему как перевести 1,5 млрд. из гос. бюджета в карманы нужных людей...
Ведь IT может, например, рекламировать игрушки, а не полезные программы....
И тут возникает вопрос - почему продажу игр должны поддерживать из гос. бюджета и почему только IT компаниям, а не всем кто, что-то производит...

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Армен Арзуманян

Это уже второй вопрос, как проконтролировать, почему те а не эти и я предположу что будет ещё куча разъяснений и привлечение к ответственности желающих освоить этот миллион, но это уже потом, а сейчас есть правильная инициатива и попытки со стороны государства как то удержать, заинтересовать тех специалистов которые планируют либо уже уехали.... Я не сторонник видеть во всем плохое .., иначе можно уподобиться массе заряженных ботов которые повсеместно критикуют любые инициативы со стороны различных ведомств.

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Цкуро Бесцветный

А чем игрушки не полезные, если с них компания получает прибыль и платит налоги в бюджет?

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Свежерег Июньский

вы там не охуели? если бы мне возместили лям на рекламу, я был бы счастлив, но вместо этого все плюшки ёбаным ITшникам которые единственные на плаву остались.

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Roman Vasilev

Да где они там остались то, вон даже Яндекс главную сменил, потому что у папы есть хороший административный ресурс
но да, можно было бы раздать и швеям, кондитерам и проч малому бизнесу, особенно тем кто рекламировался в запрещенной сети с фотографиями

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Роман Шепелев

Но лучше чем ничего...

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Кит

в каких таких? Что все миллионеры?)

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Влад Борщ

Лишний раз показывает, что "там" нихуя не понимают как работают такие компании и что им вообще нужно. Это же ЦЕЛЫЙ МИЛЬЁН!!!1! А то, что этот мильён это бюджет может быть за один день - им пофиг.

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Anton Ryzhenko
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Платон Щукин

Для тестирования каналов вот прямо достаточно.

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Псков Бурито

Нормальные деньги для SMB

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Konstantin V

Потом начнется:
-только если у вас n сотрудников в компании
-только если реклама была такого формата
-только если вы не верблюд

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Александр Иванов

если продукт при гос поддержке, то нафига ему вообще реклама?

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ru.lucky

Если в разработку продукта были привлечены инвестиции в виде гос. грантов, то логично, что для дальнейшей работы и развития?
В том же Сколково таких стартапов десятки.

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Вадим Д.

Идея отличная. Но! Благодаря наместнику бога реестров – Максуту – небольшим компаниям получить статус ИТ со всеми плюшками всё сложнее.
Получается, рекламные бюджеты будут компенсировать довольно крупным игрокам.
В любом случае, кто-то сможет направить эти деньги на развитие и работу. Лишь бы не попилили всё по дороге, создав ещё один реестр из «нужных» ИТ-компаний.

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Влад Шушкевич

Неплохая возможность вывести бабки из компании, что б налоги не платить, так потом их ещё и вернут.

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Солт Иов

Если у нас будет миллион для рекламы, мы поластрахани поимеем

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Псков Бурито

Берешь госденьги и даешь их своим любимым компаниям. Профит

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Псков Бурито

На самом то деле нужно было просто выдавать тот же 1м на рекламу, компаниям из бизнес-акселераторов, а не всем подряд. Т.е. какой-то приоритет все же должен быть

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