ИТ-компании смогут компенсировать расходы на рекламу в «Яндексе», «ВКонтакте» и на других площадках Статьи редакции
Государство вернёт до 1 млн рублей затрат каждой компании.
- Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) примет заявки на софинансирование рекламы российских ИТ-продуктов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минцифры Максима Паршина. Пока программа работает в пилотном режиме, полноценно запустится с октября.
- Деньги выделят на рекламу в «Яндексе», «ВКонтакте», на «иви», площадке myTraget, сайте CNews и в газете «Ведомости». Заявки от компаний начнут принимать в октябре 2022 года, срок рассмотрения —до 30 дней.
- Государство сможет компенсировать до 1 млн рублей, после пилотного режима сумму могут увеличить. На программу направлено почти 1,5 млрд рублей.
- В январе 2022 года «Яндекс», ФАС и участники интернет-коалиции заключили мировое соглашение по делу о колдунщиках. Одно и его условий — компания выплатит 1,5 млрд рублей РФРИТ на гранты малым ИТ-компаниям для продвижения в интернете.
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1 миллион это ж практически нихуя в масштабах таких компаний
Ну не сказал бы, у нас IT стартап, в реестре есть - для нас 1 млн существенная помощь, лучше чем ничего
И даже наверно очень нужен и большое спасибо за такую инициативу с реальной поддержкой.
Армен, именно +
А что парня минусите?
Первый комментарий выложил тут, крещение видимо такое)
Это очень хорошо, как для самих IT Компани так и для площадок Яндекс, Мэйл. А по вопросу мало это или нет - это очень много по сравнению с ничем и это реальная поддержка, а ваш матный слэнг ну совсем не приемлем и главное не уместен.
Особенно для яндекса и майла это хорошо - больше рекламы и Выше ставки.... По сути придумали схему как перевести 1,5 млрд. из гос. бюджета в карманы нужных людей...
Ведь IT может, например, рекламировать игрушки, а не полезные программы....
И тут возникает вопрос - почему продажу игр должны поддерживать из гос. бюджета и почему только IT компаниям, а не всем кто, что-то производит...
Это уже второй вопрос, как проконтролировать, почему те а не эти и я предположу что будет ещё куча разъяснений и привлечение к ответственности желающих освоить этот миллион, но это уже потом, а сейчас есть правильная инициатива и попытки со стороны государства как то удержать, заинтересовать тех специалистов которые планируют либо уже уехали.... Я не сторонник видеть во всем плохое .., иначе можно уподобиться массе заряженных ботов которые повсеместно критикуют любые инициативы со стороны различных ведомств.
А чем игрушки не полезные, если с них компания получает прибыль и платит налоги в бюджет?
вы там не охуели? если бы мне возместили лям на рекламу, я был бы счастлив, но вместо этого все плюшки ёбаным ITшникам которые единственные на плаву остались.
Да где они там остались то, вон даже Яндекс главную сменил, потому что у папы есть хороший административный ресурс
но да, можно было бы раздать и швеям, кондитерам и проч малому бизнесу, особенно тем кто рекламировался в запрещенной сети с фотографиями
Но лучше чем ничего...
в каких таких? Что все миллионеры?)
Лишний раз показывает, что "там" нихуя не понимают как работают такие компании и что им вообще нужно. Это же ЦЕЛЫЙ МИЛЬЁН!!!1! А то, что этот мильён это бюджет может быть за один день - им пофиг.
Для тестирования каналов вот прямо достаточно.
Нормальные деньги для SMB
Потом начнется:
-только если у вас n сотрудников в компании
-только если реклама была такого формата
-только если вы не верблюд
если продукт при гос поддержке, то нафига ему вообще реклама?
Если в разработку продукта были привлечены инвестиции в виде гос. грантов, то логично, что для дальнейшей работы и развития?
В том же Сколково таких стартапов десятки.
Идея отличная. Но! Благодаря наместнику бога реестров – Максуту – небольшим компаниям получить статус ИТ со всеми плюшками всё сложнее.
Получается, рекламные бюджеты будут компенсировать довольно крупным игрокам.
В любом случае, кто-то сможет направить эти деньги на развитие и работу. Лишь бы не попилили всё по дороге, создав ещё один реестр из «нужных» ИТ-компаний.
Неплохая возможность вывести бабки из компании, что б налоги не платить, так потом их ещё и вернут.
Если у нас будет миллион для рекламы, мы поластрахани поимеем
Берешь госденьги и даешь их своим любимым компаниям. Профит
На самом то деле нужно было просто выдавать тот же 1м на рекламу, компаниям из бизнес-акселераторов, а не всем подряд. Т.е. какой-то приоритет все же должен быть