В приоритете продукты, которые создавались в рамках господдержки, но необязательно. У вас есть продукт и вы понимаете, что у него потенциально массовый потребитель, имеет смысл его продвигать через электронные площадки, поисковики и другие инструменты, соответственно, обращаетесь в РФРИТ. Сейчас — в пилотном режиме, в ближайшее время будет запущено в массовом режиме.