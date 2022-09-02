Приготовьтесь к презентации Apple. Вы попадёте в мир, где люди будут оборачивать головы… но не в вашу сторону. Где смартфон с камерой с самым высоким разрешением… будет в чьём-то другом кармане. Где эпический снимок Луны, который соберёт все лайки… будет не вашим. А всё потому, что эти инновации ещё не скоро появятся в iPhone. Но они уже здесь, в Galaxy.