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Samsung высмеяла iPhone 14 в рекламе за отсутствие инноваций — Apple ещё не представила смартфон Статьи редакции

Такой «троллинг» уже стал традицией для южнокорейской компании.

  • В начале сентября 2022 года Samsung US выпустила рекламный ролик, посвящённый смартфонам Galaxy S22 Ultra и Z Flip4. В видео компания сравнила устройства с ещё не анонсированным iPhone 14, заранее высмеяв гаджет за отсутствие инноваций.

Приготовьтесь к презентации Apple. Вы попадёте в мир, где люди будут оборачивать головы… но не в вашу сторону. Где смартфон с камерой с самым высоким разрешением… будет в чьём-то другом кармане. Где эпический снимок Луны, который соберёт все лайки… будет не вашим. А всё потому, что эти инновации ещё не скоро появятся в iPhone. Но они уже здесь, в Galaxy.

из рекламы Samsung

  • В своём ролике Samsung заранее «потроллила» iPhone следующего поколения, презентация которого состоится 7 сентября.

Ролик Samsung US
  • Компания не первый раз выпускает подобные видео, в которых напрямую сравнивает свои устройства с Apple. При этом Samsung часто критикуют за такие ролики, однако южнокорейский производитель продолжает проводить агрессивную рекламную кампанию.

#новость #samsung #apple

3171 просмотров
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58 комментариев
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 Mike

ну да, ну да) Все эти раскладушки и стократные зумы конечно же очень всем нужны, как же жили раньше-то без них.
Когда Samsung собирается попасть в мир, где флагманы поддерживаются больше 2-3 лет?) В мир, где флагману не нужно 8 гигов оперативки, чтобы минимально вывозить? В мир с полноценной экосистемой, где всё просто работает?

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lakoros

раскладушки нужны. Это новая технологическая фича. Но вот в обычная серии галактики S из года в год одно и тоже.

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2 комментария
Text Body

Самсунг поддерживает свои флагманы пять лет, с разморозкой вас

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3 комментария
режу укроп
2-3 лет

Элитные яблочники настолько бедные, что телефон меняют раз в 10 лет.

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5 комментариев
Alex

Одной кнопки для мышки вполне достаточно.

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4 комментария
Andres Orumets

Мой ноут 9, кстати, трехлетка уже, обновляется регулярно и ни разу не глюканул. а сколько в нем оперативки - по барабану... тащит все без тормозов

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Bruce Robertson

Сейчас бы смеяться компании, которая на весь мир релизнула пожароопасный телефон, который чуть ли не взрывался в руках (такого фейла не было ни у кого более), которая до сих пор ходит кланяться гуглу и продукты которой становятся глючным неликвидным говном уже через год использования, а после 3 лет и вовсе перестают поддерживать последнюю версию ОС.

С таким раскладом эти "высмеивания" выглядят жалко. Особенно со стороны такого техногиганта как Самсунг.

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Ильяс
Сейчас бы смеяться компании, которая на весь мир релизнула пожароопасный телефон

Не разбирался в чем тогда было дело, но обычно такова цена инноваций. Вспомнилась история с коробой передач DSG от фольцвагена, которая в первой версии больше 20К пройти не могла.

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Вася Пражкин

- Где вы видите инновации, алё?
- Так смартфон же еще не вышел..
- Вот мы и говорим, где вы видите инновации?

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Duck

Л - Логика, ёбт.

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John Doe

помниться уже кое-кто хоронил iPhone...

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Сергей Опанасенко

Вот зачем? Я же только распродал все свои винфоны. Теперь опять хочу что-нибудь купить. Lumia 930, например.

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togirami

А упоминать другую компания как антигероя в своей рекламе это не нарушение закона?

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Нужный фитиль

У нас нельзя, в США по моему, можно. Чем постоянно пользовались Бургер Кинг и др. Может и в Европе можно..

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John Doe

В США это норма - Pepsi vs Coca-cola это вечная битва.

p.s. Apple vs PC тоже, но там вроде как PC абстрактный персонаж.

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danil nik

Когда реклама на ютубе в рф ещё была, когда смотрел ролики на айтишную тематику на английском, постоянно видел рекламу, в которой хуесосят jira за ее тормознутость, предлагая более легкое решение

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Александр Соколов

Mercedes vs BMW очень крутые сражения в рекламе

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Максим Сидоренко

Тролленг высшего уровня от самсунга🤦‍♂️

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Евгений Леутин

Срач фанатов Apple с фанатами Samsung через 3...2..., а сорян, уже.

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Den

Да по факту уже несколько лет особых инноваций и нет у производителей. Какой-то революции не происходит. У кого-то камера получше, у кого-то оптимизация и так далее. Меняются процессоры, которые на 5-15 процентов отличаются от предыдущих и все. Если бы кто-нибудь придумал технологии как например такие телефоны пустить в серию по адекватной цене, это был бы прорыв

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Dima

Выглядит как что то бесполезное.

По факту телефоны в сочетании с беспроводными наушниками и Смарт часами в данный момент практически достигли своего идеала по фром фактору. Что то новое как у вас на картинки это неудобные изменения ради изменений. Реально смартфоны улучшить можно только вкручивая новый проц, камеры, софт и экран с батарейкой получше.

Набирать на такой клавиатуре как у вас на рендоре и читать на таком экране это страдания. А если лень доставать телефон из кармана/рюкзака то есть часы и гарнитура.

Собственно это и у самсунга видно. Гибкий экран они сделали как технологию, а зачем он им так и не могут понять. То книжку сделают неудобную то толстую раскладушку

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Аким Гребенкин

А как использовать эту штуку, кроме как в той олдовой шутке, где обмотать его вокруг известно чего и звонить.

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Timur

а если у юзера только одна рука?

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Деревенский паук например

Сабака лает, караван идёт

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Anton Ivanov

Сначала высмеивают, а в следующем поколении скопируют, проходили

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Кузьмич

И чего скопируют?

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3 комментария
Александр Голубев

Тоже подумал, что хуебень какая то.

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Nikolay

За инновациями это к Ростеху. Чего к Апплу то дое.....сь.

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Байков Дмитрий

Явная проблема - упоминание другого бренда в своей рекламе.

1-ое: ты рекламируешь его бесплатно
2-ое: ставишь его Выше себя, как конкурента

Такой рекламой можно подниматься на уровень выше, но всегда быть ниже конкурента, которого упоминаешь. Пример: Бургер Кинг

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Извинись

Я больше не поведусь, Самсунг.

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Антон Кузьмин

Если честно не думаю что на 14 айфон можно будет Луну нормально сфотать, когда там телескопический объектив обещают - к пятнадцатому?

С другой стороны не то чтобы это сильно частый кейс))

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Екатерина Продавцова

Айфон сразу вторую сторону Луны фотографировать будет

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Bacceti Sphodromantis

Ну, во-первых, у Самсунга теперь есть Гнусмас…

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Геннадий Петраков

Не поддерживаю эппл, но такая реклама конечно сам Самсунг в не оч выгодном свете выставляет.

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Драка вегетарианца с людоедом

честно, со стороны этот традиционный троллинг Самсунга еще с прошлого десятилетия напоминал на сцену из «безумцев»

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Дмитрий Войнов

Яблочники против андроидов.
Андроиды против яблочников.

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Sunlighthell

Самсунг высмеивал то, что Яблоко убрало 3.5 джек, на следующий год сами его убрали. Высмеивали то, что телефоны теперь продаются без зарядного устройства, потом сами стали так делать.

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Darth Swordman

Вся суть:
https://www.youtube.com/shorts/LhWIFaiZwY8

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Melias

Меня вот в предварительном анонсе Эппл порадовала цена - от 699 до 1699 евро за топ модель. Планка всё сдвигается и сдвигается вверх, хотя функционал особо не меняется. И разница с вполне приличной, а в чем-то даже лучшей трубкой типа Pocofon X4 уже достигает от 2.5 раз с самым скромным айфоном до 7 раз с топом.
При этом дольше 3 лет трубку активно использовать почти невозможно, аккум уходит да и морально всё дряхлеет, т.е. такие деньги просят за довольно недолговечную штуку.

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Абырвалг Абырвалг

И вообще, ксяоми топ за свои деньги.

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Екатерина Продавцова

Так на вторичке толкнуть? Единственная ликвидная электроника которую покупают. В свое время LG G2 продавала около 2х месяцев, где позже айфоны от 5s до 10xr уходили у меня через сутки.

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