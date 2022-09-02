Samsung высмеяла iPhone 14 в рекламе за отсутствие инноваций — Apple ещё не представила смартфон Статьи редакции
Такой «троллинг» уже стал традицией для южнокорейской компании.
В начале сентября 2022 года Samsung US выпустила рекламный ролик, посвящённый смартфонам Galaxy S22 Ultra и Z Flip4. В видео компания сравнила устройства с ещё не анонсированным iPhone 14, заранее высмеяв гаджет за отсутствие инноваций.
В своём ролике Samsung заранее «потроллила» iPhone следующего поколения, презентация которого состоится 7 сентября.
- Компания не первый раз выпускает подобные видео, в которых напрямую сравнивает свои устройства с Apple. При этом Samsung часто критикуют за такие ролики, однако южнокорейский производитель продолжает проводить агрессивную рекламную кампанию.
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ну да, ну да) Все эти раскладушки и стократные зумы конечно же очень всем нужны, как же жили раньше-то без них.
Когда Samsung собирается попасть в мир, где флагманы поддерживаются больше 2-3 лет?) В мир, где флагману не нужно 8 гигов оперативки, чтобы минимально вывозить? В мир с полноценной экосистемой, где всё просто работает?
раскладушки нужны. Это новая технологическая фича. Но вот в обычная серии галактики S из года в год одно и тоже.
Самсунг поддерживает свои флагманы пять лет, с разморозкой вас
Элитные яблочники настолько бедные, что телефон меняют раз в 10 лет.
Одной кнопки для мышки вполне достаточно.
Мой ноут 9, кстати, трехлетка уже, обновляется регулярно и ни разу не глюканул. а сколько в нем оперативки - по барабану... тащит все без тормозов
Сейчас бы смеяться компании, которая на весь мир релизнула пожароопасный телефон, который чуть ли не взрывался в руках (такого фейла не было ни у кого более), которая до сих пор ходит кланяться гуглу и продукты которой становятся глючным неликвидным говном уже через год использования, а после 3 лет и вовсе перестают поддерживать последнюю версию ОС.
С таким раскладом эти "высмеивания" выглядят жалко. Особенно со стороны такого техногиганта как Самсунг.
Не разбирался в чем тогда было дело, но обычно такова цена инноваций. Вспомнилась история с коробой передач DSG от фольцвагена, которая в первой версии больше 20К пройти не могла.
- Где вы видите инновации, алё?
- Так смартфон же еще не вышел..
- Вот мы и говорим, где вы видите инновации?
Л - Логика, ёбт.
помниться уже кое-кто хоронил iPhone...
Вот зачем? Я же только распродал все свои винфоны. Теперь опять хочу что-нибудь купить. Lumia 930, например.
А упоминать другую компания как антигероя в своей рекламе это не нарушение закона?
У нас нельзя, в США по моему, можно. Чем постоянно пользовались Бургер Кинг и др. Может и в Европе можно..
В США это норма - Pepsi vs Coca-cola это вечная битва.
p.s. Apple vs PC тоже, но там вроде как PC абстрактный персонаж.
Когда реклама на ютубе в рф ещё была, когда смотрел ролики на айтишную тематику на английском, постоянно видел рекламу, в которой хуесосят jira за ее тормознутость, предлагая более легкое решение
Mercedes vs BMW очень крутые сражения в рекламе
Тролленг высшего уровня от самсунга🤦♂️
Срач фанатов Apple с фанатами Samsung через 3...2..., а сорян, уже.
Да по факту уже несколько лет особых инноваций и нет у производителей. Какой-то революции не происходит. У кого-то камера получше, у кого-то оптимизация и так далее. Меняются процессоры, которые на 5-15 процентов отличаются от предыдущих и все. Если бы кто-нибудь придумал технологии как например такие телефоны пустить в серию по адекватной цене, это был бы прорыв
Выглядит как что то бесполезное.
По факту телефоны в сочетании с беспроводными наушниками и Смарт часами в данный момент практически достигли своего идеала по фром фактору. Что то новое как у вас на картинки это неудобные изменения ради изменений. Реально смартфоны улучшить можно только вкручивая новый проц, камеры, софт и экран с батарейкой получше.
Набирать на такой клавиатуре как у вас на рендоре и читать на таком экране это страдания. А если лень доставать телефон из кармана/рюкзака то есть часы и гарнитура.
Собственно это и у самсунга видно. Гибкий экран они сделали как технологию, а зачем он им так и не могут понять. То книжку сделают неудобную то толстую раскладушку
А как использовать эту штуку, кроме как в той олдовой шутке, где обмотать его вокруг известно чего и звонить.
а если у юзера только одна рука?
Сабака лает, караван идёт
Сначала высмеивают, а в следующем поколении скопируют, проходили
И чего скопируют?
Тоже подумал, что хуебень какая то.
За инновациями это к Ростеху. Чего к Апплу то дое.....сь.
Явная проблема - упоминание другого бренда в своей рекламе.
1-ое: ты рекламируешь его бесплатно
2-ое: ставишь его Выше себя, как конкурента
Такой рекламой можно подниматься на уровень выше, но всегда быть ниже конкурента, которого упоминаешь. Пример: Бургер Кинг
Я больше не поведусь, Самсунг.
Если честно не думаю что на 14 айфон можно будет Луну нормально сфотать, когда там телескопический объектив обещают - к пятнадцатому?
С другой стороны не то чтобы это сильно частый кейс))
Айфон сразу вторую сторону Луны фотографировать будет
Ну, во-первых, у Самсунга теперь есть Гнусмас…
Не поддерживаю эппл, но такая реклама конечно сам Самсунг в не оч выгодном свете выставляет.
честно, со стороны этот традиционный троллинг Самсунга еще с прошлого десятилетия напоминал на сцену из «безумцев»
Яблочники против андроидов.
Андроиды против яблочников.
Самсунг высмеивал то, что Яблоко убрало 3.5 джек, на следующий год сами его убрали. Высмеивали то, что телефоны теперь продаются без зарядного устройства, потом сами стали так делать.
Вся суть:
https://www.youtube.com/shorts/LhWIFaiZwY8
Меня вот в предварительном анонсе Эппл порадовала цена - от 699 до 1699 евро за топ модель. Планка всё сдвигается и сдвигается вверх, хотя функционал особо не меняется. И разница с вполне приличной, а в чем-то даже лучшей трубкой типа Pocofon X4 уже достигает от 2.5 раз с самым скромным айфоном до 7 раз с топом.
При этом дольше 3 лет трубку активно использовать почти невозможно, аккум уходит да и морально всё дряхлеет, т.е. такие деньги просят за довольно недолговечную штуку.
И вообще, ксяоми топ за свои деньги.
Так на вторичке толкнуть? Единственная ликвидная электроника которую покупают. В свое время LG G2 продавала около 2х месяцев, где позже айфоны от 5s до 10xr уходили у меня через сутки.