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Китайская компания ZTE высмеяла «динамический остров» iPhone 14 Pro в рекламе своего смартфона Статьи редакции

Пошутила над iPhone 14 и дочь Стива Джобса.

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  • 7 сентября 2022 года Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, в том числе две Pro-модели с «динамическим островом» — вырезом в экране, который компания превратила в элемент интерфейса.
  • 8 сентября китайский производитель смартфонов ZTE выпустил серию небольших роликов, посвящённых «динамическому острову» компании. В них он показал, что в его флагманской модели Axon 40 Ultra вообще нет никакой верхней рамки, а фронтальная камера находится под экраном. Производитель сопроводил ролики сообщением: «Никаких островов!»
  • Примечательно, что дочь Стива Джобса, Ева, также не упустила возможности посмеяться над iPhone, на что обратили внимание технологические СМИ. После презентации Apple девушка опубликовала в своих соцсетях мем о том, насколько iPhone 14 оказался похожим на iPhone 13.
«Обновляюсь с iPhone 13 на iPhone 14 после сегодняшней презентации Apple»
  • Смартфоны из линейки iPhone официально не будут продаваться в России, но ритейлеры поставят их по механизму параллельно импорта. На следующий день после презентации Apple в МТС уже открылись предзаказы на смартфоны по цене от 85 тысяч рублей.
Техника
Маша Цепелева
МТС начал принимать предзаказы на iPhone 14 по ценам от 84 990 рублей и до 166 990 рублей Статьи редакции

Доставка до трёх месяцев, при этом компания оставляет за собой право отменить предзаказ из-за «недружественности» поставщика.

#apple #новость

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47 комментариев
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 Rabbit Rabbin
Китайская компания ZTE высмеяла «динамический остров» iPhone 14 Pro

.... А потом повторила в своих устройствах

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Илья Кузнецов

При этом сделают просто островок без камер и датчиков, чисто кусок пластика

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Sergeant Ding

Зачем? Просто добавят в комплект наклейку на экран

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Пришелец 11

Это все равно как если бы Зимбабве высмеяла текущую инфляцию в США в этом году.

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Rax034

Будешь смеяться, но на локальном рынке Китая Зимбабве - это как раз Apple

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Ivan Mart

Apple 1-2 место занимает по продажам смартов в Китае.

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Игорь Чернышов

ZTE еще выпускает смартфоны 🤔

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Виктор Албанец

ещё как

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Аккаунт

Через полгода повторят. Разумеется без софтовых фич, камер и датчиков, тупо овал из пластика.

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Натуральный Макс

ZTE — так себе, 2 эшелон пожалуй. А каких прочих датчиков? Face id, сканер отпечатков под стеклом — есть (примерно у всех к слову).

UPD. Пока отвечал вы комментарий поправили))

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Andrey Dmitriev

Полноценного face id нет ни у кого кроме эппл.
У остальных максимум распознавание лица фронталкой, которое банки, например, отказываются признавать заменой пароля.

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Гоги Твардовски

Есть на Google Pixel 4

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Псков Бурито

А где у ZTE камера?

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Ivan Mart

Под стеклом

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Псков Бурито

Но сверху то экрана нет, т.е. черное пятно все равно должно быть

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Иван Драго

Ничо, вот когда годика через 3-4 так сделают Apple - это будет amazing 😂

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pupsik

Логично, они ведь не кормят подобным мусором своих пользователей. Уж лучше без камеры, чем это…

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Антон Фень

Есть. Подэкранная камера называется. Причем это уже 3 поколение подобных штук

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Ivan Mart

Неправильно выразился, не под стеклом, а под дисплеем.
В прошлых поколениях как-то так выглядело, но в большинстве сценариев освещения, эту сетку не видно.
Ну и нужно добавить, что качество фото страдает из-за этого, но если человеку важнее экран и в десплей он смотрит чаще, чем делает фоточки для инсты, то наверное это удобнее должно быть.

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Герман Картовенко

там теха сложная, но камеру видно не будет, а экран работать будет в том месте
Что-то с пленочной технологией связано

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Mike
ко-ко-ко кудах-тах-тах

прокомментировал ZTE, ждём подобного заявления от Samsung и иже с ними.

Нормальный Face ID делать уже научились? Чтоб в темноте работал и под экран был спрятанный. Нет? Пусть нахуй идут. Будто у кого-то прям адская боль будет из-за небольшого черного островка вверху экрана. Лучше конечно без него, но не настолько, чтобы от нормального Face ID отказываться. И по самой фронталке тоже вопросы, у ZTE хотя бы на том же уровне снимает?

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Ivan Mart

Кому-то селфи камера не так важна, как возможность чистого дисплея, где ничего не будет отвлекать(т.к. 99,9% процентов времени, они в экран смотрят).
Думаю такие люди имеют право получить то, что хотят.

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Mike

с большим трудом себе представляю подобных пользователей) Для которых это будет ну прям непреодолимой болью и причиной сменить смартфон. Они, наверное, всё таки есть, но ZTE бы лучше вкладываться в какие-то стоящие инновации и адекватный маркетинг, а не в засирание яблочников с причмокиванием? А то на клоунаду от Samsung уже насмотрелись, когда они сначала "изысканно троллят", а потом повторяют те же самые идеи на следующий год

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Ivan Mart

Чем это инновация не стоящая? Тем более, что она закрывает потребности большого количества пользователей.

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Mike

так её разве ZTE разработал? На счёт потребностей опять же не понимаю. Конечно, хорошо без лишней дыры в экране. Но кому она мешает настолько, чтобы избавление от неё было прям потребностью? Реально большое количество пользователей решили не покупать айфон только из-за этого? По доле рынка с появления чёлки они не упали, даже наоборот, выросли.

Apple когда-то тоже шейдили конкурентов, но при этом предлагали что-то, что реально было интересно массам и не имело достойных аналогов на рынке. А не какие-то фичи, которые нужны полутора тысячам юзеров и которые есть у каждого второго китайского вендора

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Alex

Ай, попа горячо. 🔥

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Стивенесигал

Был когда то ZTE нормальный вроде аппарат но сперли его в кафе по пьяни, пошел покурить и не стал забирать со стола, наверное с афоном спутали вот разочарование наверно было у воришки, надеялся на полтос а получил пятак если вообще его получилось продать

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Максим Игумнов

После этой истории, ЗТЕ и запустили новую рекламу

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Vlad Eliseev

У меня Xiaomi 2019 года без челок, бровей, динамических островов, просто чистый экран. Может в Apple не знают, что так можно?

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Ivan Mart

К сожалению xiaomi сами стали забывать, что так можно. В последних флагманах отказались от этого.

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Vlad Eliseev

Да, заметил. Жаль, мне нравится.

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Ivan Mart

Тайвань напрягся

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Andrey Rudin

ну, откровенно говоря, камера там стала куда лучше :) уже наверняка таким можно свадьбы бомбить ) купить с памятью побольше и интересно можно ли там сразу фоткать во время видео съемки?

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Andrey Rudin

если нельзя, надо им предложить, чтобы они в iPhone15 это реализовали.

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Саша

у кредитных яблофилов знатно бомбит от того, что весь мир над ними стебется =)) и никто их всерьез не воспринимает... прям как с лгбт и блекливз))

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Передовой инструмент

Мне лично очень понравился островок.

Пример идеального совмещения датчиков, сканеров, камеры и интерфейса без ущерба в юзер-экспириенсе.

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Парень твоей мамы

Сообщение удалено

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Руслан Галиев

О, идея! Моторизированная (или перемещаемая электромагнитом) площадка с камерой и датчиком face ID. На экране всегда только один маленький глазок, по умолчанию в нем датчик face ID, а при включении камеры, датчик меняется на камеру.

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Натуральный Макс

2018 год

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Vlad Eliseev

У меня такой сейчас.

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Дмитрий Ригов

Как по мне экраны без выреза для фронталки это вообще лучшее что я видел за последние 5 лет в смартфонах.

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Бесконечный турник

"—И немедленно спи#дил",
В. Ерофеев, "Андроид-Петушки"

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Soviet Pooh

Самсунгом себя ощутили, что ли

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Ilia

Эти "высмеивания" лишь жалкая попытка прокатиться на поезде чужого хайпа...

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Павел

Но если все-таки хочется острова, то можно воспользоваться авиаселзе

Эх, мне даже не платят за это(

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maximus

я бы посмотрел, с какими телефонами топы (и члены их семей) ZTE ходят

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Фёдор Трухин

Ага, сейчас они высмеяли, а уже через месяц все китайфоны будут все как один с точно такой же приблудой

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