Китайская компания ZTE высмеяла «динамический остров» iPhone 14 Pro в рекламе своего смартфона Статьи редакции
Пошутила над iPhone 14 и дочь Стива Джобса.
3573 просмотров
- 7 сентября 2022 года Apple представила линейку смартфонов iPhone 14, в том числе две Pro-модели с «динамическим островом» — вырезом в экране, который компания превратила в элемент интерфейса.
- 8 сентября китайский производитель смартфонов ZTE выпустил серию небольших роликов, посвящённых «динамическому острову» компании. В них он показал, что в его флагманской модели Axon 40 Ultra вообще нет никакой верхней рамки, а фронтальная камера находится под экраном. Производитель сопроводил ролики сообщением: «Никаких островов!»
- Примечательно, что дочь Стива Джобса, Ева, также не упустила возможности посмеяться над iPhone, на что обратили внимание технологические СМИ. После презентации Apple девушка опубликовала в своих соцсетях мем о том, насколько iPhone 14 оказался похожим на iPhone 13.
- Смартфоны из линейки iPhone официально не будут продаваться в России, но ритейлеры поставят их по механизму параллельно импорта. На следующий день после презентации Apple в МТС уже открылись предзаказы на смартфоны по цене от 85 тысяч рублей.
.... А потом повторила в своих устройствах
При этом сделают просто островок без камер и датчиков, чисто кусок пластика
Зачем? Просто добавят в комплект наклейку на экран
Это все равно как если бы Зимбабве высмеяла текущую инфляцию в США в этом году.
Будешь смеяться, но на локальном рынке Китая Зимбабве - это как раз Apple
Apple 1-2 место занимает по продажам смартов в Китае.
ZTE еще выпускает смартфоны 🤔
ещё как
Через полгода повторят. Разумеется без софтовых фич, камер и датчиков, тупо овал из пластика.
ZTE — так себе, 2 эшелон пожалуй. А каких прочих датчиков? Face id, сканер отпечатков под стеклом — есть (примерно у всех к слову).
UPD. Пока отвечал вы комментарий поправили))
Полноценного face id нет ни у кого кроме эппл.
У остальных максимум распознавание лица фронталкой, которое банки, например, отказываются признавать заменой пароля.
Есть на Google Pixel 4
А где у ZTE камера?
Под стеклом
Но сверху то экрана нет, т.е. черное пятно все равно должно быть
Ничо, вот когда годика через 3-4 так сделают Apple - это будет amazing 😂
Логично, они ведь не кормят подобным мусором своих пользователей. Уж лучше без камеры, чем это…
Есть. Подэкранная камера называется. Причем это уже 3 поколение подобных штук
Неправильно выразился, не под стеклом, а под дисплеем.
В прошлых поколениях как-то так выглядело, но в большинстве сценариев освещения, эту сетку не видно.
Ну и нужно добавить, что качество фото страдает из-за этого, но если человеку важнее экран и в десплей он смотрит чаще, чем делает фоточки для инсты, то наверное это удобнее должно быть.
там теха сложная, но камеру видно не будет, а экран работать будет в том месте
Что-то с пленочной технологией связано
прокомментировал ZTE, ждём подобного заявления от Samsung и иже с ними.
Нормальный Face ID делать уже научились? Чтоб в темноте работал и под экран был спрятанный. Нет? Пусть нахуй идут. Будто у кого-то прям адская боль будет из-за небольшого черного островка вверху экрана. Лучше конечно без него, но не настолько, чтобы от нормального Face ID отказываться. И по самой фронталке тоже вопросы, у ZTE хотя бы на том же уровне снимает?
Кому-то селфи камера не так важна, как возможность чистого дисплея, где ничего не будет отвлекать(т.к. 99,9% процентов времени, они в экран смотрят).
Думаю такие люди имеют право получить то, что хотят.
с большим трудом себе представляю подобных пользователей) Для которых это будет ну прям непреодолимой болью и причиной сменить смартфон. Они, наверное, всё таки есть, но ZTE бы лучше вкладываться в какие-то стоящие инновации и адекватный маркетинг, а не в засирание яблочников с причмокиванием? А то на клоунаду от Samsung уже насмотрелись, когда они сначала "изысканно троллят", а потом повторяют те же самые идеи на следующий год
Чем это инновация не стоящая? Тем более, что она закрывает потребности большого количества пользователей.
так её разве ZTE разработал? На счёт потребностей опять же не понимаю. Конечно, хорошо без лишней дыры в экране. Но кому она мешает настолько, чтобы избавление от неё было прям потребностью? Реально большое количество пользователей решили не покупать айфон только из-за этого? По доле рынка с появления чёлки они не упали, даже наоборот, выросли.
Apple когда-то тоже шейдили конкурентов, но при этом предлагали что-то, что реально было интересно массам и не имело достойных аналогов на рынке. А не какие-то фичи, которые нужны полутора тысячам юзеров и которые есть у каждого второго китайского вендора
Ай, попа горячо. 🔥
Был когда то ZTE нормальный вроде аппарат но сперли его в кафе по пьяни, пошел покурить и не стал забирать со стола, наверное с афоном спутали вот разочарование наверно было у воришки, надеялся на полтос а получил пятак если вообще его получилось продать
После этой истории, ЗТЕ и запустили новую рекламу
У меня Xiaomi 2019 года без челок, бровей, динамических островов, просто чистый экран. Может в Apple не знают, что так можно?
К сожалению xiaomi сами стали забывать, что так можно. В последних флагманах отказались от этого.
Да, заметил. Жаль, мне нравится.
Тайвань напрягся
ну, откровенно говоря, камера там стала куда лучше :) уже наверняка таким можно свадьбы бомбить ) купить с памятью побольше и интересно можно ли там сразу фоткать во время видео съемки?
если нельзя, надо им предложить, чтобы они в iPhone15 это реализовали.
у кредитных яблофилов знатно бомбит от того, что весь мир над ними стебется =)) и никто их всерьез не воспринимает... прям как с лгбт и блекливз))
Мне лично очень понравился островок.
Пример идеального совмещения датчиков, сканеров, камеры и интерфейса без ущерба в юзер-экспириенсе.
Сообщение удалено
О, идея! Моторизированная (или перемещаемая электромагнитом) площадка с камерой и датчиком face ID. На экране всегда только один маленький глазок, по умолчанию в нем датчик face ID, а при включении камеры, датчик меняется на камеру.
2018 год
У меня такой сейчас.
Как по мне экраны без выреза для фронталки это вообще лучшее что я видел за последние 5 лет в смартфонах.
"—И немедленно спи#дил",
В. Ерофеев, "Андроид-Петушки"
Самсунгом себя ощутили, что ли
Эти "высмеивания" лишь жалкая попытка прокатиться на поезде чужого хайпа...
Но если все-таки хочется острова, то можно воспользоваться авиаселзе
Эх, мне даже не платят за это(
я бы посмотрел, с какими телефонами топы (и члены их семей) ZTE ходят
Ага, сейчас они высмеяли, а уже через месяц все китайфоны будут все как один с точно такой же приблудой