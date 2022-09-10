«Как складываются делишки, Apple?»: Samsung высмеяла отсутствие «инноваций» у американского производителя — снова Статьи редакции
В интернете отметили, что шутки перестают быть смешными, а сама Samsung ведёт себя как «ревнивая бывшая».
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- 9 сентября южнокорейский производитель опубликовал серию твитов, в которых «поделился своей реакцией на новые "инновационные" устройства» Apple. Внимание на это обратило издание 9to5Mac.
- Правда, Samsung не столько раскритиковала релизы американской компании, сколько похвасталась тем, что давно выпустила сама и чего до сих пор нет у Apple. В двух твитах она вспомнила складные смартфоны, которые продаёт уже почти 2,5 года. В другом поиронизировала над новой камерой iPhone 14 Pro на 48 мегапикселей.
- По наблюдениям некоторых пользователей, Samsung также разместила похожую рекламу на билбордах. В одной из них южнокорейская компания напомнила, что, в отличие от Apple, давно позволяет снимать видео в 8K-разрешении (лимит Apple пока — 4K).
- Ирония Samsung в адрес Apple давно стала традицией. Южнокорейская компания высмеяла отсутствие «инноваций» у конкурента ещё до его ежегодной сентябрьской презентации.
- Но в интернете отмечают, что шутки перестают быть смешными. «У меня Samsung, но мне не нужно, чтобы вы пытались обскакать Apple. Я хочу, чтобы вы просто продолжали становиться лучшей версией себя», — пишет один из пользователей. Другой признаётся: «такого толка маркетинг от уважаемой компании — повод для грусти». А некоторые шутят, что Samsung — как «ревнивая бывшая».
Зачем они это делают, для солидной компании смотрится глупо.
Это вы ещё билборды Гугл с надписью "А у нас есть APK файлы, аппел"
Потому что могут
И будут правы
Особенно глупо это смотрится со стороны - за последние пару лет развитие любых смартфонов качественно стопорнулось.
А это как раз самое интересное в маркетинговых войнах. Давно что-то такого на рынке не было.
Действительно.
а по моему нет, это как то "по человечески" что ли, дружеское подтрунивание
ha-ha, classic…
Лучше этого уже не будет =)
А потом…
Откуда кадр?)
Там целая серия таких была:
https://www.youtube.com/watch?v=M_Ccpl1Opew
Ну такое... Пиксели не решают, там слишком много факторов
Ну а фолд это далеко не для всех и я это не про цену, а назначение
Эппл в ответ мог бы ответить что-то типа "Зато у нас трубки не взрываются" или вести отсчет с момента последнего возгорания Самсунга))
Зато гнутся
Опять порция кринжа от самсунга
Детский сад какой то!
а чем dynamic island не инновация? уже вижу как через год-два на андроидах такую же штуку попробуют сделать
Ничем не инновация, через год два бо́льшая часть андроид устройств будет вообще без вырезов под экраном.
Я хоть и яблочник, но это костыль, а не инновация. Когда у тебя есть какой-то изъян, который ты не понимаешь, как устранить, и ты придумываешь, как его обыграть. Обыграли неплохо, но слово инновация к такой ситуации не применимо
Ага, если завтра они решат вынести этот островок в другое место, то непонятно, куда придётся девать эту графику вокруг него.
Смеяться над убогими, ну такое
Поэтому эпл и не занимается подобными сравнениями
Ну эпл будет не в выигрыше, если займётся подобными сравнениями
Занимались раньше:
https://www.cnews.ru/news/top/apple_vnov_posmeyalas_nad_microsoft
Сейчас это делают обезличенно, даже в сравнении процессоров, иногда добавляя пометки со звёздочкой, но там нету детского сада с высмеиванием.
Xiaomi, Huawei, Samsung же очень любят показывать на своих презентациях конкретные айфоны, от чего ловишь лютый кринж, особенно когда условная сяоми спиздила слайды презентаций
Это семейное. Нещитово.
Если вы знаете, что лучше эпл, зачем постоянно об этом напоминаете?
Реклама нацелена на не на Апплю и не на ябланутых, а на ведройдщиков - укрепить их в выборе и поддержать лояльность, имхо. Ябланутым это до лампочки - вообще самсунги и айфоны разные явления.
«Хорошая шутеечка, братан»
Собаки лают, караван идёт!
Смеяться над убогими, ну такое
Корован вообще-то
Самсунг, как обычно, громко лает... Уже утомляет. Это и показывает их неполноценность, все время им надо что-то доказывать...
Уже вышло четвертое поколение Fold. Причем кардинальной разницы между 2, 3 и 4 версиями почти нет — это очень нишевые устройства, которые продаются скромными партиями. Короче, кто бы говорил про отсутствие инноваций
Именно с этого телефона, которым хвастаются упыри из Samsung на баннере , я сейчас пишу. Это самое огромное дерьмище, которым я пользовался с момента появления смартфонов. Ну уж точно не этим дерьмом они должны конкурентов хаить!!
Хоботов, это мелко (с)
Отлично, пусть будет конкуренция