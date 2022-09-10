{"id":13629,"url":"\/distributions\/13629\/click?bit=1&hash=a03a7bb8dcff237cbd27e3525c7cfe002c73af628b53b2cdc3437384ebc3f142","title":"23 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u2014 \u0447\u0435\u0442\u0432\u0451\u0440\u0442\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f Yandex Scale","buttonText":"\u0427\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442?","imageUuid":"87e30652-5456-5ad2-83a5-330208ed028e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Полина Лааксо

«Как складываются делишки, Apple?»: Samsung высмеяла отсутствие «инноваций» у американского производителя — снова Статьи редакции

В интернете отметили, что шутки перестают быть смешными, а сама Samsung ведёт себя как «ревнивая бывшая».

1332 просмотров
  • 9 сентября южнокорейский производитель опубликовал серию твитов, в которых «поделился своей реакцией на новые "инновационные" устройства» Apple. Внимание на это обратило издание 9to5Mac.
  • Правда, Samsung не столько раскритиковала релизы американской компании, сколько похвасталась тем, что давно выпустила сама и чего до сих пор нет у Apple. В двух твитах она вспомнила складные смартфоны, которые продаёт уже почти 2,5 года. В другом поиронизировала над новой камерой iPhone 14 Pro на 48 мегапикселей.
«Так себе у тебя расклады, Apple. Мы, вот, флексим уже 2 года 5 месяцев и 20 дней» (это не прямой перевод, а возможная адаптация; в оригинале Samsung использует игру слов: flip отсылает к южнокорейской модели Z Flip4 — vc.ru)
«Как складываются делишки, Apple? Лично мы флексим уже 2 года 5 месяцев и 20 дней» (это не прямой перевод, а возможная адаптация; в оригинале Samsung использует игру слов: fold отсылает к южнокорейской модели Z Fold4 — vc.ru)
«48 мегапикселей? Что ж, Apple, ты почти у цели! Потому что у нас есть все 108 мегапикселей, причём уже 2 года 6 месяцев и 4 дня как»
  • По наблюдениям некоторых пользователей, Samsung также разместила похожую рекламу на билбордах. В одной из них южнокорейская компания напомнила, что, в отличие от Apple, давно позволяет снимать видео в 8K-разрешении (лимит Apple пока — 4K).
Omis View @omithelegend

Just drove by this damn Samsung 😂 #AppleEvent #iPhone14Pro

«Доброго вечерочка, Apple. А мы тут, знаете ли, снимаем в 8K уже 2 года 6 месяцев и 4 дня».
  • Ирония Samsung в адрес Apple давно стала традицией. Южнокорейская компания высмеяла отсутствие «инноваций» у конкурента ещё до его ежегодной сентябрьской презентации.
  • Но в интернете отмечают, что шутки перестают быть смешными. «У меня Samsung, но мне не нужно, чтобы вы пытались обскакать Apple. Я хочу, чтобы вы просто продолжали становиться лучшей версией себя», — пишет один из пользователей. Другой признаётся: «такого толка маркетинг от уважаемой компании — повод для грусти». А некоторые шутят, что Samsung — как «ревнивая бывшая».

#новость #samsung #apple

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
38 комментариев
Написать комментарий...
 Иван Помидоров

Зачем они это делают, для солидной компании смотрится глупо.

Ответить
Развернуть ветку
Please be patient ihave autism

Это вы ещё билборды Гугл с надписью "А у нас есть APK файлы, аппел"

Ответить
Развернуть ветку
JewelRunner

Потому что могут

Ответить
Развернуть ветку
Please be patient ihave autism

И будут правы

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Особенно глупо это смотрится со стороны - за последние пару лет развитие любых смартфонов качественно стопорнулось.

Ответить
Развернуть ветку
Protein Wars

А это как раз самое интересное в маркетинговых войнах. Давно что-то такого на рынке не было.

Ответить
Развернуть ветку
Улиточка

Действительно.

Ответить
Развернуть ветку
Рустам Мингазов

а по моему нет, это как то "по человечески" что ли, дружеское подтрунивание

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Крапивин

ha-ha, classic…

Ответить
Развернуть ветку
Darth Swordman

Лучше этого уже не будет =)

Ответить
Развернуть ветку
pupsik

А потом…

Ответить
Развернуть ветку
Айта Булкина

Откуда кадр?)

Ответить
Развернуть ветку
Darth Swordman

Там целая серия таких была:
https://www.youtube.com/watch?v=M_Ccpl1Opew

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов

Ну такое... Пиксели не решают, там слишком много факторов
Ну а фолд это далеко не для всех и я это не про цену, а назначение

Эппл в ответ мог бы ответить что-то типа "Зато у нас трубки не взрываются" или вести отсчет с момента последнего возгорания Самсунга))

Ответить
Развернуть ветку
Holy Carrot
Зато у нас трубки не взрываются
Зато гнутся
Ответить
Развернуть ветку
pupsik

Опять порция кринжа от самсунга

Ответить
Развернуть ветку
Птеро Дактиль

Детский сад какой то!

Ответить
Развернуть ветку
jellyfish

а чем dynamic island не инновация? уже вижу как через год-два на андроидах такую же штуку попробуют сделать

Ответить
Развернуть ветку
Авторский завод

Ничем не инновация, через год два бо́льшая часть андроид устройств будет вообще без вырезов под экраном.

Ответить
Развернуть ветку
Gollut

Я хоть и яблочник, но это костыль, а не инновация. Когда у тебя есть какой-то изъян, который ты не понимаешь, как устранить, и ты придумываешь, как его обыграть. Обыграли неплохо, но слово инновация к такой ситуации не применимо

Ответить
Развернуть ветку
Artem Petrenkov

Ага, если завтра они решат вынести этот островок в другое место, то непонятно, куда придётся девать эту графику вокруг него.

Ответить
Развернуть ветку
JewelRunner

Смеяться над убогими, ну такое

Ответить
Развернуть ветку
pupsik

Поэтому эпл и не занимается подобными сравнениями

Ответить
Развернуть ветку
JewelRunner

Ну эпл будет не в выигрыше, если займётся подобными сравнениями

Ответить
Развернуть ветку
Holy Carrot

Занимались раньше:
https://www.cnews.ru/news/top/apple_vnov_posmeyalas_nad_microsoft

Apple вновь посмеялась над Microsoft
Компания Apple выпустила два новых рекламных ролика в продолжение темы «I’m a Mac, I’m a PC». В…
www.cnews.ru
Ответить
Развернуть ветку
pupsik

Сейчас это делают обезличенно, даже в сравнении процессоров, иногда добавляя пометки со звёздочкой, но там нету детского сада с высмеиванием.
Xiaomi, Huawei, Samsung же очень любят показывать на своих презентациях конкретные айфоны, от чего ловишь лютый кринж, особенно когда условная сяоми спиздила слайды презентаций

Ответить
Развернуть ветку
Птеро Дактиль

Это семейное. Нещитово.

Ответить
Развернуть ветку
Ava Lord

Если вы знаете, что лучше эпл, зачем постоянно об этом напоминаете?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Стерлин

Реклама нацелена на не на Апплю и не на ябланутых, а на ведройдщиков - укрепить их в выборе и поддержать лояльность, имхо. Ябланутым это до лампочки - вообще самсунги и айфоны разные явления.

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша

«Хорошая шутеечка, братан»

Ответить
Развернуть ветку
Формальный якорь

Собаки лают, караван идёт!

Ответить
Развернуть ветку
JewelRunner

Смеяться над убогими, ну такое

Ответить
Развернуть ветку
Авторский завод

Корован вообще-то

Ответить
Развернуть ветку
Ilia

Самсунг, как обычно, громко лает... Уже утомляет. Это и показывает их неполноценность, все время им надо что-то доказывать...

Ответить
Развернуть ветку
Артем Иванов

Уже вышло четвертое поколение Fold. Причем кардинальной разницы между 2, 3 и 4 версиями почти нет — это очень нишевые устройства, которые продаются скромными партиями. Короче, кто бы говорил про отсутствие инноваций

Ответить
Развернуть ветку
Сергей А

Именно с этого телефона, которым хвастаются упыри из Samsung на баннере , я сейчас пишу. Это самое огромное дерьмище, которым я пользовался с момента появления смартфонов. Ну уж точно не этим дерьмом они должны конкурентов хаить!!

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Tolstykh

Хоботов, это мелко (с)

Ответить
Развернуть ветку
Serge Tikhonenko

Отлично, пусть будет конкуренция

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
null