«Яндекс» запустил сервис для монетизации приложений через несколько рекламных систем без необходимости их настроек Статьи редакции
Сервис будет брать фиксированную комиссию — 10% от рекламного вознаграждения.
- Сервис «Простая монетизация» позволит разработчикам получать доход от более чем 10 рекламных систем без самостоятельной настройки и регистрации в каждой из них — этим занимаются эксперты «Яндекса», сообщила компания.
- В «Простой монетизации» поддерживаются все основные рекламные форматы: баннеры, видео с вознаграждением, полноэкранная и нативная реклама.
- Личный кабинет с подробной статистикой по каждой из сетей будет доступен владельцу приложения.
- Выплаты от всех сетей будут приходить на счёт ежемесячно одним платёжом. Минимальных порогов для вывода денег по каждой рекламной сети нет, используется единый порог сервиса — 5000 рублей.
- Решение работает на базе «Мобильной медиации» «Яндекса». До декабря 2022 года сервис доступен в бета-тестировании с ограниченным количеством возможных участников.
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Если они такие же как в Директе, то лучше настраивать самостоятельно)
Я не понял, всё-таки "мобилизация" или "мобильная монетизация"? ))
могильная монетизация
Могильная мобилизация
Мобильная мобилизация
Мобильная могилизация
Монетарная могилизация
«этим занимаются эксперты «Яндекса»» – то есть просто интегрируешь рекламу в продукты, а дальше «эксперты» первой линии ваяют какую-то отсебятину?
Разве реклама показывается не по твоим интересам, которые просчитала нейросеть?
Какая нейросеть? О_о
Показ рекламы настраивается по аудиториям, которые сегментирует директолог/таргетолог.
одним платежом раз в месяц,удобно
Количество денег у населения сокращается, нужно изыскивать другие источники доходов. Бизнес это не когда у тебя есть товар или услуга, бизнес это когда у твоего клиента есть средства на оплату твоего товара или услуги
Зарегистрироваться в сторонних сетях много ума не надо. Будет ли сервис включать в себя оптимизацию медиации на постоянной основе? Или 10% чисто за программатик решение оптимизации и сэкономленные полчаса на регистрацию в других сетях ?
Пока единственная выгода которую вижу - если тебе забанили основной акк в условном адмобе, снимается риск т.к. теперь реклама лететь будет на айди яндекса.
эксперты яндекса как-то настроили директ. Так со счета за полчаса ушел весь бюджет, который я изначально говорил им мне надо растягивать на месяц. Тут видимо будут работать такие же эксперты