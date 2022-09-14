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Садовый ключ

«Яндекс» запустил сервис для монетизации приложений через несколько рекламных систем без необходимости их настроек Статьи редакции

Сервис будет брать фиксированную комиссию — 10% от рекламного вознаграждения.

  • Сервис «Простая монетизация» позволит разработчикам получать доход от более чем 10 рекламных систем без самостоятельной настройки и регистрации в каждой из них — этим занимаются эксперты «Яндекса», сообщила компания.
  • В «Простой монетизации» поддерживаются все основные рекламные форматы: баннеры, видео с вознаграждением, полноэкранная и нативная реклама.
  • Личный кабинет с подробной статистикой по каждой из сетей будет доступен владельцу приложения.
  • Выплаты от всех сетей будут приходить на счёт ежемесячно одним платёжом. Минимальных порогов для вывода денег по каждой рекламной сети нет, используется единый порог сервиса — 5000 рублей.
  • Решение работает на базе «Мобильной медиации» «Яндекса». До декабря 2022 года сервис доступен в бета-тестировании с ограниченным количеством возможных участников.

В рамках тестирования с одним из партнёров, «Простая монетизация» увеличила рекламный доход приложения более чем в полтора раза: наши эксперты проанализировали текущую ситуацию с монетизацией, подключили новые сети, а также скорректировали настройки медиации.

Олег Авдиенков, руководитель продуктов «Мобильной медиации» «Яндекса»

#новость #яндекс

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14 комментариев
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 Rabbit Rabbin
без самостоятельной настройки и регистрации в каждой из них — этим занимаются эксперты «Яндекса»

Если они такие же как в Директе, то лучше настраивать самостоятельно)

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Protein Wars

Я не понял, всё-таки "мобилизация" или "мобильная монетизация"? ))

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Rabbit Rabbin

могильная монетизация

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Алек Борисовский

Могильная мобилизация

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Боровков Евгений

Мобильная мобилизация

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ВетеранВзятияЖепы

Мобильная могилизация

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Пришелец 13

Монетарная могилизация

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Вадим Д.

«этим занимаются эксперты «Яндекса»» – то есть просто интегрируешь рекламу в продукты, а дальше «эксперты» первой линии ваяют какую-то отсебятину?

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Виктор Махатыров

Разве реклама показывается не по твоим интересам, которые просчитала нейросеть?

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Вадим Д.

Какая нейросеть? О_о
Показ рекламы настраивается по аудиториям, которые сегментирует директолог/таргетолог.

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Никита Пономарев

одним платежом раз в месяц,удобно

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Dark Soul

Количество денег у населения сокращается, нужно изыскивать другие источники доходов. Бизнес это не когда у тебя есть товар или услуга, бизнес это когда у твоего клиента есть средства на оплату твоего товара или услуги

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Dmitry T

Зарегистрироваться в сторонних сетях много ума не надо. Будет ли сервис включать в себя оптимизацию медиации на постоянной основе? Или 10% чисто за программатик решение оптимизации и сэкономленные полчаса на регистрацию в других сетях ?
Пока единственная выгода которую вижу - если тебе забанили основной акк в условном адмобе, снимается риск т.к. теперь реклама лететь будет на айди яндекса.

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Jonny Odyssey

эксперты яндекса как-то настроили директ. Так со счета за полчаса ушел весь бюджет, который я изначально говорил им мне надо растягивать на месяц. Тут видимо будут работать такие же эксперты

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