Наша концепция предполагает, что единый оператор является некоммерческой организацией, не занимается продажей наружной рекламы и отвечает исключительно за информационный ресурс, который обеспечивает контроль за контентом. В такой конструкции он не создает дискриминационных рисков для других операторов.