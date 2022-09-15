Союз операторов наружной рекламы предложил создать единую информационную систему вместо единого оператора Статьи редакции
Законопроект о едином операторе наружной рекламы и объявлений, прошедший первое чтение, уже критиковали в индустрии и ИТ-компаниях.
- Союз операторов наружной рекламы (включает «Восток-медиа», «Мособлреклама», «Постер» и других) предложил свою концепцию изменений в законопроект о едином операторе наружной рекламы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на его презентацию. Её подлинность подтвердил член координационного совета союза Илья Фомин.
- Союз предлагает заменить единого оператора цифровой наружной рекламы на единого оператора информационной системы (ЕОИС). Сейчас же законопроект даёт частной компании, получившей статус единого оператора, «исключительные монопольные полномочия и преференции».
- Контроль и модерация контента могут происходить по принципу работающих на рынке DSP-платформ. По идее операторы будут загружать рекламный макет через свой плеер, где его смогут проверить юристы и специалисты по кибербезопасности ЕОИС. Если контент одобрят, его загрузят в информационную систему единого оператора.
- Концепцию ЕОИС союз обсудит с федеральными и региональными депутатами до 1 октября 2022 года и рассчитывает, что предложения учтут при доработке законопроекта. Однако опрошенные газетой эксперты отметили, что концепция пока сырая.
- В июле 2022 года Госдума поддержала в первом чтении законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать показ. Единственная компания, подходящая под критерии оператора, — Russ Outdoor. Против законопроекта выступали 60 представителей индустрии, «Авито» и другие.
298 просмотров
Вроде бы более здравое предложение, но вот «единая»...
Что ж это ФАС-то никак не возбудится?