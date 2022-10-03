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Маркетинг
Полина Лааксо

Сервис inDriver проведёт ребрендинг: сменит название на inDrive и выберет основной цвет — салатовый Статьи редакции

Официально ребрендинг состоится в середине октября.

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  • Внимание на это обратил автор Telegram-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов. Редакция vc.ru отправила запрос в пресс-службу сервиса.
  • Название inDriver сервис сменит на inDrive. Как объяснила сама компания в Twitter, она «меняется, чтобы стать лучше, не изменяя своим ключевым ценностям», а это, помимо прочего, — «помощь людям» и «справедливые цены».
  • В качестве основного цвета — вместо голубого, зелёного и красного — теперь уже inDrive выбрал салатовый. В нём представлены логотип, слоган «Люди рулят» на рекламных обложках, а также основные CTA-кнопки и другие элементы дизайна.
  • Компания ведёт отсчёт до ребрендинга на официальном сайте — на момент публикации до него остаётся десять дней.
  • На момент публикации основной сайт inDriver на всех доступных языках остаётся прежним. Но компания уже запустила ознакомительную страницу на новом домене indrive.com, а также обновила профили в магазинах приложений App Store и Google Play и соцсети — Twitter, Instagram*, Facebook* и «ВКонтакте».
«Привет! Это по-прежнему мы, только круче и ярче»
«inDrive — скоро»
Тизер ребрендинга

*Meta, которой принадлежит Instagram и Facebook, признана в России экстремисткой организацией и запрещена.

#indriver #indrive #новость #ребрендинг

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20 комментариев
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 Андрей Рядькин

был в водителе, стал в движении

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Alexander Golubev

Возможно это суперпозиция.

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Vika Berezina

это скорее коллапс состояния

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Alexander Benkendorf

Цены по факту не отличаются.. если ездить на 50-100 км есть шанс получить цену процентов на 20 меньше чем на уберах.

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Сладкий пирожок

но ведь в индрайвере ты сам предлагаешь цену...

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виктор сикрит

отличаются.
при высоком спросе убер и сити были 1000-1100, на индрайвере за 750 договорились. было пару лет назад, сейчас возможно они тоже зажрались.

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ur spam

Когда в Я высокий спрос х2 а то и х3, разница заметна.

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Многий рубин

да просто разница в комиссии.
у яндекса она выше.
но водители любят индрайвер за возможность выбора.
и думаю на дистанции они победят.

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SearchEngine

В других странах отличается. Особенно приколы такие, когда в Убер пишет, допустим 5$ за поездку, а по факту выходит 10$ из-за пробок / времени в дороге.

В Индрайвере фикс прайс поставил, за те же 5$ без надбавок доехать можно.

Но в Индрайвере долбоёбов куда больше встречается, чем в том же убере. Многим водителям искреннее похер, какой там рейтинг влупят.

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виктор сикрит

вот это я понимаю ребрендинг

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Многий рубин

не иначе Лебедев руку приложил)

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виктор сикрит

от идеи до реализации

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Мистер Андерсон

Надо было назвать "Такси и точка"

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Юра Эм

В ведре и точка

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Юлия Сапсан

вааааааау

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Никита Шестериков

Так его и так все индрайвом называли -_-

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Многий рубин

без буквы Р. Было водитель, стало движение или как то похоже.
сменился акцент. это наводит на мысли о введении других услуг

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Антон Храмченко

Раньше можно было на своей машине иногда подработать по пути кого-то подвезти. Теперь ввели обязательное разрешение на перевозку пассажиров - стало неинтересно для обычных автовладельцев

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Мистер Андерсон

Какое еще разрешение?

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cepera

Интересно, они когда нибудь сделают оплату картой?

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