Сервис inDriver проведёт ребрендинг: сменит название на inDrive и выберет основной цвет — салатовый Статьи редакции
Официально ребрендинг состоится в середине октября.
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- Внимание на это обратил автор Telegram-канала «Русский маркетинг» Семён Ефимов. Редакция vc.ru отправила запрос в пресс-службу сервиса.
- Название inDriver сервис сменит на inDrive. Как объяснила сама компания в Twitter, она «меняется, чтобы стать лучше, не изменяя своим ключевым ценностям», а это, помимо прочего, — «помощь людям» и «справедливые цены».
- В качестве основного цвета — вместо голубого, зелёного и красного — теперь уже inDrive выбрал салатовый. В нём представлены логотип, слоган «Люди рулят» на рекламных обложках, а также основные CTA-кнопки и другие элементы дизайна.
- Компания ведёт отсчёт до ребрендинга на официальном сайте — на момент публикации до него остаётся десять дней.
- На момент публикации основной сайт inDriver на всех доступных языках остаётся прежним. Но компания уже запустила ознакомительную страницу на новом домене indrive.com, а также обновила профили в магазинах приложений App Store и Google Play и соцсети — Twitter, Instagram*, Facebook* и «ВКонтакте».
*Meta, которой принадлежит Instagram и Facebook, признана в России экстремисткой организацией и запрещена.
был в водителе, стал в движении
Возможно это суперпозиция.
это скорее коллапс состояния
Цены по факту не отличаются.. если ездить на 50-100 км есть шанс получить цену процентов на 20 меньше чем на уберах.
но ведь в индрайвере ты сам предлагаешь цену...
отличаются.
при высоком спросе убер и сити были 1000-1100, на индрайвере за 750 договорились. было пару лет назад, сейчас возможно они тоже зажрались.
Когда в Я высокий спрос х2 а то и х3, разница заметна.
да просто разница в комиссии.
у яндекса она выше.
но водители любят индрайвер за возможность выбора.
и думаю на дистанции они победят.
В других странах отличается. Особенно приколы такие, когда в Убер пишет, допустим 5$ за поездку, а по факту выходит 10$ из-за пробок / времени в дороге.
В Индрайвере фикс прайс поставил, за те же 5$ без надбавок доехать можно.
Но в Индрайвере долбоёбов куда больше встречается, чем в том же убере. Многим водителям искреннее похер, какой там рейтинг влупят.
вот это я понимаю ребрендинг
не иначе Лебедев руку приложил)
от идеи до реализации
Надо было назвать "Такси и точка"
В ведре и точка
вааааааау
Так его и так все индрайвом называли -_-
без буквы Р. Было водитель, стало движение или как то похоже.
сменился акцент. это наводит на мысли о введении других услуг
Раньше можно было на своей машине иногда подработать по пути кого-то подвезти. Теперь ввели обязательное разрешение на перевозку пассажиров - стало неинтересно для обычных автовладельцев
Какое еще разрешение?
Интересно, они когда нибудь сделают оплату картой?