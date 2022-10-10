«Яндекс Маркет» добавит в личный кабинет продавцов продвижение товаров через «Директ» Статьи редакции
Новый сервис будет доступен с 20 октября.
- «Яндекс Маркет» интегрировал рекламную платформу с «Директом». Через неё можно продвигать товары во всей рекламной сети «Яндекса» и в рекламных блоках в поиске, сообщили в компании.
- Запустить продвижение в «Директе» можно через инструмент «Буст продаж». Ставка будет такой же, как при продвижении на маркетплейсе, принцип оплаты тоже не изменится — только за заказы.
- Статистика по заказам и продажам из «Директа» будет доступна в личном кабинете «Маркета». Новый инструмент заработает для всех продавцов, использующих «Буст продаж», 20 октября.
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Так соединились рекламные сердца, так узнает Маркет Директ от продавца!
Интересненько, сколько денег надо отвалить, чтобы попасть в топ рекламы)
ответили в директ ))