Маркетинг
Маша Цепелева

«Яндекс Маркет» добавит в личный кабинет продавцов продвижение товаров через «Директ» Статьи редакции

Новый сервис будет доступен с 20 октября.

  • «Яндекс Маркет» интегрировал рекламную платформу с «Директом». Через неё можно продвигать товары во всей рекламной сети «Яндекса» и в рекламных блоках в поиске, сообщили в компании.
  • Запустить продвижение в «Директе» можно через инструмент «Буст продаж». Ставка будет такой же, как при продвижении на маркетплейсе, принцип оплаты тоже не изменится — только за заказы.
  • Статистика по заказам и продажам из «Директа» будет доступна в личном кабинете «Маркета». Новый инструмент заработает для всех продавцов, использующих «Буст продаж», 20 октября.

#новость #яндексмаркет

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3 комментария
Вадим Д.

Так соединились рекламные сердца, так узнает Маркет Директ от продавца!

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Liza Vanifateva

Интересненько, сколько денег надо отвалить, чтобы попасть в топ рекламы)

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Megan Porter

ответили в директ ))

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