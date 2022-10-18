Setters купило долю в PR-агентстве «Пиархаб» за $125 тысяч Статьи редакции
В ближайшие два года они планируют инвестировать до $400 тысяч в развитие совместного PR-бизнеса.
- Коммуникационное агентство Setters купило 10% бизнеса «Пиархаба» за $125 тысяч, сообщили представители обеих компаний. В планах — довести долю до 30%.
- После сделки Setters начнёт предлагать своим клиентам PR-продвижение. До этого основными услугами агентства были дизайн, брендинг, стратегия и создание кросс-функциональных проектов.
- В новое направление бизнеса за ближайшие два года планируют вложить до $400 тысяч. Setters и «Пиархаб» объединят сотрудников в работе над текущими кейсами и запустят общие проекты.
- Общее количество клиентов обоих агентств — более 100 российских и зарубежных брендов. Среди них Nike, START, «Aвито», S7 Airlines, «AliExpress Россия», «Одноклассники» и другие. Партнёры намерены расширять пул клиентов и больше работать с благотворительными организациями.
- В 2021 году Setters вложило $1 млн в платформу по поиску работы «Буду» и принадлежащий ему сервис карьерных консультаций «Эйч».
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Сначала прочёл как "Порнхаб".
Сначала прочла как "Send Nudes"
Я не против ;)
С Первым комментарием, Вас! 🥳
и как все расстроились когда поняли, что это "Пиархаб"
Бомж с рынка купил у бомжа с вокзала пустую банку тушенки за 10 рублей
Новость из разряда: «ну купили и купили».
А кто такие сеттерс?
Крупнейшая сделка на рекламном рынке рф в 2022?
Давайте еще будем писать и читать про то, что они вечером в магазине купили. 125 тыс, и 400 в течение двух лет, вот это прям инвестиции, обос..ться
То чувство когда компания в которой ты работаешь стоит в 20 раз дороже, но пишут о них.
хорошее название у агенства