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Артур Томилко

Setters купило долю в PR-агентстве «Пиархаб» за $125 тысяч Статьи редакции

В ближайшие два года они планируют инвестировать до $400 тысяч в развитие совместного PR-бизнеса.

  • Коммуникационное агентство Setters купило 10% бизнеса «Пиархаба» за $125 тысяч, сообщили представители обеих компаний. В планах — довести долю до 30%.
  • После сделки Setters начнёт предлагать своим клиентам PR-продвижение. До этого основными услугами агентства были дизайн, брендинг, стратегия и создание кросс-функциональных проектов.
  • В новое направление бизнеса за ближайшие два года планируют вложить до $400 тысяч. Setters и «Пиархаб» объединят сотрудников в работе над текущими кейсами и запустят общие проекты.
  • Общее количество клиентов обоих агентств — более 100 российских и зарубежных брендов. Среди них Nike, START, «Aвито», S7 Airlines, «AliExpress Россия», «Одноклассники» и другие. Партнёры намерены расширять пул клиентов и больше работать с благотворительными организациями.
  • В 2021 году Setters вложило $1 млн в платформу по поиску работы «Буду» и принадлежащий ему сервис карьерных консультаций «Эйч».

#новость #setters #пиархаб

1178 просмотров
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12 комментариев
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 Send Nukes

Сначала прочёл как "Порнхаб".

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Маргарита Михайлова

Сначала прочла как "Send Nudes"

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Send Nukes

Я не против ;)

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Al La

С Первым комментарием, Вас! 🥳

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Елена Новикова

и как все расстроились когда поняли, что это "Пиархаб"

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Senggol Bacok

Бомж с рынка купил у бомжа с вокзала пустую банку тушенки за 10 рублей

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Вадим Д.

Новость из разряда: «ну купили и купили».

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Павел Скор

А кто такие сеттерс?

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Igor Kachura

Крупнейшая сделка на рекламном рынке рф в 2022?

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Stepan Korobeinikov

Давайте еще будем писать и читать про то, что они вечером в магазине купили. 125 тыс, и 400 в течение двух лет, вот это прям инвестиции, обос..ться

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Sylvan Urus

То чувство когда компания в которой ты работаешь стоит в 20 раз дороже, но пишут о них.

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Игорь Горбунов

хорошее название у агенства

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