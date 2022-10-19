«Мегафон» компенсирует долги орнитологам за SMS от орлов, «улетевших в роуминг» Статьи редакции
Оператор делает это не в первый раз — он уже списывал долги орнитологам в 2019 году.
- «Мегафон» пообещал вернуть учёным деньги за SMS-сообщения с датчиков на степных орлах, которые помогают изучать маршруты миграции птиц и защищать их от опасностей. Сумму компенсации в компании не раскрывают. Также оператор увеличит количество SMS в тарифе для орнитологов.
- 17 октября «РИА Новости» сообщили, что орнитологи начали собирать деньги на оплату SMS-сообщений от птиц, которые вылетели в роуминг после долгого отсутствия в сети. Их перелёты отслеживают с помощью GPS-трекеров — когда птица оказывается в зоне действия сети, те начинают передавать SMS с координатами.
- Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников, например, уже «залезла в кредит на минус 30 тысяч рублей», и этот долг будет расти — пока данные не передадут все птицы, которые летом 2022 года были не на связи, рассказал координатор программы мониторинга редких видов Игорь Карякин.
- Такая ситуация уже была в 2019 году: тогда орлица Мин должна была из Казахстана отправиться в Россию, но сменила маршрут и полетела в Иран. У учёных закончился бюджет, и они запустили акцию «Закинь орлу на мобилку». После этого «Мегафон» пообещал «списать долги» и разработать специальный тариф для орнитологов, который учитывает особенности миграции.
- Также специалисты «Мегафона» вместе с орнитологами изучили пути миграции орлов за последние три года и пришли к выводу, что с возрастом поведение птиц изменилось: они стали чаще гнездиться в отдалённых местах без связи и меньше летать.
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Это какой-то скрытый отсыл к улетевшим айтишникам?
Да что вы всё со своими ойтишниками, можно подумать только они улетали, убегали, уползали, уплывали
Ойтишники могут улететь и не возвращаться, остальные "не ойтишники" в 99,999% случаев рано или поздно вернутся... Какой смысл их учитывать?
Новость выглядит как маркетинг-компания Мегафона
Плох тот маркетолог, который не пытается использовать любую странную х*йню как инфоповод.
Скорее плох тот орнитолог
Но вышла новость неплохой
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..
А.С. Пушкин
Так пусть орлы не отправляют смс не с "домашней" сети... Один ифчик
А как? Чтобы оформляли местную симку? Но для это надо хоть какие то документы бумажные а в России орлам пока не выдают паспорта/загранпаспорта (при этом по загранпаспорту ведь симку могут и не продать если нет штампа о пересечении границы).
У орлов по умолчанию есть паспорт рф
Это они предъявляют как обоснование повышения цен в ФАС.
"орлам деньги не нужны"
Мне смс от орла не приходило, но от мегафона жду компенсацию уже 3 месяц по своему вопросу
Хочу такую батарейку как у орлов
Ох уж эти грузинские арлы!
Где-то в отдалённых степях:
– Псс, Аман! Аман!
– Да, Сарыгуль, что случилось?
– Да ничё, просто нам количество SMS увеличили... 😏
p.s. Все совпадения с реальными орлами в этой истории случайны.