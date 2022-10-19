Есть такие орлы, которые все лето могут провести вне связи, особенно в Казахстане, а потом появляются где-нибудь в Туркмении, а на следующий день в Иране. И они все эти летние накопившиеся пакеты SMS начинают «отдавать» скопом. Мы на это рассчитывать не могли, так как обычно орёл хоть раз в неделю, да появляется на связи. В этом году так сделали два орла — Аман и Сарыгуль, а сейчас и ещё один орёл стал «подъедать» средства.