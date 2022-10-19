Маркетинг
Рыбный цвет

«Мегафон» компенсирует долги орнитологам за SMS от орлов, «улетевших в роуминг» Статьи редакции

Оператор делает это не в первый раз — он уже списывал долги орнитологам в 2019 году.

  • «Мегафон» пообещал вернуть учёным деньги за SMS-сообщения с датчиков на степных орлах, которые помогают изучать маршруты миграции птиц и защищать их от опасностей. Сумму компенсации в компании не раскрывают. Также оператор увеличит количество SMS в тарифе для орнитологов.
  • 17 октября «РИА Новости» сообщили, что орнитологи начали собирать деньги на оплату SMS-сообщений от птиц, которые вылетели в роуминг после долгого отсутствия в сети. Их перелёты отслеживают с помощью GPS-трекеров — когда птица оказывается в зоне действия сети, те начинают передавать SMS с координатами.
  • Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников, например, уже «залезла в кредит на минус 30 тысяч рублей», и этот долг будет расти — пока данные не передадут все птицы, которые летом 2022 года были не на связи, рассказал координатор программы мониторинга редких видов Игорь Карякин.

Есть такие орлы, которые все лето могут провести вне связи, особенно в Казахстане, а потом появляются где-нибудь в Туркмении, а на следующий день в Иране. И они все эти летние накопившиеся пакеты SMS начинают «отдавать» скопом. Мы на это рассчитывать не могли, так как обычно орёл хоть раз в неделю, да появляется на связи. В этом году так сделали два орла — Аман и Сарыгуль, а сейчас и ещё один орёл стал «подъедать» средства.

орнитолог Игорь Карякин
  • Такая ситуация уже была в 2019 году: тогда орлица Мин должна была из Казахстана отправиться в Россию, но сменила маршрут и полетела в Иран. У учёных закончился бюджет, и они запустили акцию «Закинь орлу на мобилку». После этого «Мегафон» пообещал «списать долги» и разработать специальный тариф для орнитологов, который учитывает особенности миграции.
  • Также специалисты «Мегафона» вместе с орнитологами изучили пути миграции орлов за последние три года и пришли к выводу, что с возрастом поведение птиц изменилось: они стали чаще гнездиться в отдалённых местах без связи и меньше летать.

#новость #мегафон

1127 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 Сергей

Это какой-то скрытый отсыл к улетевшим айтишникам?

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Да что вы всё со своими ойтишниками, можно подумать только они улетали, убегали, уползали, уплывали

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

Ойтишники могут улететь и не возвращаться, остальные "не ойтишники" в 99,999% случаев рано или поздно вернутся... Какой смысл их учитывать?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей
Многие орлы не планировали до 24 февраля покидать территорию РФ и даже строили планы...
Ответить
Развернуть ветку
Крепкий Илья

Новость выглядит как маркетинг-компания Мегафона

Ответить
Развернуть ветку
Caomhan Macha

Плох тот маркетолог, который не пытается использовать любую странную х*йню как инфоповод.

Ответить
Развернуть ветку
Мерлин

Скорее плох тот орнитолог

Ответить
Развернуть ветку
Меркушев Леонид

Но вышла новость неплохой

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер… да я!..

А.С. Пушкин

Ответить
Развернуть ветку
Александр Дайверов

Так пусть орлы не отправляют смс не с "домашней" сети... Один ифчик

Ответить
Развернуть ветку
Здоровый микрофон

А как? Чтобы оформляли местную симку? Но для это надо хоть какие то документы бумажные а в России орлам пока не выдают паспорта/загранпаспорта (при этом по загранпаспорту ведь симку могут и не продать если нет штампа о пересечении границы).

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Родной

У орлов по умолчанию есть паспорт рф

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Это они предъявляют как обоснование повышения цен в ФАС.

Ответить
Развернуть ветку
Andrei M

"орлам деньги не нужны"

Ответить
Развернуть ветку
ВК

Мне смс от орла не приходило, но от мегафона жду компенсацию уже 3 месяц по своему вопросу

Ответить
Развернуть ветку
Александр Жариков

Хочу такую батарейку как у орлов

Ответить
Развернуть ветку
Чайханщик

Ох уж эти грузинские арлы!

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Ivanov

Где-то в отдалённых степях:
– Псс, Аман! Аман!
– Да, Сарыгуль, что случилось?
– Да ничё, просто нам количество SMS увеличили... 😏

p.s. Все совпадения с реальными орлами в этой истории случайны.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
null