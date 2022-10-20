Маркетинг
Маша Цепелева

«VK Реклама» запустила продвижение сайтов через платформу Статьи редакции

Алгоритмы будут подбирать аудиторию для рекламы автоматически.

  • Чтобы начать продвижение сайта через инструменты VK, надо добавить на страницу «пиксель» «VK Рекламы» (код, который позволяет собирать данные). Он обезличенно оценивает аудиторию и целевые действия на сайте. Объявления покажут тем, кто вероятнее перейдёт на сайт, оставит заявку на звонок, добавит товар в корзину или совершит покупку.
  • Доступны «Универсальные объявления», этот формат будет менять рекламу в зависимости от площадки (все ресурсы VK и партнёрской сети) и места размещения. Рекламодателю надо будет загрузить изображения и тексты, система сгенерирует объявления сама.
  • Цена определяется так же, как для других видов рекламы в VK. Можно установить предельную или минимальную стоимость. Первая ограничит стоимость действия. Вторая — позволит получить максимальное количество действий при выбранном бюджете.
  • Чтобы начать кампанию, надо выбрать дату, пополнить бюджет и задать настройки. Результаты отобразятся в разделе «Кампании» в блоке со статистикой.
  • По собственным данным компании, продвижение сайтов через «VK Рекламу» увеличивают эффективность кампании в среднем на 30%.
  • VK запустила бета-версию единой рекламной платформы в апреле 2022 года, сначала — для продвижения мобильный приложений.

#новость #vk

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9 комментариев
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 FigarrrrrrrRo Butchinini

А когда VK запустит оформление интерфейса, которое хотя бы чуть-чуть НЕ будет шакальным?

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Tar Mendo

доверия к этой автоматической системе нет

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Айрат Галиуллин

«Алгоритмы и автоматически» - не есть хорошо

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Кот учённый

С чего бы? Инстаграм вон более, чем идеально справлялся с этой задачей.

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Bronyus Velmunskas

Серьезно?
У Мерседеса 5 звёзд Euro NCAP
Это не означает, что у отечественного автопрома аналогичные результаты

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Вадим Д.

После «алгоритмы будут подбирать аудиторию для рекламы автоматически» можно всерьёз не воспринимать эту затею.

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Артем Акулов

В вк, мт, рутубе - нет коммерческого трафика. Он в директе, сео или на первом канале.

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Константин Суворов

Ну это слишком категорично. Есть некоторые вполне серьёзные отрасли в которых трафик неплохо конвертируется в ВК.

Другой вопрос в том, что очень многие пытаются продавать там в лоб, при том, что деньги снимаются так или иначе за показы, а не за конверсии. И именно это говорит о том, что реклама в ВК скорее бесполезна, чем нет. В классическом понимании рекламной стратегии.

Там надо покупать людей, а не продавать товар. Для рекламы продукта есть Яндекс.Директ, да.

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Марат Лаптин

уже интересно посмотреть что из этого получится)

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