Adidas разорвала контракт с Канье Уэстом на фоне скандальных высказываний — компания потеряет почти $250 млн Статьи редакции
Компания в немедленном порядке прекратит выпуск обуви в совместной коллаборации Yeezy Adidas.
- После череды скандальных интервью и высказываний в Adidas заявляли, что рассматривают возможности дальнейшего сотрудничества с Канье Уэстом, однако уже 25 октября немецкий бренд решил полностью разорвать контракт с рэпером.
- Представители Adidas заявили, что не поддерживают антисемитизм и любые высказывания, разжигающие ненависть. В Adidas говорят, что слова Уэста нарушают ценности компании и неприемлемы.
- Из-за расторжения контракта с Уэстом Adidas потеряет $246 млн. В компании утверждают, что это будет лишь краткосрочное сокращение прибыли и не скажется на финансовых показателях в дальнейшем.
- Уэст оказался в центре скандала после того, как на показ своей коллекции Yeezy появился в лонгсливе «Жизни белых важны». После этого рэпера заблокировали на Facebook* за антисемитские высказывания, а позже — в Twitter. После этого во время одного из подкастов Уэст пожаловался на то, что его забанили «еврейские СМИ».
- Кроме Adidas контракт с Уэстом разорвали американский бренд Gap и модный дом Balenciaga.
- На 2021 год музыканту принадлежало 100% Yeezy, но производит и продаёт обувь Adidas. К 2021-му сумма отчислений с продаж кроссовок, которые получил рэпер, возросла до $190 млн.
*Принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.
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Russian lives matter
пришлите номер кредитной карты и cvc-код для получения выплаты 246 млн
После этого во время одного из подкастов Уэст пожаловался на то, что его забанили «еврейские СМИ».
Опять евреи крайние....
Возможно, это моё предвзятое отношение к конкретному человеку, но Канье Уэста с его постоянно чем-то недовольным е*лом всегда недолюбливал...
Треки найс.
А как вам ice cube?
White lives don't matter
Теперь кроссовки будут еще дороже.
А он хорош
антисемитские высказывания
Иронично