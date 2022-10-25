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Adidas разорвала контракт с Канье Уэстом на фоне скандальных высказываний — компания потеряет почти $250 млн Статьи редакции

Компания в немедленном порядке прекратит выпуск обуви в совместной коллаборации Yeezy Adidas.

  • После череды скандальных интервью и высказываний в Adidas заявляли, что рассматривают возможности дальнейшего сотрудничества с Канье Уэстом, однако уже 25 октября немецкий бренд решил полностью разорвать контракт с рэпером.
  • Представители Adidas заявили, что не поддерживают антисемитизм и любые высказывания, разжигающие ненависть. В Adidas говорят, что слова Уэста нарушают ценности компании и неприемлемы.
  • Из-за расторжения контракта с Уэстом Adidas потеряет $246 млн. В компании утверждают, что это будет лишь краткосрочное сокращение прибыли и не скажется на финансовых показателях в дальнейшем.
  • Уэст оказался в центре скандала после того, как на показ своей коллекции Yeezy появился в лонгсливе «Жизни белых важны». После этого рэпера заблокировали на Facebook* за антисемитские высказывания, а позже — в Twitter. После этого во время одного из подкастов Уэст пожаловался на то, что его забанили «еврейские СМИ».
  • Кроме Adidas контракт с Уэстом разорвали американский бренд Gap и модный дом Balenciaga.
  • На 2021 год музыканту принадлежало 100% Yeezy, но производит и продаёт обувь Adidas. К 2021-му сумма отчислений с продаж кроссовок, которые получил рэпер, возросла до $190 млн.

*Принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией.

Истории
«Бросил вызов Nike Air Jordan за мировое господство в кроссовках»: как Канье Уэст шёл к своему миллиарду Статьи редакции

Канье Уэст много лет настаивал на том, что он миллиардер, но Forbes признал за ним этот статус только в апреле 2020 года. В 2021-м журнал оценил состояние 44-летнего рэпера в $1,8 млрд.

Канье Уэст Architecturaldigest

#новость #adidas

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10 комментариев
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 Сан Саныч

Russian lives matter

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Сергей Крапивин

пришлите номер кредитной карты и cvc-код для получения выплаты 246 млн

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Марат Яз

После этого во время одного из подкастов Уэст пожаловался на то, что его забанили «еврейские СМИ».

Опять евреи крайние....

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Runkeed

Возможно, это моё предвзятое отношение к конкретному человеку, но Канье Уэста с его постоянно чем-то недовольным е*лом всегда недолюбливал...

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Марат Яз

Треки найс.

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Балкон.Ру
с его постоянно чем-то недовольным е*лом

А как вам ice cube?

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roboto

White lives don't matter

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Igor Chimbur
Компания в немедленном порядке прекратит выпуск обуви в совместной коллаборации Yeezy Adidas

Теперь кроссовки будут еще дороже.

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Доктор Богомол Тобогган

А он хорош

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Semper Fi
жизни белых важны
антисемитские высказывания

Иронично

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