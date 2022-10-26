ФАС: рекламу в Telegram всё-таки нужно маркировать — если она опубликована в каналах Статьи редакции
До этого ведомство заявляло, что маркировка не потребуется.
- Федеральная антимонопольная служба в своём Telegram-канале опубликовала официальную позицию по вопросу маркировки рекламы в мессенджере. Ведомство уточнило, что маркировка для рекламы не потребуется, если приложение используется как мессенджер — то есть для обмена сообщениями между пользователями.
- Если Telegram используется для «донесения информации широкому кругу пользователей» — например, через публикации в каналах, рекламу нужно маркировать.
- С 1 сентября 2022 года вступил в силу закон о едином учёте всей интернет-рекламы в России. Распространители рекламы должны ставить пометку с указанием рекламодателя.
- 21 октября 2022 года ФАС в официальном ответе Ассоциации блогеров и агентств сообщила, что реклама в Telegram не требует маркировки по новым правилам.
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Разрешение Путина нужно получать на публикацию?
Не парься: просто публикуй, Путин тебя сам найдёт если не считает, что тебе разрешено.
Вопрос прорабатывается! Не спешите!
товарищ майор все читает и передаёт
А если не промаркировать, то ФАС забанит канал?)
Вроде как с марта 2023 обещали ввести штрафы.
А если автор канала не из рф?
То есть этот закон делает менее конкурентоспособными каналы россиян? Не может быть такого!
Так выкрутить может только профессионал
Телеграм уже делал блокировку определенных каналов для аудитории из определенных стран. По типу как Youtube может блокировать в определенных странах.
Думаю просто данный инструмент начнут более широко применять.
ФАС приостановит деятельность на территории РФ
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"Если вы сами не промаркируете рекламу, её промаркиркируют солдаты НАТО", - добавили в ведомстве.
Резолюция ООН нужна для публикации рекламы?
Ох, ФАС, ФАС, что ж ты заднюю даёшь? Прям как фраер, сдал назад, непорядок, если кто-то что-то не промаркировал?
у них вечно биополярочка
Кручу верчу, ьтабеан хочу?
Не страна, а «Королевство кривых зеркал»!
Поясните кто-нибудь. Какая-то сложность в маркировании ? Или это платно ? Не могу уловить суть общего недовольства.
Проблема в том, что оно создает неудобства, и не решает никакой проблемы.
Маркировка ради маркировки.
А какая маркировка нужна, написать 18+ ?
Никакой не надо.
18+ реклама как правило в 18+ канале, где и так все промаркировано.
Не надо никакой-это понятно, какую требуют?
в новости написано какую надо, читай
Указывать рекламодателя? Омагад 😱
Мне кажется это очень по русски))
Потом Усманов придумает бот, в котором нужно оплатить маркировку)
Недовольны те, кто даже объяснять не хочет, просто дизлайкают
какая-то ромашка, сегодня маркируй, завтра не маркируй, фиг поймешь этот ФАС
С 2011 года так, вообще-то .
так и представляю как гордый владелец канала с мемами на 2к подписоты идет заполнять миллион форм что бы прорекламировать свой канал за 200 рублей у другого такого же и ждет месяц одобрения
короче никто этой херней заниматься не будет, кроме крупняка, а остальные будут просто сидеть на очке, впрочем законы которые не отвечают реалиям, а созданы для того что бы можно забрить любого, кого надо штука не новая
интересно какие будут штрафы
Надо запросить у них позицию в виде бумажного письма, там третья версия будет 😄
что значит "используется как мессенджер" спам-рассылки итп?)
В личных сообщениях
Интересненько, спасибо что предупредили
Реклама Шредингера.
Спасибо за информацию
ФАС уже давно сказать фу
у меня порой такую жесь в рекламе показывают.... однозначно нужен регулятор.