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Артур Томилко

ФАС: рекламу в Telegram всё-таки нужно маркировать — если она опубликована в каналах Статьи редакции

До этого ведомство заявляло, что маркировка не потребуется.

  • Федеральная антимонопольная служба в своём Telegram-канале опубликовала официальную позицию по вопросу маркировки рекламы в мессенджере. Ведомство уточнило, что маркировка для рекламы не потребуется, если приложение используется как мессенджер — то есть для обмена сообщениями между пользователями.
  • Если Telegram используется для «донесения информации широкому кругу пользователей» — например, через публикации в каналах, рекламу нужно маркировать.
  • С 1 сентября 2022 года вступил в силу закон о едином учёте всей интернет-рекламы в России. Распространители рекламы должны ставить пометку с указанием рекламодателя.
  • 21 октября 2022 года ФАС в официальном ответе Ассоциации блогеров и агентств сообщила, что реклама в Telegram не требует маркировки по новым правилам.

#новость #реклама #маркировка #telegram

1187 просмотров
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36 комментариев
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 Пришелец 17

Разрешение Путина нужно получать на публикацию?

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Финтанк Точка Ру

Не парься: просто публикуй, Путин тебя сам найдёт если не считает, что тебе разрешено.

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Мяу

Вопрос прорабатывается! Не спешите!

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Grossman

товарищ майор все читает и передаёт

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Vilent

А если не промаркировать, то ФАС забанит канал?)

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Osman Aliev

Вроде как с марта 2023 обещали ввести штрафы.

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A B

А если автор канала не из рф?
То есть этот закон делает менее конкурентоспособными каналы россиян? Не может быть такого!

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Алеоп

Так выкрутить может только профессионал

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Мяу

Телеграм уже делал блокировку определенных каналов для аудитории из определенных стран. По типу как Youtube может блокировать в определенных странах.

Думаю просто данный инструмент начнут более широко применять.

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Деда Миша

ФАС приостановит деятельность на территории РФ

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Алекс Петров

"Если вы сами не промаркируете рекламу, её промаркиркируют солдаты НАТО", - добавили в ведомстве.

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Someone Young

Резолюция ООН нужна для публикации рекламы?

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Вадим Д.

Ох, ФАС, ФАС, что ж ты заднюю даёшь? Прям как фраер, сдал назад, непорядок, если кто-то что-то не промаркировал?

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Megan Porter

у них вечно биополярочка

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Айрат Галиуллин

Кручу верчу, ьтабеан хочу?

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Razuznali

Не страна, а «Королевство кривых зеркал»!

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Кирилл Садовой

Поясните кто-нибудь. Какая-то сложность в маркировании ? Или это платно ? Не могу уловить суть общего недовольства.

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Merimok

Проблема в том, что оно создает неудобства, и не решает никакой проблемы.

Маркировка ради маркировки.

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Алеоп

А какая маркировка нужна, написать 18+ ?

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Merimok

Никакой не надо.

18+ реклама как правило в 18+ канале, где и так все промаркировано.

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Алеоп

Не надо никакой-это понятно, какую требуют?

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Merimok

в новости написано какую надо, читай

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Алеоп

Указывать рекламодателя? Омагад 😱

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Angry saler

Мне кажется это очень по русски))
Потом Усманов придумает бот, в котором нужно оплатить маркировку)

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Алеоп

Недовольны те, кто даже объяснять не хочет, просто дизлайкают

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Kirill Zaytcev

какая-то ромашка, сегодня маркируй, завтра не маркируй, фиг поймешь этот ФАС

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Razuznali

С 2011 года так, вообще-то .

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Mikhail Che

так и представляю как гордый владелец канала с мемами на 2к подписоты идет заполнять миллион форм что бы прорекламировать свой канал за 200 рублей у другого такого же и ждет месяц одобрения

короче никто этой херней заниматься не будет, кроме крупняка, а остальные будут просто сидеть на очке, впрочем законы которые не отвечают реалиям, а созданы для того что бы можно забрить любого, кого надо штука не новая

интересно какие будут штрафы

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Zloy Marketolog

Надо запросить у них позицию в виде бумажного письма, там третья версия будет 😄

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Grigoriy Malyshev

что значит "используется как мессенджер" спам-рассылки итп?)

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Someone Young

В личных сообщениях

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Павел Иванов

Интересненько, спасибо что предупредили

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Евгений Колупаев

Реклама Шредингера.

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Татьяна Горбачева

Спасибо за информацию

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Антон Врублевский

ФАС уже давно сказать фу

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Качан Водки

у меня порой такую жесь в рекламе показывают.... однозначно нужен регулятор.

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