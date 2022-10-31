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Бетонный нос

Законопроект о едином операторе наружной рекламы и сайтов объявлений могут отложить или вовсе не принять — «Ведомости» Статьи редакции

Поправки ко второму чтению проекта должны были подготовить в августе, но с тех пор несколько раз переносили.

  • К 1 ноября комитет Госдумы по экономической политике должен был собрать поправки ко второму чтению законопроекта о едином операторе цифровой наружной рекламы. Но работу над текстом могут продлить, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в Госдуме.
  • Сейчас ни у администрации президента, ни у правительства нет единой позиции по поводу законопроекта, говорят источники издания. Собеседник «Ведомостей» в Госдуме говорит, что работу над проектом продолжат, но сроки будут сдвинуты с ноября — но на какой срок, неизвестно. При этом другие источники допускают, что законопроект всё-таки не примут.
  • Автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, идет «рабочий процесс обсуждения» — в комитет поступают поправки от депутатского корпуса и материалы от регионов.
  • В июле 2022 года Госдума поддержала в первом чтении законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать показ. Фактически он запрещает все сайты объявлений. Единственная компания, подходящая под критерии оператора, — Russ Outdoor. Против законопроекта выступали 60 представителей индустрии, «Авито» и другие.
  • Поправки ко второму чтению должны были подготовить к 13 августа, но потом сроки перенесли: сначала до 9 сентября, а потом до 1 октября и до 1 ноября.
  • Сейчас администрация президента и правительство ведут переговоры по поводу законопроекта — первая поддерживает проект, правительство против, говорят источники «Ведомостей». Если они найдут компромисс, проект могут и принять, но позиция правительства не менялась.
  • В середине октября 2022 года новым владельцем «Авито» — на него законопроект был направлен в первую очередь — вместо нидерландской Prosus стал Иван Таврин.
Торговля
Полина Лааксо
Не бизнес-эксперт, но предлагаю национализацию: как обсудили в Госдуме единого оператора для «Авито» и рекламных экранов Статьи редакции

Авторы законопроекта, по которому управлять всеми объявлениями в интернете должна единая компания, на встречу с критиками не пришли.

#новость

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Сегодня у Авито второй день рождения?
Надеюсь, никакой новой хрени не удумают для снятия стресса.

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Средний каякер

А что Авито? С Авито вопрос решён, перешёл в нужные руки. Закон можно больше не педалировать. ))

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Вадим Д.

Пора вводить в "законотворчество" новый раздел: запугивающие законопроекты. Хотя, погоди-ка... У них уже пара-тройка комитетов строго на это работает, судя по их "творчеству".

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роман долгополов

Как и предполагалось, законопроект был-пугалка для иностранных владельцев авито из недружественных стран.Сработало.

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Бедуин

Ну может, кто- то из них поймёт, что свободный интернет запрещать нельзя

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Молодой кубок

Не-а там почти всем уже далеко за ... им интернет не нужен...

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Снежный велосипед

Ловите вольнодумца ))

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Молодой кубок

Присвоить статус иноагента!

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Пабы старой Руси

Просто Авито уже перепродали, а больше этот закон ни для чего не был нужен

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Олег К.

Авито подсуетился с продажей, поэтому в целом можно уже и не принимать =)

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Молодой кубок

Ура! Ура! На размещение объявлений о пропаже котиков не надо будет у силовиков разрешения получать! Ура! Ура! Ура!!!

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YCbluKOBPbl

Да , ведь объявление уйдет на проверку силовикам ......

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thinkabout1t

неужели появились дела по важней

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