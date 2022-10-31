Законопроект о едином операторе наружной рекламы и сайтов объявлений могут отложить или вовсе не принять — «Ведомости» Статьи редакции
Поправки ко второму чтению проекта должны были подготовить в августе, но с тех пор несколько раз переносили.
- К 1 ноября комитет Госдумы по экономической политике должен был собрать поправки ко второму чтению законопроекта о едином операторе цифровой наружной рекламы. Но работу над текстом могут продлить, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в Госдуме.
- Сейчас ни у администрации президента, ни у правительства нет единой позиции по поводу законопроекта, говорят источники издания. Собеседник «Ведомостей» в Госдуме говорит, что работу над проектом продолжат, но сроки будут сдвинуты с ноября — но на какой срок, неизвестно. При этом другие источники допускают, что законопроект всё-таки не примут.
- Автор законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов сообщил, идет «рабочий процесс обсуждения» — в комитет поступают поправки от депутатского корпуса и материалы от регионов.
- В июле 2022 года Госдума поддержала в первом чтении законопроект о создании единого оператора наружной рекламы и интернет-объявлений, который будет устанавливать цены на размещение и контролировать показ. Фактически он запрещает все сайты объявлений. Единственная компания, подходящая под критерии оператора, — Russ Outdoor. Против законопроекта выступали 60 представителей индустрии, «Авито» и другие.
- Поправки ко второму чтению должны были подготовить к 13 августа, но потом сроки перенесли: сначала до 9 сентября, а потом до 1 октября и до 1 ноября.
- Сейчас администрация президента и правительство ведут переговоры по поводу законопроекта — первая поддерживает проект, правительство против, говорят источники «Ведомостей». Если они найдут компромисс, проект могут и принять, но позиция правительства не менялась.
- В середине октября 2022 года новым владельцем «Авито» — на него законопроект был направлен в первую очередь — вместо нидерландской Prosus стал Иван Таврин.
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Сегодня у Авито второй день рождения?
Надеюсь, никакой новой хрени не удумают для снятия стресса.
А что Авито? С Авито вопрос решён, перешёл в нужные руки. Закон можно больше не педалировать. ))
Пора вводить в "законотворчество" новый раздел: запугивающие законопроекты. Хотя, погоди-ка... У них уже пара-тройка комитетов строго на это работает, судя по их "творчеству".
Как и предполагалось, законопроект был-пугалка для иностранных владельцев авито из недружественных стран.Сработало.
Ну может, кто- то из них поймёт, что свободный интернет запрещать нельзя
Не-а там почти всем уже далеко за ... им интернет не нужен...
Ловите вольнодумца ))
Присвоить статус иноагента!
Просто Авито уже перепродали, а больше этот закон ни для чего не был нужен
Авито подсуетился с продажей, поэтому в целом можно уже и не принимать =)
Ура! Ура! На размещение объявлений о пропаже котиков не надо будет у силовиков разрешения получать! Ура! Ура! Ура!!!
Да , ведь объявление уйдет на проверку силовикам ......
неужели появились дела по важней