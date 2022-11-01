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Власти Китая запретили знаменитостям рекламировать репетиторов и продукты для здорового питания в соцсетях и на ТВ Статьи редакции

Их реклама должна соответствовать «общественной морали и традиционным добродетелям».

  • В частности, в список запрещённых для рекламы услуг и товаров вошли частное репетиторство, продукты для здорового питания, табачные изделия и медицинское оборудование. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на китайских регуляторов. Такая реклама запрещена в соцсетях, на ТВ, в прямых эфирах и интервью.
  • Знаменитости должны «сознательно следовать основным социалистическим ценностям в своей рекламной деятельности», говорится в документе. Она должна соответствовать «общественной морали и традиционным добродетелям».
  • Новые правила приняли на фоне многолетних скандалов, связанных с тем, что знаменитости рекламируют продукты для здоровья и финансовые инструменты, вводя людей в заблуждение. В 2021-м власти уже запретили брокерам нанимать блогеров для рекламы инвестиций и давать рекомендации в прямом эфире.
  • В октябре 2022 года Си Цзиньпин переизбрался генсеком ЦК Компартии на на третий срок. После этого акции Alibaba, Tencent и других китайских технологических компаний упали на 11-14%. Инвесторы опасаются, что правительство продолжит ужесточать контроль над частным бизнесом и проводить политику нулевой терпимости к коронавирусу.
Финансы
Регулярный Филипп
Власти Китая весь год давят на онлайн-бизнес: что происходит в стране и чего ждать инвестору в 2022 Статьи редакции

Проверки ИТ-сектора, вероятно, продолжатся, но инвесторы получат больше ясности о регулировании, а крупные игроки адаптируются.

Курьер Meituan businesstoday.com

#новость #китай

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30 комментариев
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 Роман

Я бы запретил рекламу скиллфэктори, скаенг и скиллбокс. Заебалиесличес. Уже какой-то раздражающий эффект оказывают

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ЯжПрограммист

Главное Марафон желаний не трогайте!

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Невкусно и грустно

АДИНИКСБЕТ АДИНИСКБЕК

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А10

Ставки на СПОРТ 🏀

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CREATOR AG

Блиновская это наше фсë...

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Stepan Sulimov

Все запиваемся на марафон по ноготочкам)

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Никита

Зато они спонсируют тех создателей контента, которые вам нравятся и живут только за счёт рекламы. Так что пусть живут)

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Владислав Пасека

Наркоторговцы тоже кого-нибудь хорошего спонсируют, поэтому их нельзя трогать.

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А10

Дом 2 наконец пусть запретят!

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Malina Krasnaya

Руки загребуки!

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Бублик

Здоровое питание не соответствует «социалистическим ценностям», потому что там не только миска рис?

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Александр Борцов

потому что там лохотрон типа всяких бадов с недоказанной эффективностью или сушеная ромашка по цене золота

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Roman

Позовите, когда будет золото по цене сушёной ромашки.

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Копчик

Тогда оно тебе не нужно уже будет

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Roman

Значит , недолго ждать!

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Snowfall

С одной стороны круто, с другой на один полезный запрет приходится 100 вредных. Как тот же запрет на рекламу репетиторов.

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Valentin Dombrovsky

Да там БАДы какие-нибудь рекламировались, наверное.

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Вадим Д.

Рекламу Озона с огромными руками можно как-то запретить или прекратить?
Ну исключительно раздражающий эффект. Понимаю, что на это, вероятно, и расчёт, но бесит жутко.

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Cere8ellum

Снова рууууки-за-гре-буууки...

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А10

ДА!

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Вадим Д.

Собираем партию или совет по защите людей от заебуки этой?!

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Artur Kuramshin

Здравая идея, вот только как они это смогут адекватно регулировать.
И что будет с актерами, которые станут популярными после съёмок в подобном контенте?

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ЯжПрограммист

Будут публично извиняться, но правда после того как пропадут на недельку другую

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Valentin Dombrovsky

А как в Штатах регулируют требование помечать рекламные посты соответствующими пометками?

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Jey Lee Jordan

Мёд является здоровым питанием?? Что если я вот смотрю на человека, на публичную личность и хочу мёда

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Максим Мостовой

Мёд это не здоровое питание

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Никита Климанов

Удар!

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Roman

Нефритовый стержень в целебретес спина внезапно боль

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Невкусно и грустно

Кси, конечно, 7 лет жизни в пещере неслабо так накрыли

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Axel Denisenko
В частности, в список запрещённых для рекламы услуг и товаров вошли частное репетиторство, продукты для здорового питания, табачные изделия и медицинское оборудование.

Зато у нас... Е.Диденко "специалист" в области разоблачений аптечных препаратов, сначала светится после смерти мужа и его товарищей (случай с сухим льдом в 2020 году), после чего бегает по всяким ток-шоу и моментально увеличивает число своих подписчиков в соц.сетях до нескольких миллионов, а теперь еще и хвастается, что ее "...пригласили выступить 13 октября "в Всероссийском союзе блогеров при Госдуме" на тему о проблемах оказания первой помощи."

*и, я полагаю, таких специалистов раздающих советы направо и налево куча.

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