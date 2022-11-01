Власти Китая запретили знаменитостям рекламировать репетиторов и продукты для здорового питания в соцсетях и на ТВ Статьи редакции
Их реклама должна соответствовать «общественной морали и традиционным добродетелям».
- В частности, в список запрещённых для рекламы услуг и товаров вошли частное репетиторство, продукты для здорового питания, табачные изделия и медицинское оборудование. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на китайских регуляторов. Такая реклама запрещена в соцсетях, на ТВ, в прямых эфирах и интервью.
- Знаменитости должны «сознательно следовать основным социалистическим ценностям в своей рекламной деятельности», говорится в документе. Она должна соответствовать «общественной морали и традиционным добродетелям».
- Новые правила приняли на фоне многолетних скандалов, связанных с тем, что знаменитости рекламируют продукты для здоровья и финансовые инструменты, вводя людей в заблуждение. В 2021-м власти уже запретили брокерам нанимать блогеров для рекламы инвестиций и давать рекомендации в прямом эфире.
- В октябре 2022 года Си Цзиньпин переизбрался генсеком ЦК Компартии на на третий срок. После этого акции Alibaba, Tencent и других китайских технологических компаний упали на 11-14%. Инвесторы опасаются, что правительство продолжит ужесточать контроль над частным бизнесом и проводить политику нулевой терпимости к коронавирусу.
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Я бы запретил рекламу скиллфэктори, скаенг и скиллбокс. Заебалиесличес. Уже какой-то раздражающий эффект оказывают
Главное Марафон желаний не трогайте!
АДИНИКСБЕТ АДИНИСКБЕК
Ставки на СПОРТ 🏀
Блиновская это наше фсë...
Все запиваемся на марафон по ноготочкам)
Зато они спонсируют тех создателей контента, которые вам нравятся и живут только за счёт рекламы. Так что пусть живут)
Наркоторговцы тоже кого-нибудь хорошего спонсируют, поэтому их нельзя трогать.
Дом 2 наконец пусть запретят!
Руки загребуки!
Здоровое питание не соответствует «социалистическим ценностям», потому что там не только миска рис?
потому что там лохотрон типа всяких бадов с недоказанной эффективностью или сушеная ромашка по цене золота
Позовите, когда будет золото по цене сушёной ромашки.
Тогда оно тебе не нужно уже будет
Значит , недолго ждать!
С одной стороны круто, с другой на один полезный запрет приходится 100 вредных. Как тот же запрет на рекламу репетиторов.
Да там БАДы какие-нибудь рекламировались, наверное.
Рекламу Озона с огромными руками можно как-то запретить или прекратить?
Ну исключительно раздражающий эффект. Понимаю, что на это, вероятно, и расчёт, но бесит жутко.
Снова рууууки-за-гре-буууки...
ДА!
Собираем партию или совет по защите людей от заебуки этой?!
Здравая идея, вот только как они это смогут адекватно регулировать.
И что будет с актерами, которые станут популярными после съёмок в подобном контенте?
Будут публично извиняться, но правда после того как пропадут на недельку другую
А как в Штатах регулируют требование помечать рекламные посты соответствующими пометками?
Мёд является здоровым питанием?? Что если я вот смотрю на человека, на публичную личность и хочу мёда
Мёд это не здоровое питание
Удар!
Нефритовый стержень в целебретес спина внезапно боль
Кси, конечно, 7 лет жизни в пещере неслабо так накрыли
Зато у нас... Е.Диденко "специалист" в области разоблачений аптечных препаратов, сначала светится после смерти мужа и его товарищей (случай с сухим льдом в 2020 году), после чего бегает по всяким ток-шоу и моментально увеличивает число своих подписчиков в соц.сетях до нескольких миллионов, а теперь еще и хвастается, что ее "...пригласили выступить 13 октября "в Всероссийском союзе блогеров при Госдуме" на тему о проблемах оказания первой помощи."
*и, я полагаю, таких специалистов раздающих советы направо и налево куча.